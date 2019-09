LE BELIER : LCM abaisse sa cible

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LCM abaisse son objectif de cours de 31,50 à 28 euros sur le titre Le Bélier, tout en maintenant son opinion Neutre, dans le sillage des résultats du premier semestre 2019 dévoilés mercredi soir par l’équipementier automobile. Au vu de la visibilité toujours faible, le bureau d’études a revu à la baisse ses estimations de bénéfice par action de 14,9 % et 10,9 % respectivement pour 2019 et 2020. Les résultats ont été impactés par la forte contraction des volumes. L’analyste estime que la rationalisation des coûts devrait partiellement compenser le tassement des volumes sur le second semestre.