Leafbuyer Technologies, anciennement AP Event est une société spécialisée dans le secteur du cannabis. Par le biais de sa plateforme, elle propose de mettre en relation consommateurs et distributeurs. L'entreprise a annoncé aujourd'hui avoir enregistré une très forte augmentation des ventes dans l'Oklahoma. Leafbuyer a annoncé aujourd'hui avoir enregistré une augmentation de 43% (QoQ) des ventes dans l'Oklahoma, pour le trimestre se terminant aujourd'hui (30 juin 2020). Kurt Rossner (PDG de Leafbuyer) a déclaré être "extrêmement satisfait du succès en Oklahoma".

La Rédaction © Zonebourse.com 2020