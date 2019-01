Compagnie Lebon : acquisition de 11.500 m2 de commerces

08/01/2019 | 13:06

La compagnie Lebon annonce ce jour avoir fait l'acquisition, via sa filiale Paluel-Marmont Valorisation et avec un pool d'investisseurs privés, d'environ 11.500 m2 de commerces.



Répartis sur 16 actifs, ces commerces sont en majorité des restaurants à thème. Les enseignes Léon de Bruxelles et Courtepaille en sont les principaux locataires. Le prix de la transaction, hors taxes hors droits, s'élève à 20 millions d'euros.



'Cette acquisition confirme la stratégie immobilière de la Compagnie Lebon. Au niveau de sa stratégie d'allocation, se positionner sur des opérations à forte valeur ajoutée. (...) Au niveau de son business model, structurer des club-deals pour le compte d'investisseurs privés et de familles. La Compagnie Lebon met ainsi son expertise métier au service d'investisseurs privés tout en leur offrant un alignement d'intérêt total', commente Lebon.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.