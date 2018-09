Lebon : arrivée d'une administratrice indépendante

18/09/2018 | 14:56

La Compagnie Lebon annonce l'arrivée de Grace Leo à son conseil d'administration, qui se compose désormais de cinq hommes et cinq femmes, et compte désormais une administratrice indépendante spécialiste de chacun des métiers du groupe.



Après un parcours professionnel dans l'hôtellerie, Grace Leo a fondé ensuite sa propre société, G.L.A. Hotels (renommée depuis Grace Leo Consultancy), qui conseille les investisseurs sur leurs projets hôteliers en France et à l'international.



Dans le même temps, Christian Maugey (représentant la Financière Boscary) quitte son poste d'administrateur indépendant, après 23 années de présence au conseil de la société d'hôtellerie, immobilier et capital-investissement.



