Leasinvest Real Estate : DÉCLARATION INTERMÉDIAIRE Q1 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Commentaire du gérant sur Q1 2019 - Information réglementée sous embargo jusqu'au 20/05/2019 - 18h45 www.leasinvest.be COMMUNIQUE DE PRESSEInformation réglementée sous embargo jusqu'au 20/05/2019 - 18h45 Commentaire du gérant sur Q1 2019 Résultats clés : ∙Le résultat EPRA1augmente de 41,3%, de € 6,86 millions fin mars 2018 à €9,69 millions fin mars 2019 (€ 1,39 par action vs € 1,63 par action) ∙Les revenus locatifs augmentent de 17,5%, de € 14,6 millions au 31 mars 2018 à €17,2 millions ∙Le taux d'endettement a encore diminué de 53,53% fin 2018 à 52,17% fin mars 2019 ∙Le coût de financement a diminué une fois de plus de 2,59% au 31/12/2018 à 2,47% en Q1 2019 MICHEL VAN GEYTE CEO : «Les bons résultats s'inscrivent dans la stratégie de Leasinvest en tant qu'investisseur - développeur en vue de la location. Les projets de rénovation Montoyer 63 et Treesquareainsi que les immeubles EBBC A et C au Luxemburg, et Hangar 26/27 à Anvers, acquis fin2018 assurent une augmentation importante des revenus locatifs. Il faut cependant tenir compte du fait que le coupon annuel perçu sur le certificat Immo Lux Airport est déjà entièrement repris dans le chiffre d'affaires du premier trimestre. » 1Indicateurs Alternatifs de Performance (Alternative Performance Measures - APM) au sens des directives ESMA du 5 octobre 2015 dans ce communiqué de presse sont indiqués par un astérisque (*) et sont commentés dans les annexes de ce communiqué de presse. 2 www.leasinvest.be COMMUNIQUE DE PRESSEInformation réglementée sous embargo jusqu'au 20/05/2019 - 18h45 1.Rapport d'activités Désinvestissement Grand-duché de Luxembourg LUXEMBOURG - VENTE DE 2 ETAGES DANS L'IMMEUBLE KENNEDY (KIRCHBERG) Le 17 janvier 2019, les 2 étages dans l'immeuble de bureaux Kennedy au Grand-duché de Luxembourg ont été vendus pour un montant total de € 15,9 millions, soit supérieur à la juste valeur estimée par l'expert immobilier indépendant. Ces immeubles étaient déjà repris dans les 'actifs détenus à la vente' au 31 décembre 2018. Développements Grand-duché de Luxembourg CENTRE COMMERCIAL POMMERLOCH Pour le centre commercial Pommerloch situé au Nord du Grand-duché de Luxembourg près de la frontière belge, les travaux pour le nouveau parking (entrée Bastogne) ont démarré en janvier 2019. Avec cette construction deux nouveaux espaces commerciaux de 850 m², qui sont actuellement commercialisés, sont ajoutés au complexe commercial existant. www.leasinvest.be 3 COMMUNIQUE DE PRESSEInformation réglementée sous embargo jusqu'au 20/05/2019 - 18h45 CENTRE COMMERCIAL SCHMIEDE Le rafraîchissement de l'intérieur et la rénovation du centre commercial Knauf Schmiede ont commencé en septembre 2018. La rénovation des entrées du parking a été finalisée mi- décembre 2018. La rénovation de l'intérieur continue avec le remplacement complet des installations sanitaires et la création d'un « baby lounge ». Les grands travaux de rénovation et l'extension d'environ 8.000 m² seront réalisés en différentes phases et commenceront fin de cette année. La réception de cette extension est prévue en Q3 2021. Ces travaux comprennent plus de magasins, un nouveau concept horeca, des événements et des activités pour les enfants. Cette année commencera également l'extension de 500 m² du supermarché Delhaize dans le centre commercial. www.leasinvest.be 4 COMMUNIQUE DE PRESSEInformation réglementée sous embargo jusqu'au 20/05/2019 - 18h45 Belgique IMMEUBLE DE BUREAUX MONTOYER 14 : BATIMENT ENERGETIQUEMENT INTELLIGENT -CONSTRUCTION A OSSATURE BOIS L'immeuble de bureaux Montoyer 14 sera un projet qui se différenciera par la technologie intelligente utilisée et sa construction à ossature bois. C'est l'ambition de Leasinvest de réaliser avec les autorités bruxelloises la première construction haute à ossature bois et de devenir la référence de la nouvelle génération d'immeubles recyclables. www.leasinvest.be 5 COMMUNIQUE DE PRESSEInformation réglementée sous embargo jusqu'au 20/05/2019 - 18h45 Locations Evolution du taux d'occupation Le taux d'occupation est resté stable à 94,04% fin mars 2019 (94,26% au 31/12/2018). Locations GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Pour l'immeuble de bureaux Mercatorla CSSF a annoncé ne pas prolonger le contrat locatif et de quitter l'immeuble fin août (5.500 m²). Actuellement, des négociations avancées avec un locataire potentiel qui souhaiterait louer cet espace, sont déjà en cours. Tant dans les immeubles Monnet, EBBCqu'Esch, où il y avait une légère vacance, des nouvelles locations seront signées au cours des prochains mois, mettant fin à cette vacance locative. Dans le centre commercial Knauf Schmiedeun C&A family store de 976 m² ouvrira ses portes, et le magasin Selexion sera étendu de 500m² vers une surface totale de 760 m². BELGIQUE Avec 2 nouveaux contrats locatifs, l'immeuble de bureaux Treesquaredans le CBD de Bruxelles est dès à présent entièrement loué, ce qui représente un grand succès. Ces transactions ont permis à Leasinvest de franchir le seuil du premier loyer historique à Bruxelles, avec un montant de € 330 /m²/an. Pour Tour & Taxis Entrepôt Royal, l'immeuble reste entièrement occupé, suite à une série de renégociations et d'extensions de surfaces qui ont encore pu être conclues. D'autres renégociations et extensions ont pu être enregistrées dans le Brixton Business Park, Riverside Business Parket The Crescent Anderlecht, avec le déménagement d'un des locataires du Riverside Business Park à The Crescent Anderlecht. AUTRICHE Pour Frun®Park Asten et Gewerbepark Stadlau de nouvelles extensions importantes ont pu être conclues, le taux d'occupation des immeubles autrichiens se maintenant à 100%. www.leasinvest.be 6 COMMUNIQUE DE PRESSEInformation réglementée sous embargo jusqu'au 20/05/2019 - 18h45 Gouvernance d'entreprise Composition du conseil d'administration du gérant statutaire et des différents comités A l'assemblée générale de Leasinvest Real Estate Management SA, gérant statutaire de Leasinvest Real Estate SCA, qui s'est tenue aujourd'hui, les modifications suivantes au conseil d'administration ont été approuvées, avec l'accord préalable de la FSMA : ∙La nomination deMarcia De Wachter, Colette Dierick et Sigrid Hermans commeadministrateurs indépendants pour une période de 4 ans, i.e. jusqu'à l'assemblée annuelle de mai 2023 ; ∙La reconduction du mandat deJean-Louis Appelmans commeadministrateur non-exécutifpour une période d'1 ans, i.e. jusqu'à l'assemblée annuelle de mai 2020 ; A la demande de Mme. Sonja Rottiers son mandat prend fin à l'assemblée générale de ce jour. De plus, Mr. Nicolas Renders a démissionné comme administrateur le 17 mai 2019. Les modifications susmentionnées entraînent l'adaptation des différents comités du conseil d'administration, tel que présenté ci-dessous : Siège dans le CdA comme : Siège dans le Siège dans le comité de comité d'audit : nomination et rémunération : Jan Suykens Président, administrateur X (président) non-exécutif Michel Van Geyte Administrateur délégué Piet Dejonghe Administrateur non-exécutif X Jean-Louis Appelmans Administrateur non-exécutif Dirk Adriaenssen Administrateur indépendant Eric Van Dyck Administrateur indépendant X Marcia De Wachter Administrateur indépendant X Colette Dierick Administrateur indépendant Sigrid Hermans Administrateur indépendant X (président) x L'assemblée générale a revu la rémunération des administrateurs indépendants. Outre le forfait de base annuel (€ 20.000 pour le conseil d'administration et € 4.000 par Comité), une 7 www.leasinvest.be COMMUNIQUE DE PRESSEInformation réglementée sous embargo jusqu'au 20/05/2019 - 18h45 rémunération de € 2.500 est accordée par séance du conseil d'administration et comité duquel ils sont membres. Ceci est également valable pour Jean-Louis Appelmans. 2. Chiffres clés consolidés Chiffres clés du portefeuille immobilier (1) 31/03/2019 31/12/2018 Juste valeur du portefeuille immobilier (€ 1.000) (2) 1 027 627 1 037 083 Juste valeur des immeubles de placement, incl. participation 1 124 452 1 128 899 Retail Estates (€ 1.000) (2) Valeur d'investissement des immeubles de placement 1 048 696 1 058 509 (€ 1.000) (3) Rendement locatif sur base de la juste valeur (4) (5) 6,47% 6,45% Rendement locatif sur base de la valeur d'invest. (4) (5) 6,34% 6,32% Taux d'occupation (5) (6) 94,04% 94,26% Durée moyenne des contrats locatifs (ans) 4,19 4,34 (1)Le portefeuille immobilier comprend tant les immeubles en exploitation que les projets de développement, les actifs détenus en vue de la vente et les immeubles présentés sous leasing financier selon IFRS. (2)Juste valeur ('fair value') : la valeur d'investissement telle que définie par un expert immobilier indépendant, dont les frais de mutation ont été déduits. La juste valeur est la valeur comptable sous IFRS. La juste valeur de Retail Estates a été définie sur base du cours de bourse au 31/03/2019. (3)La valeur d'investissement est la valeur telle que définie par un expert immobilier indépendant, dont les frais de mutation n'ont pas encore été déduits. (4)La juste valeur et la valeur d'investissement telles qu'estimées par les experts immobiliers Cushman & Wakefield, de Crombrugghe&Partners, Stadim (BeLux) et Oerag (Autriche). (5)Pour le calcul du rendement locatif et du taux d'occupation, uniquement les immeubles en exploitation sont pris en compte, hormis les actifs détenus en vue de la vente et les projets de développement. (6)Le taux d'occupation a été calculé sur base de la valeur locative estimée. Fin Q1 2019, le portefeuille immobilier consolidé direct de Leasinvest Real Estate comprend 29 sites (y inclus les projets de développement) avec une superficie locative totale de 456.749 m². Géographiquement, le portefeuille immobilier est réparti sur le Grand-duché de Luxembourg (54%), la Belgique (36%) et l'Autriche (10%). La juste valeur du portefeuille immobilier s'élève à € 1,03 milliard fin mars 2019 comparé à €1,04 milliard fin 2018. Malgré la vente du Kennedy pour € 16 millions le portefeuille immobilier reste stable. Ceci est également partiellement dû à la reconnaissance des droits d'utilisation suivant l'application d'IFRS 16 à concurrence de € 4 millions. 8 www.leasinvest.be COMMUNIQUE DE PRESSEInformation réglementée sous embargo jusqu'au 20/05/2019 - 18h45 Au premier trimestre 2019 le portefeuille se compose de 50% de bureaux, 44% de retail et 6% de logistique (comparé à 51% de bureaux, 43% de retail et 6% de logistique fin 2018). Le portefeuille immobilier global direct et indirect (y inclus la participation dans la SIR Retail Estates SA) atteint une juste valeur de € 1,12 milliard fin mars 2019. Le rendement locatif du patrimoine immobilier en exploitation sur base de la juste valeur s'élève à 6,47% (par rapport à 6,45% fin 2018), et sur base de la valeur d'investissement, à 6,34% (comparé à 6,32% fin de l'année passée). Chiffres clés du bilan 31/03/2019 31/12/2018 Valeur de l'actif net, part du groupe (€ 1.000) 482 746 475 811 Nombre d'actions émises 5 926 644 4 938 870 Moyenne pondérée du nombre d'actions après 5 926 644 5 179 724 l'augmentation du capital au 04/10/2018 Valeur de l'actif net, part du groupe, par action 81,5 80,3 Valeur de l'actif net, part du groupe, par action < valeur 85,0 83,9 d'investissement Valeur de l'actif net, part du groupe, par action EPRA 91,0 88,7 Total des actifs (€ 1.000) 1 154 462 1 156 107 Dette financière 578 850 595 400 Taux d'endettement financier (conformément à l'AR 52,17% 53,53% 13/07/2014) Durée moyenne des crédits (ans) 2,86 3,11 Coût de financement moyen (excl. variations JV instr. 2,47% 2,59% financiers) Durée moyenne des couvertures (ans) 5,74 5,35 www.leasinvest.be 9 COMMUNIQUE DE PRESSEInformation réglementée sous embargo jusqu'au 20/05/2019 - 18h45 Chiffres clés du compte des résultats 31/03/2019 31/03/2018 Revenus locatifs (€ 1.000) 17 165 14 611 Résultat locatif net par action 2,90 2,96 Résultat EPRA* (1) 9 689 6 855 Résultat EPRA* par action (1) 1,63 1,39 Résultat net part du groupe (€ 1.000) 12 388 6 860 Résultat net part du groupe par action 2,09 1,39 Résultat global part du groupe (€ 1.000)* ; 'Other Comprehensive 6 935 8 783 Income' Résultat global part du groupe par action* ; 'OCI per share' 1,17 1,78 (1)Le Résultat EPRA*, précédemment le résultat net courant, se compose du résultat net à l'exclusion du résultat sur portefeuille* et des variations de la juste valeur des couvertures inefficaces. Indicateurs de performance EPRA 31/03/2019 31/03/2018 EPRA Résultat* (en € par action) (1) 1,63 1,39 EPRA NAV* (en € par action) (2) 90,98 85,43 EPRA NNNAV* (en € par action) (3) 82,97 78,65 EPRA Rendement Initial Net* (en %) (4) 5,38% 5,52% EPRA Rendement Initial Net Ajusté* (en %) (5) 5,39% 5,55% EPRA Taux de vacance* (en %) (6) 5,97% 5,13% EPRA Cost ratio* (incl. coûts direct de vacance) (en %) (7) 22,60% 26,71% EPRA Cost ratio* (excl. coûts direct de vacance) (en %) (7) 18,73% 22,98% (1)Le Résultat EPRA*, précédemment le résultat net courant, se compose du résultat net à l'exclusion du résultat sur portefeuille* et des variations de la juste valeur des couvertures inefficaces. (2)EPRA Valeur de l'Actif Net* (NAV) se compose de la Valeur de l'Actif Net ajustée*, à l'exclusion de certains éléments qui ne cadrent pas dans un modèle financier d'investissements immobiliers à long terme ; voir également www.epra.com. (3)EPRA NNNAV* (Valeur de l'Actif Net triple*) : se compose de la NAV EPRA*, ajustée pour tenir compte de la juste valeur des instruments financiers, des dettes et des impôts différés ; voir également www.epra.com. (4)EPRA Rendement Initial Net* comprend les revenus locatifs bruts annualisés sur base des loyers en cours à la date de clôture des états financiers, à l'exclusion des charges immobilières, divisés par la valeur de marché marchande du portefeuille, augmentée des droits et frais de mutation estimés lors de l'aliénation hypothétique des immeubles de placement ; voir également www.epra.com. (5)EPRA Rendement Initial Net Ajusté* effectue une correction sur le EPRA Rendement Initial Net* relative à la fin des gratuités et d'autres avantages locatifs ; voir également www.epra.com. (6)EPRA Taux de vacance* est calculé sur base de la Valeur Locative Estimée (VLE) des surfaces vacantes divisée par la VLE du portefeuille total ; voir également www.epra.com. (7)EPRA Cost ratio* se compose du rapport charges opérationnelles et générales par rapport aux revenus locatifs bruts (inclus et exclus les coûts directs de vacance) ; voir également www.epra.com. www.leasinvest.be 10 COMMUNIQUE DE PRESSEInformation réglementée sous embargo jusqu'au 20/05/2019 - 18h45 3.Résultats consolidés période 01/01/2019 - 31/03/2019 Les résultats du premier trimestre 2019 correspondent aux prévisions et reflètent les développements en cours du portefeuille immobilier. Les revenus locatifsont augmenté par rapport à l'année passée : € 17,2 millions en Q1 2019 vs €14,6 millions en Q1 2018. Dans le portefeuille belge les revenus locatifs augmentent suite à l'acquisition de l'immeuble Hangar26-27 fin 2018 et la réception de Treesquare et Montoyer 63 mi-2018. Dans le portefeuille Luxembourgeois les revenus locatifs ont augmenté pour EBBC, par l'acquisition des immeubles A et C fin 2018. Au cours du premier trimestre le coupon annuel sur le certificat immobilier Immo Lux Airport fut également incorporé dans le chiffre d'affaires (€ 1,6 million en Q1 2019 versus € 1,3 million en Q1 2018). «Like-for-like» les revenus locatifs ont augmenté de € 1,4 million (+ 9,28%), principalement suite à l'augmentation des revenus locatifs en Belgique (occupation accrue dans De Mot, The Crescent Bruxelles et les projets réceptionnés Montoyer 63 et Treesquare). Au Luxembourg une croissance « like-for-like » positive de 3,7% est également enregistrée. Les rendements locatifs brutsont légèrement augmenté en comparaison avec fin 2018 et ils s'élèvent à 6,47% (6,45% fin 2018) sur base de la juste valeur et à 6,34% (6,32% fin 2018) sur base de la valeur d'investissement ; le taux d'occupation est resté stable à 94,04% (fin 2018 : 94,26%). Les charges immobilièresont légèrement augmenté (-€ 0,2 million) de - € 2,3 millions en Q1 2018 à - € 2,5 millions en Q1 2019, principalement suite aux frais de vacance accrus (+€ 0,1 million) et à une augmentation des frais de gestion (+€ 0,1 million) suite à la croissance du portefeuille. Les frais générauxatteignent le même niveau que celui de l'année passée. La marge opérationnelle(résultat d'exploitation avant le résultat sur portefeuille/revenus locatifs) augmente de 73,4% en Q1 2018 à 77,6% en Q1 2019. Le résultat sur vente d'immeubles de placementde € 0,85 million comprend le bénéfice réalisé sur la vente de l'immeuble « Kennedy » au Luxembourg, mi-janvier 2019. Cet immeuble était déjà enregistré dans la rubrique « actifs détenus en vue de la vente » au 31 décembre 2018. 11 www.leasinvest.be COMMUNIQUE DE PRESSEInformation réglementée sous embargo jusqu'au 20/05/2019 - 18h45 Lavariation de la juste valeur des immeubles de placement au 31/03/2019 s'élève à - € 1,6 million (31/03/2018 : + € 1,2 million). La diminution est principalement due à une autre réduction de valeur des immeubles dans la périphérie bruxelloise. Il y a également un effet unique suite à la première application de la norme IFRS 16. Le résultat financiercomprend les charges d'intérêt nettes qui sont inférieures de € 0,2 million comparées à celles de Q1 2018, malgré un encours de crédits plus élevé qu'au premier trimestre de l'année passée. Ceci fait que le coût de financement a encore diminué de 2,59% fin 2018 à 2,47% fin mars 2019. De plus, le résultat financier comprend des réévaluations à concurrence d'un montant net de € 3,5 millions, relatives à la participation dans Retail Estates et les produits dérivés. L'impôt des sociétésest stable et s'élève à € 111 mille en comparaison avec € 134 mille au 31/03/2018. Le résultat netsur Q1 2019 s'élève à € 12.4 millions comparé aux € 6,9 millions au 31/03/2018. En termes de résultat net par action ceci résulte en € 2,09 par action au 31/03/2019 par rapport à €1,39 au 31/03/2018. Le résultat EPRA* s'élève à € 9,7 millions au 31 mars 2019, comparé aux € 6,9 millions au 31 mars 2018. Par action ceci correspond à € 1,63 au 31 mars 2019 par rapport à € 1,39 au 31 mars 2018. A la fin du premier trimestre de l'exercice les capitaux propres, part du groupe (basés sur la juste valeur des immeubles de placement) s'élèvent à € 482,7 millions (31/12/2018 : € 475,8 millions). Fin mars la valeur de l'actif net par action se monte à € 81,5 comparé à € 80,3 fin décembre 2018. La valeur de l'actif net EPRA par action* (hormis l'influence des ajustements de la juste valeur des instruments financiers et des impôts différés) augmente également et s'élève à € 91,0 par action fin mars 2019 comparé à € 88,7 par action fin décembre 2018. Fin mars 2019 le taux d'endettement s'élève à 52,17% en comparaison avec 53,53% fin 2018. www.leasinvest.be 12 COMMUNIQUE DE PRESSEInformation réglementée sous embargo jusqu'au 20/05/2019 - 18h45 4. Gestion des ressources financières Au cours de Q1 2019 une nouvelle ligne de crédit de € 30 millions a été conclue. En outre, un nombre de produits dérivés « forward starting »ont été achetés (Interest Rate Swaps tant qu'options CAP). Quelques produits dérivés « forward starting »achetés auparavant sont entrés en vigueur le 2 janvier 2019. Par conséquent, le coût de financement à encore diminué à 2,47% par rapport à 2,59% fin 2018. 5.Prévisions de l'exercice 2019 Sous réserve d'événements exceptionnels, Leasinvest prévoit que les revenus locatifs en 2019 excèderont ceux de 2018, tandis que les charges financières seront comparables à celles de 2018. Il faut cependant tenir compte du fait que le nombre d'actions a augmenté après l'augmentation de capital d'octobre 2018, les résultats devant être répartis sur 5,9 millions d'actions en 2019 versus 5,2 millions en 2018, soit la moyenne pondérée du nombre d'actions au cours de l'année 2018. Dans ces circonstances, un dividende est proposé qui sera au moins égal au dividende sur l'exercice 2018, soit € 5,10 par action. www.leasinvest.be 13 COMMUNIQUE DE PRESSEInformation réglementée sous embargo jusqu'au 20/05/2019 - 18h45 6. Dividende de l'exercice 2018 Sur proposition du gérant, l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 20 mai 2019 a décidé de distribuer un dividende comme suit : -pour la période du 01/01/2018 au 03/10/2018 inclus (période avant l'augmentation de capital de 2018) : un dividende brut de € 3,78 par action, et net, libre de précompte mobilier de 30%, de € 2,646 par actions aux 4.938.870 actions ayant droit au dividende, contre la remise du coupon n° 23 détaché le 19 septembre 2018 ; -pour la période du 04/10/2018 au 31/12/2018 : un dividende brut de € 1,32 par action, et net, libre de précompte mobilier de 30%, de € 0,924 par action aux 5.926.644 actions ayant droit au dividende, contre la remise du coupon n° 24, les actionnaires disposant du coupon n° 23 et n° 24 recevant un dividende brut de € 5,10 et net, libre de précompte mobilier de 30%, de € 3,57. Le paiement du dividende se fera contre la remise des coupons précités à partir du 27 mai 2019 auprès des institutions financières Banque Delen (agent principal de paiement), ING Banque, Belfius Banque, BNP Paribas Fortis Banque et Banque Degroof. www.leasinvest.be 14 COMMUNIQUE DE PRESSEInformation réglementée sous embargo jusqu'au 20/05/2019 - 18h45 Pour plus d'information, contactez Leasinvest Real Estate MICHEL VAN GEYTE Chief Executive Officer T : +32 3 238 98 77 E : michel.van.geyte@leasinvest.be A propos de LEASINVEST REAL ESTATE SCA Leasinvest Real Estate SCA est une Société Immobilière Réglementée Publique (SIRP), qui investit dans des immeubles de qualité bien situés : des immeubles de retail et de bureauxau Grand-duché de Luxembourg, en Belgique et en Autriche. A ce jour, la juste valeur totale du portefeuille immobilier détenu en direct par Leasinvest s'élève à € 1,03 milliard et est réparti dans le Grand-duché de Luxembourg (54%), la Belgique (36%) et l'Autriche (10%). Leasinvest est en outre l'un des plus grands investisseurs immobiliers au Grand-duché de Luxembourg. La SIRP est cotée sur Euronext Bruxelles et affiche une capitalisation boursière d'environ €610 millions (valeur au 17/05/2019). www.leasinvest.be 15 COMMUNIQUE DE PRESSEInformation réglementée sous embargo jusqu'au 20/05/2019 - 18h45 ANNEXE 1 : Détail des calculs des indicateurs de performance EPRA Résultat EPRA Résultat EPRA (€ 1 000) 31/03/2019 31/03/2018 Résultat Net - part du Groupe selon les états financiers 12 388 6 860 Résultat Net par action - part du Groupe selon les états financiers 2,09 1,39 (en €) Ajustements pour calculer le Résultat EPRA 2 698 5 À exclure : (i) Variations de la juste valeur des immeubles de placement et -1 622 1 293 des actifs détenus en vue de la vente (ii) Résultat sur vente d'immeubles de placement 850 0 (iii) Résultat sur vente d'autre immobilier 0 (vi) Variations de la juste valeur des instruments et des actifs 3 470 -1 288 financiers non courants Résultat EPRA 9 690 6 855 Nombre d'actions enregistrées dans le résultat de la période 5 926 644 4 938 870 Résultat EPRA par action (en €) 1,63 1,39 EPRA NAV EPRA NAV (€ 1 000) 31/03/2019 31/12/2018 NAV selon les états financiers 482 746 475 811 NAV par action selon les états financiers (en €) 81,5 80,3 À exclure (i) Juste valeur des instruments financiers 41 680 34 936 (v.a) Impôts différés 14 776 14 868 EPRA NAV 539 202 525 615 Nombre d'actions enregistrées dans le résultat de la période 5 926 644 5 926 644 EPRA NAV par action (en €) 91,0 88,7 16 www.leasinvest.be COMMUNIQUE DE PRESSEInformation réglementée sous embargo jusqu'au 20/05/2019 - 18h45 EPRA NNNAV (Valeur de l'Actif Triplement Net) EPRA Valeur de l'Actif Triplement Net (€ 1 000) 31/03/2019 31/12/2018 EPRA NAV 539 202 525 615 Corrections : (i) Juste valeur des instruments financiers -41 680 -34 936 (ii) Réévaluation des dettes à la juste valeur -5 794 -3 087 EPRA NNNAV 491 728 487 592 Nombre d'actions enregistrées dans le résultat de la période 5 926 644 5 926 644 EPRA NNNAV par action (en €) 83,0 82,3 EPRA NIR (Rendement Initial Net) & EPRA Topped up NIR (Rendement Initial Net Ajusté) EPRA Rendement Initial Net (NIR) et Rendement Initial 31/03/2019 31/12/2018 Net Ajusté (NIR ajusté) (€ 1 000) Immeubles de placement et actifs détenus pour vente 1 027 627 1 037 083 A exclure : Projets de développement -11 698 -11 727 Immeubles disponibles à la location 1 015 929 1 025 356 Impact JV des frais et droits de mutation estimés - - intervenant lors de l'aliénation hypothétique des immeubles de placement Frais et droits de mutation estimés intervenant lors de 20 779 21 426 l'aliénation hypothétique des immeubles de placement Valeur acte en main de l'immobilier disponible à la B 1 036 708 1 046 782 location Revenus locatifs bruts annualisés 65 492 65 170 Charges immobilières annualisées -9 759 -10 209 Revenus locatifs nets annualisés A 55 733 54 961 Gratuités arrivant à échéance endéans les 12 mois et 175 -257 autres avantages Revenus locatifs nets annualisés corrigés C 55 908 54 704 EPRA NIR A/B 5,38% 5,25% EPRA Topped up NIR C/B 5,39% 5,23% 17 www.leasinvest.be COMMUNIQUE DE PRESSEInformation réglementée sous embargo jusqu'au 20/05/2019 - 18h45 EPRA Taux de vacance 31/03/2019 EPRA Taux de vacance (€ 1 000) 31/03/2019 Bureaux Logistique Retail Total Superficies locatives (en m²) 167 070 108 931 184 605 460 606 VLE des surfaces inoccupées A 2,48 0,20 1,31 3,99 VLE du portefeuille total B 33,24 4,19 29,44 66,87 EPRA Taux de vacance A/B 7,46% 4,77% 4,45% 5,97% EPRA Taux de vacance 31/12/2018 EPRA Taux de vacance (€ 1 000) 31/12/2018 Bureaux Logistique Retail Total Superficies locatives (en m²) 167 070 108 931 184 605 460 606 VLE des surfaces inoccupées A 2,93 0,20 0,70 3,83 VLE du portefeuille total B 33,33 4,18 29,30 66,81 EPRA Taux de vacance A/B 8,79% 4,78% 2,39% 5,73% EPRA Cost ratio EPRA Cost ratio (€ 1 000) 31/03/2019 31/03/2018 Autres revenus et dépenses relatives à la -444 -548 location Charges immobilières -2 502 -2 343 Frais généraux de la société -878 -818 Autres charges et revenus opérationnels -44 -194 EPRA coûts y inclus les coûts de la vacance A -3 868 -3 903 locative Coûts directs de la vacance locative 663 546 EPRA coûts hormis les coûts de la vacance B -3 205 -3 357 locative Revenus locatifs C 17 115 14 611 EPRA Cost ratio (y inclus la vacance locative A/C -22,60% -26,71% directe) EPRA Cost ratio (hormis la vacance locative B/C -18,73% -22,98% directe) 18 www.leasinvest.be COMMUNIQUE DE PRESSEInformation réglementée sous embargo jusqu'au 20/05/2019 - 18h45 ANNEXE 2 : Détail des calculs des indicateurs de performance alternatifs2(APMs) utilisés par Leasinvest Real Estate Résultat sur Portefeuille Résultat sur Portefeuille (€ 1 000) 31/03/2019 31/03/2018 Résultat sur vente des immeubles de placement 850 - Variations de la juste valeur des immeubles de placement -1 718 1 265 Taxe latente sur le résultat sur portefeuille 97 28 Résultat sur Portefeuille -771 1 293 Résultat Net - part du groupe (montant par action) Résultat Net - part du groupe (montant par action) 31/03/2019 31/03/2018 Résultat Net - part du groupe (€ 1 000) 12 388 6 860 Nombre d'actions enregistrées en circulation 5 926 644 4 938 870 Résultat Net - part du groupe par action 2,09 1,39 Valeur de l'Actif Net sur base de la juste valeur (montant par action) Valeur de l'Actif Net sur base de la juste valeur (montant par action) 31/03/2019 31/12/2018 Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société-mère 482 746 475 811 (€ 1000) Nombre d'actions enregistrées en circulation 5 926 644 5 926 644 Valeur de l'Actif Net (JV) part du groupe par action 81,5 80,3 2Hormis les indicateurs de performance EPRA également considérés comme APM, et réconciliés dans l'annexe 1 Détail des calculs des indicateurs de performance EPRAci-dessus. 19 www.leasinvest.be COMMUNIQUE DE PRESSEInformation réglementée sous embargo jusqu'au 20/05/2019 - 18h45 Valeur de l'Actif Net sur base de la valeur d'investissement (montant par action) Valeur de l'Actif Net sur base de la valeur d'investissement 31/03/2019 31/12/2018 (montant par action) Capitaux propres attribuables aux actionnaires 482 746 475 811 de la société-mère (€ 1000) Valeur d'investissement des immeubles de placement 1 048 696 1 058 509 au 31/12 (€ 1000) Juste valeur des immeubles de placement au 31/12 (€ 1000) 1 027 627 1 037 083 Différence Valeur d'Investissement - Juste valeur 21 069 21 426 au 31/12 (€ 1000) TOTAL 503 815 497 237 Nombre d'actions enregistrées en circulation 5 926 644 5 926 644 Valeur de l'Actif Net (VI) part du groupe par action 85,0 83,9 Variation des revenus locatifs bruts à périmètre constant ('like-for-like') Variation des revenus locatifs bruts à périmètre 31/03/19 vs. 31/03/18 vs. constant ('like-for-like') 31/03/18 31/03/17 Revenus locatifs bruts à la fin de la période de 14 611 14 184 reporting précédente (€ 1000) Variations à exclure 2017 - 2018 1 115 900 - Variations suite aux acquisitions 1 219 2 616 - Variations suite aux désinvestissements -104 -1 716 Revenus locatifs bruts à la date de clôture de la 17 080 14 611 période de reporting (€ 1000) Variation like for like (€ 1000) 1 354 -473 Variation like for like (%) 9,3% -3,3% www.leasinvest.be 20 COMMUNIQUE DE PRESSEInformation réglementée sous embargo jusqu'au 20/05/2019 - 18h45 Coût de financement moyen en % Coût de financement moyen en % 31/03/2019 31/12/2018 Charges d'intérêt sur une base annuelle (€ 1000) -13 031 -13 545 Droits de réservation sur une base annuelle (€ 1000) -1 180 -1 095 Intérêts payés incl. droits de réservation sur une base -14 211 -14 640 annuelle (€ 1000) Encours de dette moyenne pondéré (€ 1000) 575 165 564 746 Coût de financement moyen en % 2,47% 2,59% Résultat global - part du groupe (montant par action) Résultat global - part du groupe (montant par 31/03/2019 31/03/2018 action) Résultat net - part du groupe (€ 1000) 12 388 6 860 Autres éléments des résultats réalisés et non réalisés -5 453 1 923 - Variations de la partie efficace de la juste -5 453 1 923 valeur des instruments de couverture autorisés comme couverture des flux de trésorerie, tels que définies dans IFRS - Variations de la partie efficace de la juste 0 0 valeur des actifs financiers disponibles à la vente - Variation de la réserve pour actions propres 0 0 - Autres 0 0 Résultat global - part du groupe 6 935 8 784 Nombre d'actions enregistrées en circulation 5 926 644 4 938 869 Résultat global - part du groupe par action 1,17 1,78 www.leasinvest.be 21 La Sté LeasInvest Real Estate SCA a publié ce contenu, le 20 mai 2019, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

