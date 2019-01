EQS Group-Ad-hoc: Leclanché SA / Mot-clé(s) : Autres

Leclanché SA: LE GOUVERNEMENT ALLEMAND ANNONCE LE LANCEMENT D'UNE UNITÉ DE RECHERCHE ET DE PRODUCTION POUR LA FABRICATION DE CELLULES LITHIUM-ION À L'ÉCHELLE INDUSTRIELLE



24.01.2019 / 07:25 CET/CEST

Publication d'un communiqué ad hoc en vertu de l'article 53 du RC

Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur.





LE GOUVERNEMENT ALLEMAND ANNONCE LE LANCEMENT D'UNE UNITÉ DE RECHERCHE ET DE PRODUCTION POUR LA FABRICATION DE CELLULES LITHIUM-ION À L'ÉCHELLE INDUSTRIELLE

LECLANCHÉ SIGNE UN PROTOCOLE D'ACCORD AVEC LES PRINCIPAUX FABRICANTS ALLEMANDS DE CELLULES POUR SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DE L'INSTALLATION

YVERDON-LES-BAINS, Suisse, le 24 janvier 2019: Leclanché SA (SIX: LECN), l'un des leaders mondiaux des solutions de stockage d'énergie, a annoncé aujourd'hui sa participation au consortium industriel qui soutiendra et exploitera un Centre de production et de recherche sur les cellules de batteries, une nouvelle usine industrielle à grande échelle pour les cellules lithium-ion, basée en Allemagne.

Le Centre de production et de recherche sur les cellules de batterie est une initiative lancée par le Ministère fédéral allemand de l'éducation et de la recherche (BMBF)[1] et bénéficiera d'un investissement de 500 millions d'euros. Elle s'inscrit dans le cadre d'un effort stratégique visant à développer une production de masse de cellules lithium-ion en Allemagne, nécessaire pour répondre aux exigences de l'électrification des systèmes de transport et de stockage.

En tant que plus grand fabricant de cellules au sein du consortium, Leclanché jouera un rôle de premier plan en apportant son savoir-faire en matière de fabrication de cellules à l'échelle industrielle, grâce à ses propres technologies de pointe allant de l'électrochimie aux logiciels de systèmes de gestion d'énergie. L'objectif du consortium est de s'assurer qu'il agit en tant que catalyseur du développement d'une production industrielle de masse basée sur une chimie et une conception cellulaires à la pointe de la technologie.

Les autres sociétés participantes sont BMZ Group/Terra E, Customcells, EAS et Liacon.

Le projet est une victoire importante pour le Ministère allemand de l'éducation et de la recherche, l'Allemagne, et pour l'Europe en général, qui ont besoin de la participation des principaux acteurs du secteur du lithium-ion pour construire une industrie européenne capable de réduire au minimum sa dépendance vis-à-vis des fabricants de batteries asiatiques.

Parallèlement, Leclanché a annoncé en décembre 2018 qu'elle triplerait la capacité actuelle de son usine pour la porter à plus de 3 millions de cellules par an, soit 1 GWh par an d'ici 2020. La production de ses cellules brevetées, l'oxyde de titanate de lithium (LT) et le graphite/NMC de lithium, est basée à Willstätt, en Allemagne, qui est actuellement la plus grande usine de production de cellules à poche à lithium-ion en Europe, en service depuis 2012 avec une capacité de plus de 1 million de cellules. La montée en puissance de la production de cellules s'appuie sur des commandes importantes dans le secteur de l'e-transport (e-bus, 2-3 roues, véhicules électriques) en Inde et en Europe, et sur des percées majeures dans le secteur maritime avec des commandes supérieures à 45 MWh. Leclanché a récemment franchi le cap important des 100 MWh de projets dans le monde.

* * * * *





A propos des entreprises participantes et membres du consortium :



BMZ Group/Terra E

Le groupe BMZ est un acteur mondial dans la production de solutions de systèmes lithium-ion. Le groupe a son siège social en Allemagne et dispose de sites de production en Chine, en Pologne et aux Etats-Unis ainsi que de filiales au Japon et en France. De plus, il possède des sites de recherche et de développement dans le monde entier. Le groupe BMZ emploie quelque 3 000 collaborateurs au niveau mondial.

Customcells

Customcells est une entreprise de haute technologie d'envergure mondiale qui emploie environ 40 personnes. Nous développons et produisons des électrodes de batterie, des cellules de batterie lithium-ion et des systèmes de stockage d'énergie sous le slogan "Les applications spéciales sont notre standard". Plus de 450 clients dans plus de trente pays font confiance à la technologie de Customcell, qui comprend des leaders technologiques renommés de l'électromobilité et d'autres industries (par exemple, l'industrie pétrolière et gazière, l'industrie chimique et les instituts de recherche industrielle). Notre entreprise se considère comme un pionnier dans le domaine du stockage d'énergie, une tendance majeure. Le développement technologique, la conception et la production des cellules sont réalisés à petite et moyenne échelle. Customcells connaît une forte croissance avec des sites de production dans le Schleswig-Holstein et des projets d'expansion dans le sud de l'Allemagne.

EAS Batteries

Depuis plus de 20 ans, EAS Batteries GmbH produit sur son site de Nordhausen des piles lithium-ion grand format et des batteries lithium-ion avec environ 40 collaborateurs. La technologie EAS se caractérise par des densités de puissance supérieures à la moyenne et est principalement utilisée dans les applications électriques hybrides. La sécurité et les performances élevées des systèmes EAS sont particulièrement recherchées dans les domaines du transport maritime, des engins de construction, des véhicules ferroviaires et miniers ainsi que dans l'industrie aéronautique et spatiale. Depuis 2017, EAS Batteries fait partie du groupe MONBAT, le troisième fabricant mondial de batteries.

Liacon GmbH

Liacon GmbH est en train de mettre en place une unité de production de cellules lithium-ion près de Dresde, à Ottendorf-Okrilla, avec une capacité de production pouvant atteindre 300 MWh par an. La production débutera au premier semestre 2019. De plus, l'entreprise maintient un groupe de recherche et développement à Itzehoe. La société emploie actuellement une quarantaine de personnes sur ses deux sites.

À propos de Leclanché

Leclanché SA, dont le siège social est situé en Suisse, est un fournisseur leader de solutions de stockage d'énergie de haute qualité conçues pour accélérer nos progrès vers un avenir énergétique propre.

L'histoire et l'héritage de Leclanché s'enracinent dans plus de 100 ans d'innovation en matière de batteries et de stockage d'énergie et la société est un fournisseur de confiance de solutions de stockage d'énergie dans le monde entier. Ceci, combiné à la culture de l'entreprise en matière d'ingénierie allemande, de précision et de qualité suisse, fait de Leclanché le partenaire de choix des innovateurs, des entreprises établies et des gouvernements qui sont à l'avant-garde des changements positifs dans la façon dont l'énergie est produite, distribuée et consommée à travers le monde.

La transition énergétique est principalement tirée par les changements dans la gestion de nos réseaux électriques et l'électrification des transports, et ces deux marchés finaux constituent l'épine dorsale de notre stratégie et de notre modèle économique. Leclanché est au c?ur de la convergence de l'électrification des transports et de l'évolution du réseau de distribution. Leclanché est la seule entreprise de stockage d'énergie pure play cotée au monde, organisée en trois business units : solutions de stockage stationnaires, solutions de transport électrique et systèmes de batteries spécialisées. Leclanché est coté à la bourse suisse (SIX: LECN).

SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9

Les partenaires du Consortium remettent le protocole d'accord au Ministre Fédéral Anja Karliczek le 23 janvier 2019 :





de gauche à droite:

Michael Deutmeyer/EAS Batteries; Federal Minister for Education and Research Mrs. Anja Karliczek; Torge Thönnessen/Customcells; Gerold Neumann/Liacon Batteries; Ralf Elze/Leclanché GmbH

Clause de non-responsabilité

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives relatives aux activités de Leclanché, qui peuvent être identifiées par des termes tels que "stratégique", "propose", "introduire", "sera", "planifié", "prévu", "attendu", "engagement", "attend", "prévoit", "établi", "prépare", "plans", "estimations", "objectifs", "serait", "potentiel", "attente", "estimation ", " proposition " ou expressions similaires, ou par des discussions explicites ou implicites concernant la montée en puissance de la capacité de production de Leclanché, les applications potentielles des produits existants, ou les revenus futurs potentiels de ces produits, ou les ventes ou bénéfices futurs potentiels de Leclanché ou d'une de ses unités commerciales.

Vous ne devez pas vous fier indûment à ces déclarations. Ces énoncés prospectifs reflètent les opinions actuelles de Leclanché à l'égard d'événements futurs et comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés. Il n'y a aucune garantie que les produits de Leclanché atteindront des niveaux de revenus particuliers. Rien ne garantit non plus que Leclanché, ou l'une quelconque de ses unités d'affaires, obtiendra des résultats financiers particuliers.

* * * * *



Contacts



Contacts médias:



Europe/Monde:

Desiree Maghoo

T: +44 (0) 7775522740

E-mail: dmaghoo@questorconsulting.com

Laure Lagrange

T: +44 (0)7768 698 731

E-mail: llagrange@questorconsulting.com

Suisse:

Thierry Meyer

T: +41 (0)79 785 35 81

E-mail: tme@dynamicsgroup.ch



Thomas Balmer

T: +41 (0) 79 703 87 28

E-mail: tba@dynamicsgroup.ch

Contacts investisseurs :

Anil Srivastava / Hubert Angleys

Tel.: +41 (0) 24 424 65 00

E-Mail: invest.leclanche@leclanche.com

# # #[1] https://www.bmbf.de/de/weitere-500-millionen-euro-fuer-batterien-made-in-germany-7711.html