Leclanché SA: Leclanché annonce ses résultats annuels 2018, une croissance record de son chiffre d'affaires et un carnet de commandes solide pour 2019 et au-delà

Leclanché annonce ses résultats annuels 2018, une croissance record de son chiffre d'affaires et un carnet de commandes solide pour 2019 et au-delà

- Chiffre d'affaires record en 22 ans, soit plus de 2,7 fois le chiffre d'affaires de 2017

- Perte d'EBITDA en pourcentage du chiffre d'affaires réduite de plus de moitié

- Dépassement de l'objectif de 100 MWh en exploitation commerciale dans le secteur stationnaire

- Un carnet de commandes solide pour 2020 afin d'offrir des marges plus élevées et des sources de revenus récurrentes

- De bonnes perspectives pour l'activité e-Transport

- Nouvelle injection de capital de croissance de CHF 35 millions pour le fonds de roulement

- Renforcement du bilan par un accord de conversion de CHF 35,9 millions de dettes en fonds propres

- Leclanché passe au vert : 110 ans d'héritage pour un avenir durable

- Rapport annuel 2018 publié aujourd'hui



Chiffres clés

>

(en millions de CHF) FY 2018 FY 2017 FY 2016 FY2015 Chiffre d'affaires 48.7 18.0 28.5 18.2 EBITDA -39.1 -31.8 -28.4 -26.0 EBITDA en % des revenus -80% -177% -100% -143%

YVERDON-LES-BAINS, Suisse, le 5 avril 2019: Leclanché SA (SIX: LECN), l'un des leaders mondiaux des solutions de stockage d'énergie, annonce aujourd'hui ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2018.

Le chiffre d'affaires consolidé de l'exercice 2018 s'est élevé à 49 millions de CHF, contre 18 millions de CHF en 2017, un record sur 22 ans et plus de 2,7 fois le chiffre d'affaires de 2017.

La perte EBITDA de l'exercice s'élève à CHF (39,1) millions contre CHF (31,8) millions l'année précédente. En pourcentage des produits d'exploitation, la perte au titre de l'EBITDA a diminué de plus de moitié par rapport à 2017.

L'organisation a continué à s'agrandir cette année avec l'ajout de près de 100 personnes afin d'atteindre une taille critique. Les dépenses opérationnelles se stabilisent actuellement et devraient être conformes aux normes de l'industrie en 2020. Cette situation, conjuguée à un taux d'utilisation plus élevé et à une réduction des taux de ferraille dans la production, sous-tend la compétitivité et la rentabilité à long terme de la Société.

En 2018, Leclanché a obtenu des commandes de plus de 75 MWh ou CHF 42 millions dans l'activité e-Transport, qui seront livrées en 2019 et 2020. Leclanché est devenu le leader européen sur le marché en forte croissance de l'e-Marine et a gagné des clients leaders dans le monde entier sur les marchés des bus électriques, des camions et des trains.

Le point sur le financement

La Société a obtenu une facilité d'emprunt supplémentaire et a complété une autre restructuration de son bilan. Toutes les échéances de la dette à court terme ont été prorogées jusqu'au 31 décembre 2020 et FEFAM1, principal actionnaire de Leclanché, s'est engagé à convertir CHF 35,9 millions de sa dette d'ici fin juin 2019.

En plus des CHF 75 millions garantis en juin 2018, les parties liées à Golden Partner ont convenu de fournir à Leclanché une facilité de financement de fonds de roulement supplémentaire de CHF 35 millions avec un calendrier de tirage convenu. Le total des fonds de croissance levés à ce jour s'élève ainsi à CHF 200 millions.

Anil Srivastava, CEO de Leclanché, a déclaré: « J'ai le plaisir d'annoncer que la Société a respecté et même dépassé la ligne directrice financière qu'elle avait établie lors de l'assemblée des actionnaires de décembre dernier. 2018 a été une année mémorable et nos réalisations sont une validation de la stratégie de croissance que la Société s'est fixée en 2015. Nous abordons 2019 avec un carnet de commandes solide et des projets adjugés de plus de CHF 60 millions, ce qui nous permettra d'augmenter notre marge et de générer des revenus récurrents. La nouvelle activité e-Transport Solutions, en forte croissance, représente 70% des commandes confirmées, soit CHF 42 millions.

Le moment est venu pour Leclanché, qui se positionne clairement comme l'un des premiers fournisseurs mondiaux de solutions de stockage d'énergie, basé sur la propriété à 100% de toutes les technologies clés. Le modèle d'exploitation de la Société est axé sur une entreprise de systèmes et de logiciels à marge élevée, dans un marché au taux de croissance annuel composé de 37 %, soutenu par des projets de solutions stationnaires à forts revenus et des solutions de transport électrique à marge élevée générant un chiffre d'affaires récurrent.

Nous avons fait une entrée stratégique en Inde, qui devrait être l'un des plus importants marchés des véhicules électriques au monde, par le biais d'une coentreprise exclusive avec Exide Industries Limited. En vertu de cet accord, l'entreprise commune recevra une licence perpétuelle pour toutes les technologies pertinentes de Leclanché utilisées en Inde moyennant une redevance. Le choix d'Exide Industries et l'importante redevance de licence de propriété intellectuelle versée à Leclanché représentent un appui industriel majeur de nos technologies et donnent un coup de pouce à la valeur d'entreprise sous-jacente de la Société.



Dans l'activité Stationary Solutions, nous avons dépassé le jalon important de 100 MWh de projets de stockage fixes installés et en exploitation dans le monde entier, y compris des projets réplicables qui font date et qui accroissent l'intégration des énergies renouvelables dans nos réseaux et réduisent les coupures. Il s'agit notamment du projet Marengo de 20 MW/ 19,5 MWh sur le marché du PJM en Amérique du Nord, l'un des projets les plus performants du PJM, et de la centrale de stockage de 22 MW/ 34,8 MWh de Cremzow en Allemagne réalisée en partenariat avec Enel Green Power et ENERTRAG. »

Cette semaine, la société a dévoilé sa nouvelle identité visuelle, qui reflète à la fois l'évolution innovante de la société en tant qu'acteur clé de la transition énergétique durable, et la profondeur de l'héritage de 110 ans d'histoire technologique suisse, de qualité et de précision, et d'ingénierie allemande. Le logo Leclanché, qui comprend désormais une gradation verte, exprime la mission de la société et les opportunités de croissance passionnantes qui s'offrent à elle dans les segments où elle s'est implantée : Stationary Solutions, e-Transport Solutions et Specialty Battery Systems

Résultats financiers

Pour plus de détails, veuillez vous référer au rapport annuel 2018 complet qui est disponible sur le site Internet de la Société?: www.leclanche.com



Faits saillants de l'exercice écoulé

- 100 MWh de projets de stockage stationnaire dans le monde

Leclanché a franchi une étape importante en décembre 2018 lorsqu'elle a atteint 100 MWh de projets de stockage stationnaire dans le monde entier, y compris des projets phares reproductibles qui accélèrent l'intégration des énergies renouvelables dans le réseau. Pour plus de détails sur les projets achevés, veuillez consulter notre site Internet à l'adresse https://www.leclanche.com/stationary-solutions/

- Nexcharge: Joint Venture with Exide Industries Limited, India

En juin 2018, Leclanché a fait une entrée stratégique en Inde en formant une joint-venture avec Exide Industries pour construire des batteries lithium-ion et des solutions de stockage d'énergie afin d'alimenter la croissance du marché indien des véhicules électriques, qui devrait être l'un des plus importants marchés mondiaux pour les VE.

L'usine de Nexcharge est en cours de construction sur un site vierge à l'extérieur de la ville de Gandhinagar, dans l'état du Gujarat en Inde. L'usine de production de modules et de batteries devrait être opérationnelle d'ici fin juin 2019. L'objectif est de disposer d'une ligne de 3 millions de cellules par an d'ici 2021, ce qui permettra d'augmenter la capacité globale en 2020-2021. La capacité totale du site atteindra environ 1,5 GWh/an.

- Usine de Willstätt

Pour faire face à la croissance rapide du carnet de commandes, CHF 10 millions ont été engagés afin d'augmenter sensiblement la production de cellules. L'utilisation de l'usine devrait passer de 400K cellules en 2019 à 900K cellules en 2020 grâce à des accords de fourniture récurrents dans les activités e-Transport Solutions et Robotique. Les volumes combinés avec Nexcharge devraient atteindre plus de 2 GWh/an à partir de fin 2020.

- Consortium en Allemagne

En janvier 2019, le gouvernement allemand a annoncé un investissement de 500 millions d'euros pour un programme de recherche et la mise en place d'une ligne pilote pour la fabrication de grande envergure de piles lithium-ion. Leclanché est le plus grand producteur de piles au lithium au sein d'un consortium d'entreprises qui participeront à cette initiative. Notre objectif est d'accélérer les progrès vers la création d'une industrie européenne des batteries compétitive. Par la suite, Leclanché GmbH a déposé une notification d'intérêt auprès du Ministère fédéral allemand de l'économie et de l'énergie dans le cadre du programme de l'Union européenne intitulé International Projects of Common Interest (IPCEI) conjointement avec des partenaires européens majeurs, notamment Solvay, Umicore, CS Additive, PEC, Manz et SGL Carbon. La structure de partenariat couvrirait la R&D et la production avec des sites en Pologne, en Belgique, en France, en Italie et en Allemagne.

- Acquisition de la suite logicielle Energy Management System (EMS) d'Integrated Dynamics Inc. (IDI)

En août 2018, Leclanché a finalisé l'acquisition auprès d'IDI de son EMS avancé. Le système a été installé avec succès dans plusieurs projets. La Société a ajouté du personnel à son équipe de direction de EMS à Anderson, IN, pour accélérer le développement de produits et la mise en ?uvre de projets.



Organisation

- Stefan Louis, qui était auparavant vice-président exécutif de e-Transport Solutions, a été nommé CEO de Nexcharge, la joint-venture de Leclanché en Inde avec Exide Industries.

- Philip Broad, qui a rejoint la Société en août 2018, a été nommé vice-président des e-Transport Solutions en mars 2019, en replacement de Stefan Louis.

- Notre équipe de direction est la suivante

Nom Fonction Anil Srivastava Chief Executive Officer Hubert Angleys Chief Financial Officer et Chief Operating Officer Pierre Blanc Chief Technology and Industrial Officer Fabrizio Marzolini Executive Vice President, Specialty Battery Solutions Bryan Urban Executive Vice President, Stationary Solutions Philip Broad Executive Vice President, e-Transport Solutions

- Membres du Conseil d'administration

En décembre 2018, Stefan Müller a été nommé président du Conseil d'administration en remplacement de Jim Atack. Axel Joachim Maschka a rejoint le Conseil d'administration.



* * * * *

A propos de Leclanché



Leclanché SA (SIX : LECN), dont le siège se trouve en Suisse, est l'un des principaux fournisseurs de solutions de stockage d'énergie de haute qualité conçues pour accélérer nos progrès vers un avenir énergétique propre.

L'histoire et l'héritage de Leclanché s'enracinent dans plus de 100 ans d'innovation en matière de batteries et de stockage d'énergie. La Société est un fournisseur de confiance de solutions de stockage d'énergie à l'échelle mondiale, ce qui, conjugué à sa tradition de précision suisse et d'ingénierie de la plus haute qualité, continue de faire de Leclanché le partenaire de choix des perturbateurs, des entreprises établies et des gouvernements qui sont à l'avant-garde des changements positifs en matière de production, distribution et consommation d'énergie dans le monde.

La transition énergétique est principalement motivée par l'évolution de nos réseaux électriques et les progrès réalisés dans tous les types de véhicules électriques, et ces deux marchés finaux constituent l'épine dorsale de notre stratégie et de notre modèle commercial. Leclanché est au c?ur de la convergence de l'électrification des transports et de l'évolution du réseau de distribution. Leclanché est la seule société de stockage d'énergie pure play cotée au monde et est cotée à la Bourse suisse.

SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9



* * * * *

