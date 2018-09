LE BELIER : LCM abaisse sa cible

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LCM abaisse son objectif de cours de 48 à 43 euros sur le titre Le Bélier, tout en maintenant son opinion Neutre. Si les résultats du premier semestre 2018 s’avèrent satisfaisants, ils sont en revanche teintés par des perspectives moins éclatantes pour le second semestre. La prudence de l’analyste à l’égard de l’impact WLTP sur une groupe amplement dépendant de deux constructeurs mal préparés, Volkswagen et Daimler (23% et 16% des ventes en 2017), se matérialise désormais au point d’aboutir à un « sales warning ».Le bureau d'études attend des précisions sur ce ralentissement et les velléités de croissance externe du groupe.