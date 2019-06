Leclanche : COMAU RENFORCE SON POSITIONNEMENT DANS LE DOMAINE DE L'E-MOBILITÉ GRÂCE À UN PROJET INNOVANT AVEC LECLANCHÉ

EQS Group-Ad-hoc: Leclanché SA / Mot-clé(s) : Accord

COMAU RENFORCE SON POSITIONNEMENT DANS LE DOMAINE DE L'E-MOBILITÉ GRÂCE À UN PROJET INNOVANT AVEC LECLANCHÉ



20.06.2019 / 14:19 CET/CEST

COMAU ET LECLANCHÉ S'APPRÊTENT À DÉVELOPPER L'UNE DES PREMIÈRES CHAÎNES AU MONDE DE FABRICATION AUTOMATISÉE À L'ÉCHELLE INDUSTRIELLE DE SOLUTIONS DE STOCKAGE D'ÉNERGIE, POUR LE SECTEUR DES TRANSPORTS



Turin (Italie) et Yverdon-les-Bains (Suisse), le 20 juin 2019 - Comau, un leader mondial dans le domaine des équipements et des solutions pour l'automatisation industrielle, a été chargé par Leclanché, l'un des principaux fournisseurs de solutions de stockage d'énergie au niveau mondial, de construire l'une des premières lignes de fabrication automatisées au monde de modules de batterie lithium-ion pour des applications liées au transport.

La solution « tout-en-un » choisie par Leclanché est capable d'automatiser l'ensemble du processus de fabrication de la batterie, de l'ensachage et du soudage de cellules à l'assemblage final de jusqu'à trente-deux configurations différentes de produits. Dans la définition du périmètre et dans la conception des éléments spécifiques effectuée au cours du processus d'Ingénierie Simultanée, les équipes d'ingénieurs de Leclanché et de Comau ont été en mesure de valider le processus de production et de proposer des modifications à la conception du module de batterie afin d'augmenter l'efficacité de ligne de production. En outre, l'utilisation de la machine de soudage au laser LHYTE de Comau permettra à Leclanché d'optimiser ses processus de soudage avec une productivité et une flexibilité accrues.

Le projet, utilisant la méthode Ingénierie Simultanée, utilise de multiples robots articulés Comau ainsi que la solution de soudage hybride LHYTE à la pointe de la technologie, qui associe une diode passante à une source laser à fibre au sein du même système modulaire. La chaîne comprend également in.Grid, l'IoT interactif de Comau et sa plateforme de gestion des processus industriels (MES, ou Manufacturing Execution System), qui permettra la gestion des données et le suivi exhaustif de la production, des processus ainsi que de l'entretien, avec la possibilité d'inclure l'assistance à distance par téléservice.

Les transports collectifs et industriels se tournent de plus en plus vers des moyens de propulsion électriques, ce mouvement étant favorisé par l'évolution de la règlementation. Le transport maritime produit à lui seul 13 % des émissions de gaz à effet de serre sur la planète et, selon les projections actuelles, ces émissions devraient augmenter d'au moins 50 % d'ici 2050 à activité constante. La collaboration entre Comau et Leclanché débouchera sur la production industrielle de solutions de stockage d'énergie visant à accélérer la conversion du transport maritime vers l'utilisation de sources d'énergie plus durables.



Mauro Fenzi, PDG de Comau, a fait remarquer : « Nous sommes fiers d'avoir été sélectionnés par l'une des entreprises leaders dans le secteur en plein essor des batteries, pour accompagner leur croissance. Cette commande confirme que les compétences de Comau en matière d'ingénierie, de numérique et de robotique sont particulièrement adaptées au développement de nos clients sur le marché du transport électrique».



Anil Srivastava, Directeur Général de Leclanché a souligné : « Leclanché a investi dans le développement d'un système de batteries certifié DNV GL* pour les applications marines et est le premier fournisseur de batteries à se conformer pleinement aux strictes réglementations 2015. Notre partenariat avec Comau permettra à Leclanché de produire nos solutions de stockage d'énergie pour des applications e-transport et e-marine à l'échelle industrielle, confortant ainsi la place de leader de Leclanché sur le marché en pleine croissance du transport collectif hybride et électrique».



* DNV GL est une société internationale accréditée d'enregistrement et de classification des navires maritimes dont le siège social se situe à Høvik, en Norvège.

À propos de Leclanché

Basé en Suisse, Leclanché SA est un fournisseur leader de solutions haut de gamme de stockage d'énergie destinées à accélérer notre progrès vers un avenir énergétique propre. L'histoire et le patrimoine de Leclanché reposent sur plus de 100 ans d'innovation en matière de batteries et de stockage d'énergie, et l'entreprise est un fournisseur de confiance de solutions de stockage d'énergie à l'échelle mondiale. Conjugué à la culture d'ingénierie allemande de la société et à la précision et la qualité suisse, tout cela contribue de faire de Leclanché un partenaire de choix pour les perturbateurs, les entreprises établies et les gouvernements qui sont à l'avant-garde des changements positifs en ce qui concerne la façon dont l'énergie est produite, distribuée et consommée dans le monde. La transition énergétique est principalement influencée par les changements dans la gestion de nos réseaux d'électricité et l'électrification des transports, et ces deux marchés finaux constituent le pilier de notre stratégie et de notre modèle commercial. Leclanché est au c?ur de la convergence de l'électrification des transports et des changements dans le réseau de distribution. Leclanché est la seule entreprise au monde « pure play » cotée, spécialisée en stockage d'énergie, organisée en trois unités commerciales : les solutions de stockage fixes, les solutions de e-transport et les systèmes de batteries de spécialité. Leclanché est cotée à la Bourse suisse (SIX : LECN).

À propos de Comau

Comau, membre du Groupe FCA, est un leader mondial dans la fourniture de produits et de systèmes d'automatisation industrielle avancés. Son portefeuille comprend des technologies et systèmes destinés à la fabrication de véhicules traditionnels ou hybrides, aux robots industriels, à la robotique collaborative et portable, à la logistique autonome, aux centres d'usinage dédiés et aux services et produits numériques interconnectés capables de transmettre, d'élaborer et d'analyser les données des machines et de les traiter. Avec plus de 45 ans d'expérience et une forte présence dans tous les grands pays industriels, Comau soutient les fabricants de toutes tailles dans presque toute industrie à connaître une productivité accrue et de meilleure qualité, une accélération de la mise sur le marché et une réduction du coût global. L'offre de la société s'étend également à la gestion de projet et au conseil, ainsi qu'à la maintenance et à la formation pour un large éventail de secteurs industriels. Avec son siège à Turin, en Italie, Comau a un réseau international de 32 sites, 14 usines de fabrication et 5 centres d'innovation qui couvrent 14 pays et emploient plus de 9 000 personnes. Un réseau mondial de distributeurs et de partenaires permet à l'entreprise de répondre rapidement aux besoins des clients dans le monde entier. Grâce aux activités de formation organisées par son Académie, Comau s'engage également à développer les connaissances techniques et de gestion nécessaires aux entreprises pour relever les défis et opportunités de l'industrie 4.0.

