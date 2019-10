COMPAGNIE LEBON : Sa filiale immobilière, Paluel-Marmont Valorisation, vend à AEW un immeuble de bureaux à Lyon Gerland pour plus de 40 M

Paljuel-marmont Valorisation

Communiqué de presse

Paris, le 29 octobre 2019

Paluel-Marmont Valorisation vend à AEW

un immeuble de bureaux à Lyon Gerland pour plus de 40 M€

Paluel-Marmont Valorisation, filiale immobilière de Compagnie Lebon spécialisée dans la structuration de club-deals immobiliers sur des opérations de création de valeur, annonce aujourd’hui la vente à AEW, pour le compte d’un investisseur institutionnel, d’un immeuble de bureaux de 11.000 m² situé à Lyon Gerland.

Acquis en 2016, cet immeuble a fait l’objet d’un ambitieux programme de rénovation et héberge aujourd’hui la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de la région, Regus et DSC.

« Ce projet reflète parfaitement la stratégie principale d’allocation des investissements immobiliers de Compagnie Lebon, à savoir des immeubles bien situés ou situés dans des secteurs en devenir, offrant une opportunité de création de valeur – à travers une restructuration, un repositionnement ou une renégociation des loyers – à court ou moyen terme. Le secteur de Gerland aujourd’hui reconnu comme étant le second pôle tertiaire de Lyon était en profonde mutation et urbanisation à l’époque de l’acquisition. L’immeuble quant à lui était entièrement occupé par un locataire avec qui PMV avait négocié un départ anticipé en vue de le restructurer », commentent Mohamed Zein et Maxime Piquemal, Directeurs Généraux de Paluel-Marmont Valorisation.

Conseils intervenus sur l’opération :

L’étude Prudhomme&Baum - Maître Nicolas Baum, le cabinet IC Avocats - Maître Marlène Benoist Jaeger et KPMG Avocats – Maître Jean-Etienne Chatelon, conseillaient AEW. Compagnie Lebon a quant à elle été conseillée par l'étude Allez&Associés représentée par Maître Romuald Sachet et par CMS Francis Lefebvre Avocats représenté par Maître Amélie Retureau.

La transaction a été intermédiée par Catella dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec JLL.

Le financement bancaire de cette opération était assuré par la CERA, et la réalisation des travaux a été conduite par la société ROM.

A propos de Compagnie Lebon :

La Compagnie Lebon, société́ cotée sur Euronext Paris (compartiment C), est contrôlée par la famille Paluel-Marmont et développe trois métiers complémentaires : l’Hospitalité avec les hôtels Esprit de France et les activités Thermes, Spas et Hôtels Sources d’Équilibre, l'Immobilier avec Paluel-Marmont Valorisation et le Capital Investissement avec Paluel-Marmont Capital.

ANR au 31/12/2018 : 277,6 M€, RNPG 2018 : 4,5 M€ - Effectifs : 597 personnes

www.compagnielebon.fr - Code ISIN : FR 0000121295

