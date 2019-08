EQS Group-Ad-hoc: Leclanché SA / Mot-clé(s) : Développement durable/Développement du chiffre d'affaires

Leclanché SA: Equipé de batteries Leclanché, le plus grand ferry électrique au monde a effectué son premier voyage commercial



« Ellen », le plus grand ferry entièrement électrique au monde, a relié ce jour les ports de Søby et de Fynshav (Danemark). Partenaire pour le stockage d'énergie, Leclanché fournit le système de batteries révolutionnaire de ce projet pilote



YVERDON-LES-BAINS, Suisse, le 15 août 2019 - Le plus grand ferry entièrement électrique au monde, baptisé E-ferry Ellen, a effectué tôt ce matin, jeudi 15 août 2019, son premier voyage commercial, reliant les ports de Søby et de Fynshav, sur les îles de Aerø et Als, dans le sud du Danemark. Ce navire révolutionnaire, capable d'embarquer plus de 30 véhicules et quelque 200 passagers, se déplace grâce à un système de batterie d'une capacité inédite de 4,3 MWh fournie par Leclanché SA (SIX : LECN), l'une des principales sociétés mondiales de stockage d'énergie.

Les maires respectifs des deux municipalités, Ole Wej Petersen d'Aerø et Erik Lauritzen de Søndeborg, ont participé à cet événement célébrant le premier service de ferry régulier entre les deux îles du Danemark. Le E-ferry Ellen sera pleinement opérationnel d'ici quelques semaines. Le E-ferry fait partie du projet Danish Natura, destiné à fournir des transports respectueux de l'environnement aux résidents locaux. Ce projet a reçu des financements de l'Union Européenne, via les programmes Horizon 2020 et Innovation Program.

Anil Srivastava, CEO de Leclanché, a déclaré : « Nous sommes très fiers de fournir à ce ferry, précurseur d'une nouvelle ère dans le secteur de la marine commerciale, un système de batterie lithium-ion unique et spécialement conçu pour lui. Avec sa capacité de 4,3 MWh, le E-ferry représente un nouveau jalon dans la propulsion marine commerciale. Sur une année, il va permettre d'éviter la propagation dans l'atmosphère de 2000 tonnes de CO2, de 42 tonnes de NOX, de 2,5 tonnes de particules et de 1,4 tonnes de SO2. Ce projet démontre que nous pouvons, dès aujourd'hui, remplacer les propulsions thermiques fonctionnant aux combustibles fossiles par une énergie propre, et contribuer ainsi à la lutte contre le réchauffement de notre planète, contre la pollution, et pour le bien-être de ses habitants. »

Le système de batterie fourni par Leclanché utilise des cellules lithium-ion G-NMC à haute énergie avec des caractéristiques de sécurité uniques, notamment un design laminé bi-cellulaire et des séparateurs en céramique. Leclanché conçoit et fabrique spécifiquement des systèmes certifiés (Class Type Approved and Certified Marine Rack Systems, MRS), incluant des systèmes de prévention et d'extinction des incendies. Le projet a reçu le Certificat d'Exploitation et le Certificat Produit DNV-GL. Leclanché développe et fabrique ses propres piles graphite/NMC (oxyde de lithium Nickel-Manganèse Cobalt) et LTO (Oxyde de Lithium de Titanate). Les systèmes de batterie et de propulsion parallèles et redondants, font de l'E-ferry un navire extrêmement sûr et fiable.

Le E-ferry a été conçu avec une batterie intégrée unique en son genre et des systèmes de transmission offrant une efficacité d'exploitation inégalée.

Dans son activité eTransport Solutions, qui connaît un fort développement, Leclanché est le fournisseur de choix de plusieurs leaders du transport maritime, contribuant à l'hybridation et à l'électrification de la flotte marchande et à son adaptation aux nouvelles réglementations en matière d'approche des ports et de mouillage.

A propos de Leclanché

Leclanché SA, dont le siège social se trouve en Suisse, est l'un des principaux fournisseurs de solutions de stockage d'énergie de haute qualité conçues pour accélérer nos progrès vers un avenir énergétique propre. L'histoire et l'héritage de Leclanché s'enracinent dans plus de 100 ans d'innovation en matière de batteries et de stockage d'énergie et la société est un fournisseur de confiance de solutions de stockage d'énergie dans le monde entier. Ceci, combiné à la culture de l'entreprise en matière d'ingénierie allemande, de précision et de qualité suisse, fait de Leclanché le partenaire de choix des perturbateurs, des entreprises établies et des gouvernements qui sont à l'avant-garde des changements positifs dans la façon dont l'énergie est produite, distribuée et consommée à travers le monde. La transition énergétique est principalement tirée par les changements dans la gestion de nos réseaux électriques et l'électrification des transports, et ces deux marchés finaux constituent l'épine dorsale de notre stratégie et de notre modèle économique. Leclanché est au c?ur de la convergence de l'électrification des transports et de l'évolution du réseau de distribution. Leclanché est la seule entreprise de stockage d'énergie pure play cotée au monde, organisée en trois business units : solutions de stockage stationnaires, solutions e-Transport et systèmes de batteries spécialisées. Leclanché est cotée à la Bourse suisse (SIX : LECN).

