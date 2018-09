COMPAGNIE LEBON : nomination d'une administratrice indépendante, Madame Grace Léo

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Paris, le 17 septembre 2018

La Compagnie LEBON compte une nouvelle administratrice indépendante, Madame Grace LEO

Réuni le 12 septembre, le Conseil d'Administration de la Compagnie LEBON accueille Grace LEO en tant qu'administratrice indépendante.

Le Conseil se compose désormais de 5 hommes et 5 femmes, présentant ainsi une parité parfaite.

Avec l'arrivée de Grace LEO, spécialiste de l'hotellerie, le Conseil d'Administration de la Compagnie LEBON compte désormais 1 administrateur indépendant spécialiste de chacun des métiers du Groupe (Hospitalité, Immobilier, Capital Investissement).

Diplômée de Cornell University (École Hôtelière), Grace LEO a débuté sa carrière chez Inter-Continental et Sheraton aux États-Unis. Elle est nommée à 26 ans vice-présidente du Groupe Warwick International, possédant le Warwick et Westminster à Paris, où elle était responsable pour le developement de 8 hôtels pendant son mandat. Elle rachète en famille le Montalembert en 1988 (Saint Germain), le Lancaster en 1997 (rue de Berri), dont elle fait des références de l'hôtellerie parisienne. Elle fonde ensuite sa propre société, G.L.A. Hotels (renommée depuis Grace Leo Consultancy), qui conseille investisseurs institutionnels et indépendants sur leurs projets hôteliers (concept/stratégie/repositionnement/rénovation) en France et à l'international.

Nommée Leading Woman Entrepreneur of the World en 2002, elle reçoit le Trophée du Meilleur Hôtelier en Grande Bretagne en 2003, et devient la première femme nommée au CA de Leading Hotels of the World de 2006 à 2015. Née à Hong Kong et ayant étudié aux Etats Unis (Stanford puis Cornell), elle développe au cours de sa carrière son réseau international et son expérience sur le segment de l'hôtellerie "boutique", tout en gardant un oeil attentif aux évolutions du marché parisien.

« Les membres du comité des nominations et des rémunérations ont apprécié l'expertise et la vision de Madame LEO, ainsi que sa compréhension de l'entreprenariat et sa dimension internationale. » explique Bertrand Leclercq, Président du Conseil d'Administration de la Compagnie Lebon.

Dans le même temps, Christian MAUGEY (Représentant la Financière Boscary) quitte son poste d'administrateur indépendant, après 23 années de présence au Conseil de la Compagnie lebon.

« Quant à Monsieur MAUGEY, l'ensemble du Conseil et de l'entreprise lui est reconnaissant pour son implication sans faille au cours des nombreuses années durant lesquelles il a exercé sa fonction d'administrateur indépendant. » conclut Bertrand Leclercq.

A propos de Compagnie Lebon :

La Compagnie Lebon, société cotée sur Euronext Paris (compartiment B), est contrôlée par la famille Paluel-Marmont et développe trois métiers complémentaires : l'Hospitalité avec les hôtels Esprit de France et les activités Thermes, Spas et Hôtels Sources d'Équilibre, l'Immobilier avec Paluel-Marmont Valorisation et le Capital Investissement avec Paluel-Marmont Capital.

ANR au 31/12/2017 : 297,3 M€- RNPG 2017 : 19,4 M€- Effectifs : 529 personnes

www.compagnielebon.fr - Code ISIN : FR 0000121295

