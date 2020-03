Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le Bélier a dévoilé mardi soir ses résultats 2019. Ainsi, le spécialiste en fonderie aluminium pour l’industrie automobile a dégagé l’an dernier un bénéfice net de 12,4 millions d'euros (contre 27,2 millions un an plus tôt) et un résultat opérationnel de 18,7 millions d'euros (contre 33,4 millions). Il en découle une marge opérationnelle de 5,8 %, contre 9,3 % un an plus tôt. Quant au chiffre d'affaires, il a reculé de 10,9 % à 319,5 millions d'euros.Globalement, l'équipementier automobile met en avant sa " forte résilience dans un contexte économique général difficile ".Du fait de l'opération en cours avec le chinois Wencan, le Conseil d'Administration ne proposera pas de dividende à la prochaine assemblée générale des actionnaires.Du côté des perspectives, en raison de la pandémie du Covid-19, le premier trimestre 2020 devrait ressortir en baisse par rapport au haut niveau d'activité du premier trimestre 2019. Le retour à la croissance pourrait intervenir lors du second semestre.