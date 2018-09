Le Bélier prévoit un ralentissement au 2e semestre avec le WLTP

"En Europe, les nouveaux protocoles d'homologation de contrôle d'émissions de CO2 et de particules amènent à des perturbations dans la supply-chain", a dit le groupe.

S'il a confirmé son objectif de chiffre d'affaires de 400 millions d'euros en 2019, qui reste "réalisable" à ce jour, il a reconnu qu'il serait plus difficile à atteindre que prévu.

"Pour autant, les difficultés liées à ce processus (WLTP) devraient être résolues sur un horizon assez court quand la progression des constructeurs premiums allemands, limitée en 2018, devrait se renforcer en 2019", a ajouté Le Bélier dans un communiqué.

Le groupe a enregistré au premier semestre un chiffre d'affaires de 187,8 millions d'euros (+7,5%) et dégagé un bénéfice net plus que doublé à 16 millions d'euros.

Le marché automobile européen a enregistré cet été une progression particulièrement forte, imputable notamment à des ristournes alléchantes sur le stock de véhicules homologués selon la norme précédant le WLTP. La nouvelle norme d'homologation est entrée en vigueur le 1er septembre.

Tous les constructeurs n'ont pas encore fini d'homologuer toute leur gamme selon la nouvelle norme, censée refléter plus fidèlement les conditions réelles de conduite. PSA et Toyota ont annoncé avoir homologué 100% de leurs modèles, mais Volkswagen et Renault n'en n'ont à ce jour homologué qu'une partie.

(Gilles Guillaume, édité par Benoît Van Overstraeten)