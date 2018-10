LDC : après les trimestriels, Oddo BHF revoit sa cible

05/10/2018 | 10:36

L'analyste Oddo BHF annonce ce jour revoir à la baisse son objectif de cours sur le titre LDC, au lendemain de la publication par le groupe de ses résultats trimestriels.



'La publication est proche de nos attentes. Toutefois en raison d'une moindre croissance au S1 de l'activité à l'international et de la consolidation de Tranzit en Hongrie (acquise le 22 août) sur 4 mois au lieu de 6 mois comme prévu initialement, nous réduisons notre estimation de CA annuel 2018/19 de -3% à 4 011.7 ME (+4.8% dont +3.4% en organique). Par précaution, en attendant l'acceptation des hausses tarifaires proposées à la GMS et par conséquent une nouvelle guidance annuelle de rentabilité, nous ajustons notre estimation de ROC de -4% à 192.1 ME. La marge opérationnelle reste stable à 4.8%', analyse Oddo BHF.



La cible du broker passe de 144 à 123 euros, avec une recommandation 'neutre' confirmée.





