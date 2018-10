Lebon : Snetor ouvre son capital à Sofival et Paluel-Marmont Capital

Afin d'accélérer sa croissance, le groupe Snetor présidé par Emmanuel Aubourg a ouvert son capital jusqu'à présent intégralement familial, au family office Sofival et à Paluel-Marmont Capital, qui interviennent en tant qu'actionnaires minoritaires. Créé en 1981, le groupe Snetor est le leader du négoce et de la distribution de matières premières plastiques (polyéthylène, polyéthylène téréphtalate, polypropylène, polystyrène expansé…) et de produits chimiques, principalement en Afrique et en France.

Snetor ouvre son capital à Sofival et Paluel-Marmont Capital