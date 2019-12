COMPAGNIE LEBON : Paluel-Marmont Capital, filiale prend une participation majoritaire dans Quadrilatère, spécialiste du Space Planning

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Paris, le 3 décembre 2019

PALUEL-MARMONT CAPITAL prend une participation majoritaire

dans QUADRILATERE, spécialiste du Space Planning

Quadrilatère est un pure player de l’aménagement d’espaces tertiaires, principalement de bureaux, essentiellement en région parisienne.

Au service des propriétaires-bailleurs ou des directions générales des entreprises occupantes, spécialiste des surfaces de 500 à 50 000 m², Quadrilatère travaille aussi bien pour de grandes entreprises et des ETI, que pour des sociétés d’investissements, des cabinets d’avocats, des sociétés de conseil... Ses équipes oeuvrent à la conception et à la réalisation d’espaces de travail intelligents et épanouissants, au service des valeurs de l’entreprise, du bien-être et de la performance des collaborateurs.

Basé à Paris, fort de d’une équipe d’une cinquantaine de personnes, l’entreprise a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 38 M€.

QUADRILATERE a été fondé en 1989 par Jérôme Malet, serial-entrepreneur passionné de vin, de design et d’architecture. Après avoir passé le relai managérial il y a deux ans à Emmanuel Fougère, spécialiste de l’immobilier et anciennement chez Kering, Jérôme Malet organise aujourd’hui la transmission capitalistique de QUADRILATERE. Emmanuel Fougère et l’équipe de management reprennent l’entreprise aux côtés de PALUEL-MARMONT CAPITAL, nouvel actionnaire majoritaire.

« Après 30 années consacrées à cette magnifique entreprise, dans un métier en pleine évolution, et sur un marché à fort potentiel, il faut savoir être différenciant et innovant. J’ai donc décidé d’outiller QUADRILATERE de manière optimale, tout en conservant notre volonté de mettre le client au centre de nos actions. Emmanuel Fougère, en tant que Directeur Général depuis août 2017, assisté d’une équipe solide, assure parfaitement depuis 2 ans le développement de la société. Nous avons trouvé en PALUEL-MARMONT CAPITAL un nouveau partenaire à l’écoute des hommes, respectueux, et au service de la croissance de l’entreprise pour avancer sereinement. Confiant dans cette évolution, j’ai conservé une participation importante au sein de QUADRILATERE. », précise Jérôme Malet, fondateur.

« Avec l’essor du coworking et des nouvelles tendances, notre marché est en pleine évolution. Il nous fallait un partenaire de confiance, agile et à l’esprit entrepreneurial, pour partager notre ambition, c’est ce que nous avons trouvé avec PALUEL-MARMONT CAPITAL. Je me réjouis de cette nouvelle étape », ajoute Emmanuel Fougère, président du Groupe Quadrilatère.

PALUEL-MARMONT CAPITAL, qui signe sa cinquième opération depuis l’arrivée fin 2017 de ses nouveaux dirigeants, François Poupée et Thomas Geneton, a organisé ce LBO avec, à ses côtés, un club deal d’investisseurs privés et HSBC pour la dette senior. « Nous sommes ravis d’accompagner Quadrilatère dont le dynamisme nous a séduit : dynamisme d’une équipe impressionnante et dynamisme d’un marché porté par des nouvelles visions d’aménagement, telles que le coworking et des tendances lourdes d’améliorations des conditions de travail » souligne le duo.

Intervenants sur l’opération :

Acquéreurs : Paluel Marmont Capital (Thomas Geneton, Fabien Guidali, François Poupée), Management

Conseil juridique Acquéreurs : Villechenon (Gilles Roux, Gaspard le Pommellec, Martin Kyuchukov-Roglev, Quentin Allibert)

DD financière : Grant Thornton (Thierry Dartus, Camille Burnand)

DD juridique : Villechenon (Gilles Roux, Catherine Nahmias-Ferrandini, Eric Hebras, Gaspard le Pommellec)

DD stratégique :Advention (Alban Neveux, Iska Pivois)

DD RSE : Demain Aussi (Laurence Anciaux)

Banques : HSBC (Cyril-Henri Prévost, Nicolas Saint Sever)

Cédants : Les Panoramas (Jérôme Malet)

Conseil M&A Cédants : Transation R (Pierpaolo Carpinelli, Nicolas Aftimos, Laura Benzaquen)

Conseil juridique Cédants : PBA (Philipe Pech de Laclause, Nicolas Blanchenay)

Conseil Management : Aston société d’avocats (Michel Zavalichine, Avocat Associé, Philippe Latorre, Senior Advisor)

A propos de Paluel-Marmont Capital

Paluel-Marmont Capital est la filiale de capital-investissement de Compagnie Lebon, société cotée sur Euronext Paris contrôlée par la famille Paluel-Marmont. Chiffres clés Compagnie Lebon : ANR au 31/12/2018 : 228 M€ - RNPG 2018 : 4,5 M€ - Effectifs : 597 personnes.

Paluel-Marmont Capital a vocation à réaliser des opérations de capital-développement ou de transmission de 5M€ à 15M€, seul ou en club deal, tant en minoritaire qu’en majoritaire, dans des PME/ETI françaises.





