COMPAGNIE LEBON : La filiale Paluel-Marmont Valorisation acquiert avec un groupe d'investisseurs privés un portefeuille de murs commerciaux en France, auprès d'un institutionnel français

PALUEL-MARMONT VALORISATION acquiert avec un groupe d'investisseurs privés un portefeuille de murs commerciaux en France, auprès d'un institutionnel français

Paluel-Marmont Valorisation a réalisé, pour le compte de sa maison-mère - Compagnie Lebon - et d'un pool d'investisseurs privés, l'acquisition d'un portefeuille de murs de commerces situés en France, auprès d'un institutionnel Français.

Ce portefeuille, totalisant une surface de 11 500 m² environ, est composé de 16 actifs, principalement des restaurants à thème, loués en majeur partie aux enseignes Courtepaille et Léon de Bruxelles.

La transaction a été faite sur la base d'un prix hors taxes hors droits de 20 M€. Elle a été intermédiée par Arthur Loyd Investissement dans le cadre d'un mandat co-exclusif de vente avec Cushman Wakefield.

L'acquéreur était conseillé par l'étude notariale Screeb Notaires, le cabinet d'avocat Evensten et la société Moreau Experts. Un financement bancaire a été mis en place auprès de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes.

Cette acquisition confirme la stratégie immobilière de la Compagnie Lebon :

Au niveau de sa stratégie d'allocation : se positionner sur des opérations à forte valeur ajoutée. Ce portefeuille requiert notamment un important travail d'asset management visant à en optimiser la situation locative, assainir la situation administrative et améliorer la situation technique. Il s'intègre dans le compartiment « Achat-Revente ». Deux autres compartiments d'investissement complètent la stratégie d'allocation du pôle immobilier : le repositionnement / redéveloppement à court ou moyen terme d'immeubles bien situés (Hold & Redevelop) et la prise de participation en actions à dividende prioritaire dans des opérations de promotion immobilière (Financement Mezzanine).



Au niveau de son business model : structurer des club-deals pour le compte d'investisseurs privés et de familles. La Compagnie Lebon met ainsi son expertise métier au service d'investisseurs privés tout en leur offrant un alignement d'intérêt total.

La Compagnie Lebon concentrera ses prochains efforts d'investissements sur le compartiment Hold & Redevelop et renforcera sa capacité de structuration de club-deals à travers la mise en place d'outils innovants.

A propos de Compagnie Lebon

Compagnie Lebon, société cotée sur Euronext Paris (compartiment C), est contrôlée par la famille Paluel-Marmont et développe trois secteurs d'activité : l'immobilier avec Paluel-Marmont Valorisation, le Capital Investissement avec Paluel-Marmont Capital, et l'Hospitalité avec les hôtels Esprit de France et les activités Thermes et Spas Sources d'Equilibre.

ANR au 31/12/2017 : 297,3 M€ - RNPG 2017 : 19,4 M€ - Effectifs : 529 personnes

www.compagnielebon.fr - Code ISIN : FR0000121295

