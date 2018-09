Lebon : Compagnie Lebon Résultats 1er semestre 2018

Paris, le 12 septembre 2018 à 18 heures

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2018 Semestre de transition pour la Compagnie Lebon en ligne avec sa nouvelle feuille de route

üDistribution d'un dividende exceptionnel de 70€par action

üD'importants investissements à revenus récurrents et créateurs de valeur réalisés dans les trois secteurs d'activité

üRNPG à 1,7 M€et ANR à 220,3 M€(post distribution dividende exceptionnel)

üUne création de valeur de 5,1 M€

üLevées réussies de financements corporate et sur actifs dans des conditions très favorables

Le Conseil d'Administration de la Compagnie Lebon a arret̂éles comptes du premier semestre 2018.

En M€ 30/06/2018 30/06/2017

Actif Net Réévalué (ANR) 220,3 285,6 Résultat Net Part du Groupe (RNPG) 1,7 9,0 Création de valeur 5,1 8,3

Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification est en cours d'émission.

« Nous sommes confiants dans l'atteinte d'un résultat de fin d'année conforme à nos prévisions. 2018 est, comme annoncé, une année de transition pour le Groupe. Les équipes sont en place et opérationnelles. Nous continuons de créer de la valeur. Nous achevons un cycle de cessions et entamons un cycle d'acquisitions conformément à la feuille de route prévue. »

Bertrand Leclercq, Président du Conseil d'Administration de la Compagnie Lebon

«Suite au versement du dividende exceptionnel, le 1ersemestre de l'exercice 2018 augure d'une année de transition pour la Compagnie Lebon, caractérisée par d'importants investissements, particulièrement en Hospitalité et en Capital Investisssement. L'Immobilier a engrangé un bon résultat dans ses opérations de rendement et de développement. Le Capital Investissement, en phase de renouveau, finalise ses premiers investissements. En Hospitalité, le CA des Hôtels Esprit de France augmente tandis que les travaux des nouveaux hôtels s'achèvent, permettant leur mise en exploitation. En thermalisme, le semestre est marqué par l'ouverture des Thermes rénovés de Brides-les-Bains. Ces investissements permettront de générer les créations de valeur de demain. »

Philippe Depoux, Directeur général de la Compagnie Lebon.

Les chiffres clés

1. L'Actif Net Réévalué (ANR) s'élève à 220,3 M€au 30/06/2018 contre 297,3 M€au 31/12/2017 (soit

215,5 M€post distribution).

Le 1ersemestre a en effet été marqué par la distribution d'un dividende exceptionnel de 70€par action (soit 82 M€distribués), ce qui explique la diminution significative de l'ANR.

Le principal secteur reste l'Hospitalité, en augmentation en raison des investisssements réalisés.

A l'inverse le Capital Investissement voit sa quote-part fortement diminuer du fait des cessions de début 2018.

Actif Net Réévalué

En M€

30/06/2018 31/12/2017

Hospitalité 138,9 128,6 Immobilier 48,6 47,4 Capital Investissement 28,5 35,2 Holding 4,3 86,1 TOTAL 220,3 297,3

2. Le Résultat Net Part du Groupe (RNPG) s'établit à 1,7 M€au 30/06/ 2018 contre 9 M€au 30/06/2017

Cette diminution sensible s'explique essentiellement par la moindre contribution du Capital Investissement, l'impact des hôtels en restructuration et des charges exceptionnelles sur la Holding. Le 1ersemestre 2017 avait été particulièrement riche en cessions dans le secteur immobilier et dans le capital investissement.

Résultat Net part du Groupe En M€ 30/06/2018 30/06/2017

Esprit de France 0,3 0,1 Sources d'Equilibre (0,8) 0,5 Total Hospitalité (0,5) 0,6 Immobilier 2,9 2,8 Capital Investissement 1,2 5,8 Holding (1,9) (0,2) TOTAL 1,7 9

Le principal contributeur au RNPG du Groupe est l'immobilier à 2,9 M€, tandis que le capital-investissement est en forte baisse en raison de l'absence de cessions et de réévaluations significatives sur le semestre.

Les excellents résultats d'exploitation des hôtels sont en partie neutralisés par l'impact financier des hôtels en travaux. Par ailleurs le 1ersemestre 2017 avait bénéficié d'un profit non récurrent sur les thermes d'Allevard.

3. Création de valeur à 5,1 M€

On constate néanmoins une création de valeur de 5,1 M€sur le semestre, essentiellement nourrie par la revalorisation des actifs des secteurs Hospitalité et Immobilier.

4. Nouveaux financements

Le 1ersemestre 2018 a vu la sécurisation d'une ligne de dette corporate de 45 M€, non utilisée au 30 juin. Par ailleurs, des financements sur actifs (essentiellement travaux sur les nouveaux hôtels) ont été négociés et seront mis en place au S2 2018.

Les faits marquants du 1ersemestre

1.L' IMMOBILIER est le principal contributeur au RNPG sur le semestre

La contribution de l'Immobilier au RNPG provient des réévaluations d'actifs, d'encaissements de loyers et de cessions.

Les opérations de rendement locatif sont marquées par la signature d'une promesse de vente sur l'ensemble des actifs de la zone commerciale d'Orchies, au-dessus de la valeur d'expertise.

D'excellents résultats sont aussi constatés sur l'opération de promotion résidentielle Curial où 100 % des lots sont commercialisés aux valeurs attendues.

Le second semestre devrait être marqué par la cession d'Orchies, l'acquisition d'une nouvelle opération et par des réévaluations d'actifs.

2.Le CAPITAL INVESTISSEMENT est en plein renouveau

Après une phase de repositionnement sur le marché qui lui a réservé un très bon accueil, la nouvelle équipe mise en place en fin d'année 2017 est en phase de déploiement et de prospection active pour de nouveaux investissements.

Sur le fonds PMC II (géré par l'ancienne équipe), aucune cession générant de la réévaluation d'actifs n'a été réalisée au S1 2018 contrairement au S1 2017 qui avait été très riche en cessions et réévaluations. Le S2 2018 verra la concrétisation de 2 voire 3 nouvelles acquisitions par la nouvelle équipe.

3.L'HOSPITALITÉ en 2018

La solidité des activités d'hôtellerie 4 et 5* d'Esprit de France et des activités thermales / spas et hôtels de Sources d'Équilibre se confirme. Investissements, personnalisation du service, développement des offres animent toujours les équipes.

L'ensemble du secteur Hospitalité a continué à réaliser d'importants investissements sur de nouveaux actifs ou rénovations lourdes. L'année 2018 est donc l'année des livraisons et de la mise en exploitation des actifs concernés.

üSurESPRIT DE FRANCE, le CA S1 2018 progresse de + 6,46% (versus S1 2017) dans un contexte de bonne santé du secteur touristique et avec 4 hôtels fermés en travaux. A ce jour deux de ces quatre hôtels ont ouvert : après une très bonne ouverture en juillet de l'hôtel du Rond-Point des Champs-Elysées, les premiers retours clients suite à l'ouverture en août de Fauchon l'Hôtel Paris sont très encourageants. Les deux autres hôtels (Maison Armance et Hôtel du Louvre Lens) ouvriront au cours du T4 2018.

Hôtel du Rond-point des Champs-Elysées

Fauchon l'Hôtel Paris

üSurSOURCES D'EQUILIBRE, le CA est en progression de 1% (versus S1 2017). Les thermes de Brides-les Bains et Salins-les-Thermes ont démarré la saison thermale 2018 dans des locaux entièrement rénovés après plus d'un an et demi de travaux de restructuration et d'extension. Les investisssements se poursuivront au 2ndsemestre pour la modernisation des thermes d'Allevard.

Les livraisons 2018 en Hospitalité (nouveaux hôtels Esprit de France, Fauchon l'Hôtel Paris, Thermes de Brides) contribueront positivement à la création de valeur et entament un cycle de nouveaux revenus récurrents.

Perspectives

La Direction et le Conseil d'administration de la Compagnie Lebon confirment leur confiance dans des résultats de fin d'année conformes à ceux prévus par la feuille de route annoncée en avril dernier qui repose sur des investissements dans les trois métiers, en optimisant les capitaux propres, de façon à générer de la valeur et du revenu récurrent.

« Notre business n'est pas linéaire. Ce qui se passe au premier semestre ne préjuge pas de ce qui se passera au second semestre. Nous sommes confiants quant au bon déploiement de notre stratégie et aux résultats que nous obtiendrons. »conclut Philippe Depoux.

A propos de Compagnie Lebon :

La Compagnie Lebon, société cotée sur Euronext Paris (compartiment B), est contrôlée par la famille Paluel-Marmont et́développe trois métiers complémentaires : l'Hospitalite avec les hôtels Esprit de France et les activités Thermes, Spas et́

Hôtels Sources d'Equilibre, l'Immobilier avec Paluel-Marmont Valorisation et le Capital Investissement avec Paluel-́

Marmont Capital.

ANR au 31/12/2017 : 297,3 M€- RNPG 2017 : 19,4 M€- Effectifs : 529 personneswww.compagnielebon.fr- Code ISIN : FR 0000121295

