Leclanché SA: Déclaration du CEO

22.11.2018 / 07:25 CET/CEST

Déclaration du CEO

YVERDON LES BAINS, Suisse, 22 November 2018: Leclanché SA (SIX : LECN), l'un des premiers fournisseurs mondiaux de solutions de stockage d'énergie, s'est engagé dans un processus décisif pour réduire son endettement et renforcer son bilan.

Le CEO de Leclanché souhaite réitérer le message suivant à tous les actionnaires et parties prenantes:

La convocation de l'Assemblée générale extraordinaire, prévue pour le 11 décembre 2018, a pour objet principal de solliciter l'approbation des actionnaires en vue de réduire le niveau d'endettement de la Société de 65%. Le principal actionnaire de la société, FEFAM[1], a accepté de convertir sa dette de CHF 54'691'996.50 en fonds propres, sous réserve de l'approbation de la Commission des OPA. A l'issue de cette conversion, le niveau d'endettement de la Société sera d'environ CHF 30 millions.

Nous remercions FEFAM pour son ferme soutien. La réduction de la dette renforcera considérablement le bilan de Leclanché. Avec le financement garanti annoncé en juin, qui comprend 75 millions de francs suisses et une facilité supplémentaire de 50 millions de francs suisses pour financer des acquisitions et des coentreprises, la Société devrait être en bonne position financière d'ici la fin de l'année.

La poursuite de la croissance du carnet de commandes de Leclanché et la signature de contrats stratégiques, en particulier dans le secteur en forte croissance de l'eTransport (bus, navires marchands et ferries), souligne les objectifs annoncés d'un doublement du chiffre d'affaires en 2018 et d'un EBITDA positif en 2020.

Cette conversion de la dette en fonds propres entraînera une augmentation de la participation de FEFAM. Le Conseil d'administration, en accord avec le conseiller de FEFAM, est en discussion avec des investisseurs stratégiques afin de diversifier davantage l'actionnariat de la Société.





À propos de Leclanché

L'entreprise suisse Leclanché SA (SIX : LECN) est l'un des principaux fournisseurs de solutions de stockage d'énergie de qualité, conçues pour accélérer notre progrès vers une énergie propre.

L'histoire et l'héritage de Leclanché sont enracinés dans plus d'un siècle d'innovation en matière de stockage d'énergie et de batteries. La société est un grand fournisseur international de solutions de stockage d'énergie qui, combinées à la tradition suisse de précision et à une ingénierie de pointe, continuent de faire de Leclanché le partenaire de choix des sociétés établies, des entreprises novatrices et des gouvernements qui explorent les évolutions positives de la production, de la distribution et de la consommation d'énergie dans le monde.

La transition énergétique passe avant tout par la transformation de nos réseaux d'électricité et par les progrès de tous les types de véhicules électriques, deux marchés finaux qui forment l'épine dorsale de notre stratégie et de notre modèle d'affaires. L'entreprise est au c?ur de la convergence entre l'électrification du transport et l'évolution du réseau de distribution. Leclanché, inscrite à la Bourse suisse, est la seule société cotée au monde exclusivement dédiée au stockage d'énergie.

Avis de non-responsabilité

Ce communiqué de presse contient des prévisions relatives aux activités de Leclanché. Ces prévisions sont caractérisées par l'emploi de termes tels que "« stratégique », « envisage », « lancer », « fera », « planifié », « attendu », « engagement », « attend », « définit », « prépare », « plans », « estimations », « objectifs », « pourrait », « potentiel », « en attente », « estimé », « proposition » ou de tout autre expression similaire ; ou par des discussions portant explicitement ou non, sur l'accroissement des capacités de production de Leclanché, les applications potentielles des futurs produits, les revenus pouvant être générés par ces produits ou le chiffre d'affaires potentiel de Leclanché ou de ses unités opérationnelles.

Vous ne devez pas vous y fier outre mesure. Ces prévisions rendent compte du point de vue actuel de Leclanché sur les événements à venir. Elles sont soumises à des risques connus ou inconnus, à des incertitudes et à d'autres facteurs pouvant causer des écarts entre les réussites, les performances et des résultats réellement obtenus et ceux mentionnés ou sous-entendus dans lesdites prévisions. Le chiffre d'affaires généré par les produits Leclanché ne peut être garanti. De même, il est impossible de garantir les futurs résultats financiers obtenus par Leclanché ou ses unités opérationnelles.

[1] FEFAM EQUITY FUND - Renewable Energy, FEFAM EQUITY FUND - Multi Asset Strategy, FEFAM EQUITY FUND - E Money Strategies Sub-Fund (aussi appelé Energy Storage Invest) et AM Investment SCA, SICAV-SIF - Liquid Assets Sub-Fund, tous ces fonds sont au total l'actionnaire principal de Leclanché, ci-après dénommé "FEF/AM".