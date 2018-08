Leasinvest Real Estate : RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2018

Profil de l'entreprise

La Société Immobilière Réglementée publique Leasinvest Real Estate SCA investit dans des immeubles de qualité bien situés : immeubles retail et bureaux au Grand-duché de Luxembourg, en Belgique et en Autriche.

A présent la juste valeur totale du portefeuille immobilier détenu en direct de Leasinvest s'élève à € 922 millions et est réparti dans le Grand-duché de Luxembourg (54%), la Belgique (35%) et l'Autriche (11%). Leasinvest est en outre l'un des plus grands investisseurs immobiliers au Grand-duché de Luxembourg.

Le portefeuille immobilier est investi en retail (48%), bureaux (45%) et logistique (7%).

La SIRP est cotée sur Euronext Bruxelles et affiche une capitalisa-tion boursière d'environ € 489 millions (valeur 21 août 2018).

Indicateurs Alternatifs de Performance

Suite à l'entrée en vigueur des directives ESMA relatives aux Indicateurs Alternatifs de Performance de la 'European Securities and Mar-ket Authority (ESMA)', les Indicateurs Alternatifs de Performance (APM - Alternative Performance Measures) dans ce rapport financiersemestriel sont indiqués par le symbole3. Pour la définition et le calcul détaillé des Indicateurs Alternatifs de Performance utilisés, nous renvoyons à la page 42 et suiv. de ce rapport financier semestriel.

Déclaration conformément à l'article 12, § 2, 3° de l'AR du 14 novembre 2007

Monsieur Michel Van Geyte, représentant permanent du gérant statutaire de Leasinvest Real Estate, déclare, au nom et pour le compte du gérant statutaire, qu'à sa connaissance :

(i) les états financiers résumés, établis conformément aux normes comptables applicables, donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de Leasinvest Real Estate et des entreprises comprises dans la consolidation ;

(ii) le rapport de gestion intermédiaire donne une image fidèle du développement et des résultats de Leasinvest Real Estate et de la posi-tion de la société et des entreprises comprises dans la consolidation, et comprend une description des principaux risques et incertitudes auxquels celles-ci sont confrontées.

MICHEL VAN GEYTE

Représentant permanent

Leasinvest Real Estate Management SA Schermersstraat 42

BE-2000 Anvers Gérant statutaire

Chiffres clés

Chiffres clés du portefeuille immobilier (1) 30/06/2018 31/12/2017 Juste valeur du portefeuille immobilier (€ 1.000) (2) 921 836 902 994 Juste valeur des immeubles de placement, incl. participation Retail Estates (€ 1.000) (2) 1 012 818 976 338 Valeur d'investissement des immeubles de placement (€ 1.000) (3) 940 484 921 141 Rendement locatif sur base de la juste valeur (4) (5) 6,61% 6,44% Rendement locatif sur base de la valeur d'investissement (4) (5) 6,48% 6,32% Taux d'occupation (5) (6) 94,44% 94,80% Durée moyenne des baux (ans) 4,19 4,74

(1) Le portefeuille immobilier comprend tant les immeubles en exploitation que les projets de développement, les actifs détenus en vue de la vente et les immeubles présentés commeleasing financier selon IFRS.

(2) Juste valeur ('fair value') : la valeur d'investissement telle que définie par un expert immobilier indépendant et dont les frais de mutation ont été déduits. La juste valeur est la valeur comptable sous IFRS. La juste valeur de Retail Estates a été définie sur base du cours de bourse au 30/06/2018.

(3) La valeur d'investissement est la valeur telle que définie par un expert immobilier indépendant et dont les frais de mutation n'ont pas encore été déduits.

(4) La juste valeur et la valeur d'investissement telles qu'estimées par les experts immobiliers Cushman & Wakefield, de Crombrugghe&Partners et Stadim (BeLux) et Oerag (Autriche).

(5) Pour le calcul du rendement locatif et du taux d'occupation, uniquement les immeubles en exploitation sont pris en compte, hormis les actifs détenus en vue de la vente et les projets de développement.

(6) Le taux d'occupation a été calculé sur base de la valeur locative estimée.

Chiffres clés des résultats 30/06/2018 30/06/2017 Revenus locatifs (€ 1.000) 27 858 28 084 Résultat locatif net par action 5,64 5,69 Résultat EPRA3(1) 13 968 13 261 Résultat EPRA3par action (1) 2,83 2,69 Résultat net part du groupe (€ 1.000) 19 683 15 595 Résultat net part du groupe par action 3,99 3,16 Résultat global part du groupe (€ 1.000) ; 'Other Comprehensive Income' 19 082 32 243 Résultat global part du groupe par action ; 'OCI per share' 3,86 6,53

(1) Le Résultat EPRA Winst3, précédemment le résultat net courant, se compose du résultat net à l'exclusion du résultat sur portefeuille* et des variations de la juste valeur des couver-tures inefficaces.

Chiffres clés du bilan 30/06/2018 31/12/2017 Valeur de l'actif net, part du groupe (€ 1.000) 376 595 382 206 Nombre d'actions émises 4 938 870 4 938 870 Nombre d'actions ayant droit au résultat de la période 4 938 870 4 938 870 Valeur de l'actif net, part du groupe, par action 76,3 77,4 Valeur de l'actif net, part du groupe, par action < valeur d'investissement 80,0 81,1 Valeur de l'actif net, part du groupe, par action EPRA 82,8 84,0 Total des actifs (€ 1.000) 1 036 886 999 293 Dette financière 594 550 540 440 Taux d'endettement financier (conformément à la réglementation légale SIR) 59,31% 57,14% Durée moyenne des crédits (ans) 3,00 3,34 Coût de financement moyen (excl. variations juste valeur instruments financiers) 2,79% 2,99% Durée moyenne des couvertures (ans) 5,02 5,15

Indicateurs de performance EPRA3(1) 30/06/2018 30/06/2017 Résultat EPRA3(en € par action) (2) 2,83 2,69 EPRA NAV3(en € par action) (3) 82,8 81,6 EPRA NNNAV3(en € par action) (4) 75,5 73,1 EPRA Rendement Initial Net3(in %) (5) 5,49% 5,39% EPRA Rendement Initial Net Ajusté3(in %) (6) 5,50% 5,41% EPRA Taux de vacance3(en %) (7) 5,54% 9,12% EPRA Cost ratio3(incl. coûts direct de vacance) (en %) (8) 22,96% 24,26% EPRA Cost ratio3(excl. coûts direct de vacance) (en %) (8) 21,09% 21,00%

(1)Ces chiffres n'ont pas été audités par le commissaire.

(2) Le Résultat EPRA3, précédemment le résultat net courant, se compose du résultat net à l'exclusion du résultat sur portefeuille3et des variations de la juste valeur des couverturesinefficaces.

(3) EEPRA Valeur de l'Actif Net3(NAV) se compose de la Valeur de l'Actif Net ajustée3, à l'exclusion de certains éléments qui ne cadrent pas dans un modèle financier d'investissements immobiliers à long terme ; voir égalementwww.epra.com.

(4) EPRA NNNAV3(Valeur de l'Actif Net triple3) se compose de la VAN EPRA3, ajustée pour tenir compte de la juste valeur des instruments financiers, des dettes et des impôts différés ; voir égalementwww.epra.com.

(5) EPRA Rendement Initial Net3comprend les revenus locatifs bruts annualisés sur base des loyers en cours à la date de clôture des états financiers, à l'exclusion des charges immobi-lières, divisés par la valeur marchande du portefeuille, augmentée des droits et frais de mutation estimés lors de l'aliénation hypothétique des immeubles de placement ; voir égalementwww.epra.com.

(6) EPRA Rendement Initial Net Ajusté3effectue une correction sur le EPRA Rendement Initial Net3relative à la fin des gratuités et autres incentives locatives ; voir également www.epra.com.

(7) EEPRA Taux de vacance3est calculé sur base de la Valeur Locative Estimée (VLE) des espaces vacants divisée par la VLE du portefeuille total ; voir égalementwww.epra.com.

(8) EPRA Cost ratio3se compose de la relation des charges opérationnelles et générales par rapport aux revenus locatifs bruts (inclus et exclus les coûts directs de vacance) ; voir égalementwww.epra.com.

Contenu

Indicateurs alternatifs de performance (APM)

Déclaration des personnes responsables Chiffres clés

Rapport annuel intermédiaire 4

Leasinvest Real Estate en bourse 14

Rapport immobilier 18

Marché immobilier 19

Composition & analyse du portefeuille immobilier 20

Rapport d'expertise 23

Etats financiers résumés 24

Rapport du commissaire 41

Annexes APM 42

