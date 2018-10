Lebon : PMC et Sofival entrent au capital de Snetor

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 8 octobre 2018

Snetor ouvre son capital à Sofival et Paluel-Marmont Capital

Créé en 1981, le groupe Snetor est le leader du négoce et de la distribution de matières premières plastiques (polyéthylène, polyéthylène téréphtalate, polypropylène, polystyrène expansé…) et de produits chimiques, principalement en Afrique et en France.

En 2017, le groupe Snetor a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 966 millions d'euros.

Snetor emploie plus de 150 salariés et exerce ses activités dans plus de 100 pays auprès d'une clientèle extrêmement variée de transformateurs (injecteurs, extrudeurs, producteurs de films…) et de distributeurs locaux.

Afin d'accélérer sa croissance, le groupe Snetor présidé par Emmanuel Aubourg a ouvert son capital jusqu'à présent intégralement familial, au family office Sofival et à Paluel-Marmont Capital, qui interviennent en tant qu'actionnaires minoritaires.

Dans cette opération de capital-développement, l'intégralité des fonds de Sofival et Paluel-Marmont Capital sont apportés par augmentation de capital. Ces nouvelles ressources permettront à Snetor d'accélérer sa croissance internationale, tant organique que par voie d'acquisitions sélectives.

A ce titre, une première opération de croissance externe vient d'être réalisée en Amérique du Sud, où Snetor a décidé d'étendre ses activités de distribution en procédant à l'acquisition de 50% du capital de la société Eixo Brasil, l'un des plus importants distributeurs de polymères du Brésil.

Emmanuel Aubourg, président de Snetor, confirme pour sa part sa satisfaction d'accueillir de nouveaux partenaires au sein du Groupe :« L'arrivée de Sofival et de Paluel-Marmont Capital va renforcer les moyens que le Groupe entend consacrer à la poursuite et à l'accélération de son développement international. Elle confirme ainsi la cohérence d'une stratégie de développement majeur engagée depuis 18 mois et dont les premiers fruits sont déjà visibles. Le partage d'une vision commune entre les actionnaires historiques du Groupe et nos nouveaux partenaires devrait soutenir notre élan de croissance, nous permettre de consolider notre position de leader sur nos marchés historiques et de renforcer nos parts de marchés sur de nouveaux secteurs géographiques ».

François Poupée, directeur général de Paluel-Marmont Capital, et Thomas Geneton, directeur associé de

Paluel-Marmont Capital : «Nous sommes impatients de collaborer avec les équipes de Snetor afin d'intensifier la croissance continue de ses activités. Notre intervention permet d'augmenter les marges de manœuvre du Groupe et sa réactivité pour saisir toutes les bonnes opportunités de croissance».

Conseils intervenants sur l'opération :

DD financière :Deloitte (Philippe Serzec, Marie-Victoire Loison)

DD juridique, fiscale, sociale: Deloitte-Taj (Stéphanie Chatelon, Eric Guillemet, Laurent Schwab)

DD stratégique: DistriConsult (Günther Eberhard)

Conseil juridique Société: Bolze Associés (Eric Bolze)

A propos de PALUEL-MARMONTCAPITAL

PALUEL-MARMONTCAPITALest la filiale de capital-investissement de COMPAGNIELEBON, société cotée sur Euronext Paris contrôlée par la famille Paluel-Marmont. Chiffres clés COMPAGNIELEBON: ANR au 31/12/2017 : 297,3 M€- RNPG 2017 : 19,4 M€- Effectifs : 529 personnes.

PALUEL-MARMONTCAPITALa vocation à réaliser des opérations de capital-développement ou de transmission de 5M€à 15M€, seul ou en club deal, tant en minoritaire qu'en majoritaire, dans des PME/ETI françaises.

