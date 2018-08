Leasinvest Real Estate SCA : Rapport financier semestriel 2018

Pour le premier semestre de l'exercice 2018 nous enregistrons les données clés suivantes :

Le résultat EPRA augmente de 5,3% de € 13,3 millions à la fin du premier semestre 2017 à € 14,0 millions

Augmentation (+26%) du résultat net de € 15,6 millions à la fin du premier semestre 2017 à € 19,7 millions, soit € 3,99 par action

Revenus locatifs en ligne avec le premier semestre 2017

Rendement locatif (sur base de la juste valeur) affiche une tendance haussière de 6,44% fin 2017 à 6,61%

Le coût de financement diminue sensiblement de 2,99% au 31/12/2017 à 2,79%

Treesquare dans le CBD de Bruxelles et l'extension du Frun ® Park Asten livrés avec succès

Redéveloppements en cours en Belgique et au Luxembourg évoluent comme prévu

Communiqué de presse intégral ci-dessous.

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Leasinvest Real Estate Comm. VA via Globenewswire