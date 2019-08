Lebon : CP Cie Lebon situation Brides 1er aout 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 1er aout 2019 à 18 heures

SET Brides

L'activité thermale conventionnée arrêtée pour la saison 2019 de Brides-les-

Bains en application du principe de précaution

Depuis le 19 avril, les cures conventionnées des Thermes de Brides-les-Bains connaissent une interruption liée à une fermeture administrative en raison de la présence de la bactérie pseudomonas dans l'eau thermale utilisée pour les soins de balnéothérapie externe des cures conventionnées.

Le Grand Spa Thermal, la buvette thermale et la piscine de Salins-les-Thermes, alimentés par d'autres sources, ne sont pas concernés par cette fermeture et continuent d'accueillir des clients.

Après quatre mois de recherches et d'interventions techniques, l'origine de l'infection bactérienne a été localisée. En concertation avec ses conseils experts en la matière, SET Brides a décidé de procéder à des travaux structurels pour remplacer certains éléments des infrastructures souterraines (réservoirs, vannes, transports…) en amont des bâtiments thermaux, afin d'éradiquer la présence bactérienne. Ces travaux nécessitent la fermeture des thermes conventionnés jusqu'à la fin de la saison 2019, et seront menés dans l'objectif d'une réouverture pour la saison 2020.

Cela conduira à des pertes d'exploitation 2019 pour l'activité thermale, en partie couvertes par les assurances. Ces pertes nettes devraient être compensées par les résultats attendus sur les autres filiales de La Compagnie Lebon (Immobilier, Capital Investissement, Hôtellerie) permettant ainsi d'envisager une année 2019 conforme aux attentes initiales de la Direction générale, tant en RNPG qu'en ANR.

A propos de SET Brides

SET Brides est la filiale de la Compagnie Lebon qui exploite et gère les thermes et Spa de Brides-les-Bains et Salins-les-Thermes à travers une Délégation de Service Public.

A propos de Compagnie Lebon :

La Compagnie Lebon, societ́écotée sur Euronext Paris (compartiment B), est control̂eépar la famille Paluel-Marmont et dev́eloppe trois met́iers compleḿentaires : l'Hospitalitéavec les hôtels Esprit de France et les activiteśThermes, Spas et Hôtels Sources d'Eq́uilibre, l'Immobilier avec Paluel-Marmont Valorisation et le Capital Investissement avec Paluel-Marmont Capital. ANR au 31/12/2018 : 227,6 M€- RNPG 2018 : 4,5 M€

- Effectifs : 597 personneswww.compagnielebon.fr- Code ISIN : FR0000121295

