Le Bélier baisse de 4,33% à 28,70 euros sur la place de Paris, dans le sillage de son point d’activité du premier semestre 2019. Ainsi, le spécialiste en fonderie aluminium pour l’industrie automobile a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 167,6 millions d'euros sur la période, soit une baisse de 10,8% sur un an. Corrigé des variations du prix de l'aluminium et du change, le chiffre d'affaires ressort en recul de 10,4 %.Dans son communiqué, Le Bélier évoque un " contexte automobile mondial 2019 tendu, marqué en particulier, et pour la première fois, par un recul des ventes en Chine ".Dans ce contexte, le groupe anticipe un Ebitda en recul significatif sur le semestre. Au regard du niveau d'activité, l'équipementier automobile indique que des réductions de coûts ont été mises en œuvre. Elles verront leur plein effet courant du second semestre 2019.Enfin, l'objectif de 400 millions d'euros de chiffre d'affaire à moyen terme est maintenu.