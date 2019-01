Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le Bélier chute de 10,53% à 31,85 euros sur la place de Paris, dans le sillage de son point d’activité 2018, impacté par les nouvelles normes d’homologation des véhicules en Europe (WLTP) et les difficultés constatées sur le marché chinois. Cela a conduit le spécialiste en fonderie aluminium pour l’industrie automobile a reporté son objectif de 400 millions d’euros de chiffre d’affaires à 2020.Dans le détail, Le Bélier a dévoilé un chiffre d'affaires consolidé de 358,8 millions d'euros, en progression de 3,1% sur un an. Corrigé des variations de prix de l'aluminium, le chiffre d'affaires ressort en légère hausse de 0,6% sur l'exercice.L'activité au second semestre est clairement moins éclatante qu'au premier au regard des difficultés rencontrées par le marché, en Europe, avec l'application de la procédure d'homologation des véhicules WLTP, ainsi qu'en Chine où le volume de véhicules produits a reculé en 2018.Ces éléments se traduiront par une baisse de l'Ebitda en 2018. Il devrait toutefois rester à un niveau significatif : il n'y a donc pas péril en la demeure pour LCM.De plus, dans le contexte économique ambiant, tant en Europe qu'en Chine, le seuil des 400 millions d'euros de chiffre d'affaires ne semble pas atteignable en 2019. Comme envisagé initialement, il redevient donc un objectif pour 2020.Côté points positifs, Le Bélier souligne l'amélioration continue de sa situation financière avec un free cash flow " largement positif " (estimation LCM : 14,1 millions d'euros) et une dette nette proche de 0 (gearing estimé à 5% par LCM).Ces éléments laissent donc plus que jamais la capacité de réaliser une croissance externe à court ou moyen terme, estime le bureau d'études.Par ailleurs, à plus longue échéance, le durcissement des normes en matière d'émissions nécessitera plus d'allègement, privilégiant les matériaux légers -dont l'aluminium- ce qui favorisera la progression du Bélier.In fine, les ratios de valorisation restent toujours abordables au vu de la qualité des fondamentaux du groupe, conclut LCM. L'expert a donc maintenu sa recommandation Achat sur le titre Le Bélier, assortie d'un objectif de cours de 40 euros.