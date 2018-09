LE BELIER : premier semestre robuste, mais prudence pour la suite

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le Bélier a vu son bénéfice net bondir de 124% à 16 millions d'euros, grâce notamment à des prélèvements fiscaux moins lourds. Le résultat opérationnel des activités de l'équipementier automobile est resté stable à 20,1 millions malgré la hausse de 25% du montant des amortissements liée aux investissements soutenus de ces trois dernières années. Le chiffre d'affaires du spécialiste en fonderie aluminium ressort en croissance de 7,5% à 187,8 millions (+ 5,4% hors effets des variations du prix de l'aluminium et du change).Le tonnage vendu de 37 900 tonnes progresse de 5,2%, avec une forte évolution au Mexique (+ 24,3%) et en Chine (+12,1%) alors qu'en léger retrait en Europe (-1,2%) résultant principalement d'une moindre progression des constructeurs premiums allemands.La dynamique commerciale a permis d'acquérir 176 millions d'euros de nouvelles commandes contre 155 millions sur la même période en 2017, offrant une bonne visibilité sur l'activité au cours des prochaines années.En Europe, les nouveaux protocoles d'homologation de contrôle d'émissions de CO2 et de particules amènent à des perturbations dans la supply-chain. En conséquence, le groupe anticipe un ralentissement de l'activité fonderie sur le second semestre.Pour autant, les difficultés liées à ce processus devraient être résolues sur un horizon assez court quand la progression des constructeurs premiums allemands, limitée en 2018, devrait se renforcer en 2019.L'objectif de chiffre d'affaires de 400 millions d'euros pour 2019, quoique plus difficile à atteindre que prévu, reste réalisable à ce jour.Dans ce contexte, le groupe poursuit ses investissements qui seront de l'ordre de 30 millions d'euros sur l'ensemble de l'exercice 2018 et lance 55 nouveaux programmes.Comme annoncé, le site d'usinage serbe est déjà en phase de montée en cadence et le nouveau site chinois doit entrer en production d'ici la fin de l'année 2018.Enfin, Le Bélier reste confiant sur l'aboutissement d'opérations de croissance externe.A long terme, le durcissement des normes en matière d'émissions nécessitera plus d'allègement, privilégiant les matériaux légers -dont l'aluminium- ce qui favorisera la progression du Bélier.