Learning Technologies Group PLC : rentabilité galopante

22/07/2019 | 10:24

Learning Technologies flambe de 16% à 108,80 GBp à Londres après la publication de ses résultats semestriels. Le spécialiste britannique de la formation en ligne a enregistré une croissance de ses revenus de 85% sur le 1er semestre, pour un résultat opérationnel d'au moins 20 M£, plus élevé que prévu. Le management estime que ses résultats de l'année seront nettement plus élevés qu'attendu. La forte croissance des ventes sur la première moitié de l'année s'est accompagnée d'une progression encore plus forte des résultats, si bien que la marge d'Ebit est passée de 26,3 à 32%. La part récurrente des revenus est passée de 51 à 67% en un an.