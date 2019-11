COMPAGNIE LEBON : Sa filiale Esprit de France annonce la cession de l'Hôtel Aiglon dans le 14ème arrondissement de Paris

Esprit de France

Paris, le 4 novembre 2019 à 18 h 15

Esprit de France, filiale de Compagnie Lebon,

annonce la vente de l’Hôtel Aiglon, dans le 14e arrondissement de Paris

Les Hôtels et Demeures Esprit de France, filiale de la Compagnie Lebon, annoncent la vente de l’hôtel Aiglon, 4 étoiles de 46 chambres situé au 232, boulevard Raspail à Paris 14e.

« La cession de cet hôtel intervient dans le cadre de la politique de transformation de notre portefeuille hôtelier. Le produit de la cession sera notamment alloué au financement de la montée en gamme de nos hôtels premium et à la croissance externe » précisent Philippe Depoux et Xavier Dupain, respectivement directeur général de la Compagnie Lebon et directeur général des Hôtels Esprit de France.

Conseils intervenus dans l’opération :

Esprit de France a été conseillé par le cabinet LVA Avocats représenté par Maître Caroline Jeannot. La transaction a été intermédiée par le cabinet Huchet-Demorge dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas Real Estate Conseil Habitation et Hospitality.

A propos de Compagnie Lebon :

La Compagnie Lebon, société́ cotée sur Euronext Paris (compartiment C), est contrôlée par la famille Paluel-Marmont et développe trois métiers complémentaires : l’Hospitalité avec les hôtels Esprit de France et les activités Thermes, Spas et Hôtels Sources d’Équilibre, l'Immobilier avec Paluel-Marmont Valorisation et le Capital Investissement avec Paluel-Marmont Capital.

ANR au 31/12/2018 : 277,6 M€, RNPG 2018 : 4,5 M€ - Effectifs : 597 personnes

www.compagnielebon.fr - Code ISIN : FR 0000121295

Contacts médias Compagnie Lebon :

Agence Shadow Communication - Aurélie Vinzent & Alice Polack

aurelievinzent@shadowcommunication.fr & alicepolack@shadowcommunication.fr

06 58 66 80 49 & 06 33 71 91 58

