Lebon : cession d'un retail park près de Lille

10/10/2018 | 11:58

ImocomPartners annonce l'acquisition auprès de Compagnie Lebon, à travers sa filiale immobilière Paluel-Marmont Valorisation, du retail park 'Orchidée' d'une superficie de 15.000 m2 situé à Orchies dans la région de Lille.



Acquis pour un montant de 23 millions d'euros, cet actif de nouvelle génération abrite 42 surfaces commerciales telles qu'Auchan, Lidl et Gamm Vert. ImocomPartners en renforcera l'attractivité en construisant 4.000 m² supplémentaires sur le foncier attenant.



'Sa diversité exceptionnelle d'enseignes alimentaires, restauration, textile et services, localisée dans une zone clé répond totalement aux attentes des consommateurs en quête de renouveau', commente la direction d'ImocomPartners.



