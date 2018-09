Le Bélier : l'objectif de CA 'plus difficile à atteindre'

20/09/2018 | 09:25

L'équipementier automobile Le Bélier, dont les comptes semestriels s'améliorent, anticipe que les nouveaux protocoles WLTP rendront plus difficiles d'atteindre l'objectif annuel de CA de 400 millions d'euros.



Le 1er semestre s'est terminé sur un CA en hausse de 7,5% à 187,8 millions d'euros, soit + 5,4% hors effet de changes et variations de l'aluminium. Le résultat opérationnel prend 40,4% à 19,9 millions, soit une marge de 10,6% 'compte tenu de la fin du plan annuel de performance (PAP), et le bénéfice net est multiplié par 2,2 à 16 millions.



'La dynamique commerciale a permis d'acquérir 176 millions d'euros de nouvelles commandes contre 155 millions d'euros sur la même période en 2017, offrant une bonne visibilité sur l'activité au cours des prochaines années', indique le groupe.



Cela étant, en raison des nouveaux protocoles d'homologation des véhicules (dits WLTP), la direction du Bélier anticipe 'des perturbations dans la supply-chain. En conséquence, le groupe anticipe un ralentissement de l'activité fonderie sur le second semestre.' L'objectif de CA annuel de 400 millions demeure d'actualité, mais s'annonce 'plus difficile à atteindre'.



Rassurant, le groupe indique enfin : 'Pour autant, les difficultés liées à ce processus devraient être résolues sur un horizon assez court quand la progression des constructeurs premiums allemands, limitée en 2018, devrait se renforcer en 2019.'





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.