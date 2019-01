Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LCM maintient sa recommandation Achat sur le titre Le Bélier, assortie d’un objectif de cours de 40 euros, dans le sillage d’une publication du quatrième trimestre conforme à ses attentes. Si l’équipementier automobile anticipe une baisse de son Ebitda en 2018, il devrait toutefois rester à un niveau significatif : il n’y a donc pas péril en la demeure pour l’analyste. Ce dernier ajuste simplement son estimation de résultat opérationnel courant à 37 millions d’euros contre 38 millions auparavant pour une marge opérationnelle qui se maintient au-dessus de 10%.Côté points positifs, le bureau d'études souligne l'amélioration continue de la situation financière avec un free cash flow largement positif (estimation de 14,1 millions d'euros) et une dette nette proche de 0 (gearing estimé à 5%).Ces éléments laissent donc plus que jamais la capacité de réaliser une croissance externe à court ou moyen terme, estime l'expert. In fine, les ratios de valorisation restent toujours abordables au vu de la qualité des fondamentaux du groupe.