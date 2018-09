Lebon : PMC entre au capital de OVERACT

Communiqué de presse - 26 septembre 2018

OVERACT entame un nouveau chapitre de son développement avec PALUEL-MARMONTCAPITAL

OVERACT intervient dans le champ de l'économie sociale et solidaire et est le partenaire privilégié des sociétés indépendantes de production et d'organisation de spectacle vivant dans tous leurs projets : théâtre, concerts, spectacles de danse...

En souscrivant à « un OVERACT » - marque devenue un nom commun dans le secteur du spectacle vivant - le producteur se constitue une avance de trésorerie souple et disponible entre 3 et 10 mois avant la tenue de l'événement qu'il organise.

Afin d'accélérer sa croissance, le fondateur et président de la société Pierre Ilias a souhaité ouvrir son capital et accueille PALUEL-MARMONTCAPITAL, filiale de Compagnie Lebon, en tant qu'actionnaire minoritaire de référence.

Les nouvelles ressources ainsi mises à la disposition d'OVERACT permettront notamment d'amplifier l'effort commercial et de rapidement créer des antennes dans les pays voisins.

Dans cette opération de capital-développement, PALUEL-MARMONTCAPITALest intervenu strictement en augmentation de capital.

Pierre Ilias, fondateur et président d'OVERACT: «l'évolution du monde du spectacle et la crise qui a impacté notre économie ont clairement montré que nous passons dans ce domaine d'une économie subventionnée à une économie de marché, provoquant des dysfonctionnements importants dans le préfinancement des spectacles. OVERACT propose une solution nouvelle que nous avons éprouvée depuis quelques années. Nous recherchions un partenaire financier pour accélérer notre croissance et avons été séduits par Paluel-Marmont Capital qui apporte la force d'un groupe familial centenaire et un véritable savoir-faire dans l'accompagnement des entreprises ».

François Poupée, directeur général de PALUEL-MARMONTCAPITAL: «la culture est un bien fondamental à préserver et développer. Nous sommes ravis d'apporter notre contribution à l'économie sociale et solidaire en poursuivant l'aventure entrepreneuriale de Pierre Ilias, dont nous avons vite partagé la vision et le projet qui s'inscrivent parfaitement dans notre ADN »

Thomas Geneton, directeur associé de PALUEL-MARMONTCAPITAL: «nous sommes très enthousiastes à l'idée d'accompagner une équipe chevronnée qui a parfaitement saisi les attentes de son marché et mis au point au fil des ans un système de préfinancement innovant et adapté aux contraintes des organisateurs, promoteurs, tourneurs et diffuseurs de spectacle vivant».

Participants

Société: Pierre Ilias, Laurent Fontaine

Paluel-Marmont Capital: François Poupée, Thomas Geneton

DD juridiques, fiscales, sociales: GRANT THORNTON SA (Sylvie Scelles-Tavé, Stéphany Brevost)DD financières: BEYOND CONSEIL (Antoine Cocquebert)

DD organisation: IMV (Philippe Ramirez, Frédéric Déola)Conseil juridique Société: STANCE AVOCATS (Gatienne Brault)

Conseil juridique Paluel-Marmont Capital: GRANT THORNTON SA (Sylvie Scelles-Tavé, Stéphany Brevost, Julie Soudaz)

A propos de PALUEL-MARMONTCAPITAL:

PALUEL-MARMONTCAPITALest la filiale de capital-investissement de COMPAGNIELEBON, société cotée sur Euronext Paris contrôlée par la famille Paluel-Marmont. Chiffres clés : ANR au 31/12/2017 : 297,3 M€- RNPG 2017 : 19,4 M€- Effectifs : 529 personnes.

PALUEL-MARMONTCAPITALa vocation à réaliser des investissements de 5M€à 15M€, seul ou en club deal, dans des PME/ETI françaises.

