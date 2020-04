COMPAGNIE LEBON : chiffre d'affaires annuel 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 22 avril 2020 à 18 heures

Chiffre d’affaires 2019 :

Augmentation de 9 % du chiffre d’affaires

en millions d'euros Chiffre d'affaires * 2018 2019 2018 Proforma Variation en M€ Variation en % Publié Activité Immobilière 5,5 4,0 1,4 36% 4,2 Activité de Capital Investissement 0,8 0,1 0,7 1069% 0,1 Total Secteur Financier 6,3 4,1 2,2 54% 4,3 Hôtels & demeures Esprit de France 47,3 35,3 12,0 34% 33,2 Thermes, Spa et Hôtels Sources d'Équilibre 8,3 17,4 -9,1 -52% 17,4 Activité Patrimoniale 0,2 0,2 0,1 39% 0,3 Total Secteur Exploitation 55,8 52,9 2,9 6% 50,9 Chiffre d'affaires consolidé Compagnie Lebon 62,1 57,0 5,1 9% 55,2 * Chiffres issus de la présentation IFRS8 des comptes sectoriels comptes 2018 Proforma

La Compagnie Lebon développe quatre métiers complémentaires et une activité patrimoniale regroupés en un secteur financier et un secteur d’exploitation.

Le secteur Financier, activité cyclique du Groupe, réalise des investissements dont l’objectif est la création de valeur. L’immobilier génère un chiffre d’affaires non récurrent issu des loyers et des cessions de « stocks » d’immeubles. Le chiffre d’affaires du capital investissement est généré par les honoraires de gestion. Le chiffre d’affaires de ce secteur n’est pas une donnée significative dans la formation du résultat du Groupe.

En revanche, le chiffre d’affaires du secteur d’Exploitation (activité récurrente du groupe) est une donnée significative.

Faits marquants de l’exercice

Secteur Financier

L’activité financière de la Compagnie Lebon repose sur deux métiers et deux marques, l’immobilier sous la marque Paluel-Marmont Valorisation, et l’activité de Capital-Investissement sous la marque Paluel-Marmont Capital.

Sur l’ I mm ob ili e r , le chiffre d'affaires est lié à l’activité d’achats-reventes et de promotions immobilières ou le groupe est majoritaire, le tout générateur de création de valeur et d’honoraires. L’activité immobilière démontre sa stabilité et sa solidité.

le chiffre d'affaires est lié à l’activité d’achats-reventes et de promotions immobilières ou le groupe est majoritaire, le tout générateur de création de valeur et d’honoraires. L’activité immobilière démontre sa stabilité et sa solidité. En Capital Investissement, le chiffre d'affaires est lié aux honoraires de gestion perçus sur les investissements gérés par la société de gestion.

Pour mémoire, l'indicateur pertinent pour suivre ces deux derniers métiers est l'ANR.

Secteur d’Exploitation

Le secteur d’exploitation de la Compagnie Lebon repose sur deux métiers et deux marques, les Hôtels et demeures Esprit de France et les activités Thermes, Spa et Hôtels Sources d'Équilibre.

En matière d’hôtellerie, Esprit de France a maintenu la barre dans un contexte social troublé. Le chiffre d’affaires 2019 a ainsi augmenté de 3 % à périmètre constant, les hôtels « historiques » ayant surperformé leurs concurrents. La hausse importante complémentaire est due à l’apport des 4 hôtels ouvert en 2018 et début 2019.

a maintenu la barre dans un contexte social troublé. Le chiffre d’affaires 2019 a ainsi augmenté de 3 % à périmètre constant, les hôtels « historiques » ayant surperformé leurs concurrents. La hausse importante complémentaire est due à l’apport des 4 hôtels ouvert en 2018 et début 2019. Notre activité de Thermalisme Sources d'Équilibre a, quant à elle, connu une année 2019 largement perturbée dans notre station thermale de Brides-les-Bains par une pollution de l’eau contraignant à la fermeture de la partie conventionnée des cures.

a, quant à elle, connu une année 2019 largement perturbée dans notre station thermale de Brides-les-Bains par une pollution de l’eau contraignant à la fermeture de la partie conventionnée des cures. L’activité patrimoniale correspond à la gestion de l’immeuble de bureaux, siège social du groupe, et à la gestion de la dette corporate.

Perspectives 2020

Les enjeux et défis de 2020 se lisent maintenant à la lumière des conséquences économiques, financières et sociales de la pandémie du Covid-19 : ils seront principalement de relancer nos activités dans un contexte sur lequel nous manquons de visibilité à l’heure où ces lignes sont écrites. Avant la survenue de cette crise, la feuille de route de la Compagnie Lebon prévoyait une année dans la continuité de 2019, avec un secteur financier générateur de nouvelles créations de valeur d’une part, et la montée en puissance des hôtels ainsi qu’un redémarrage dynamique de l’activité thermale. Cette feuille de route sera nécessairement impactée. A ce stade, les hôtels ont été fermés à l’exception d’un qui met à disposition des chambres pour les personnels soignants. Nos stations thermales, comme toutes les stations françaises, sont à l’arrêt par décision ministérielle. Les équipes du Siège - capital investissement, immobilier, staff des activités d’exploitation, fonctions support - en télétravail, étudient les différents scénarii possibles et préparent le redémarrage.

Nous avons pris toutes les mesures et dispositions visant à assurer la pérennité du groupe et la continuité des opérations, tout en préservant les collaborateurs, les activités et la trésorerie pour les prochains mois.

La diversité des activités, l’engagement total des équipes et le soutien pérenne des actionnaires, sont autant d’atouts pour permettre à la Compagnie Lebon de surmonter cette crise.

A propos de la Compagnie Lebon :

La Compagnie Lebon, société cotée sur Euronext Paris (compartiment B) est contrôlée par la famille Paluel-Marmont et développe quatre métiers complémentaires. Le secteur financier regroupe le Capital investissement avec Paluel-Marmont Capital et l’Immobilier avec Paluel-Marmont Valorisation. Le secteur d’exploitation comprend quant à lui l’hôtellerie avec les Hôtels Esprit de France, le thermalisme avec les Thermes Spa et hôtels Sources d’Equilibre, ainsi qu’une activité patrimoniale.

ANR au 31/12/2019 : 241,5 M€ - RNPG 2019 : 8 M€ - Effectifs : 630 personnes

www.compagnielebon.fr - Code ISIN : FR0000121295

Contacts investisseurs et analystes : Frédérique Dumousset – Compagnie Lebon – Tél : 01 44 29 98 05 – f.dumousset@compagnielebon.fr

