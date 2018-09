Leclanché SA: Leclanché annonce ses résultats semestriels 2018: doublement du chiffre d'affaires au premier semestre

EQS Group-Ad-hoc: Leclanché SA / Mot-clé(s) : Rapport intermédiaire/Résultat semestriel

Leclanché annonce ses résultats semestriels 2018: doublement du chiffre d'affaires au premier semestre

- Le chiffre d'affaires a plus que doublé d'une année à l'autre

- Hors éléments exceptionnels, les pertes d'EBITDA se sont réduites à périmètre constant en pourcentage du chiffre d'affaires

- En bonne voie pour doubler le chiffre d'affaires sur l'année 2018

- En bonne voie d'atteindre le seuil de rentabilité EBITDA d'ici 2020

- En bonne voie de livrer 100 MWh de projets en cours d'exploitation

- Conclusion de l'acquisition d'une suite de logiciels de gestion de l'énergie (Energy Management Software - EMS) de IDI Inc. pour accroître la marge bénéficiaire.



YVERDON LES BAINS, Suisse, le 28 septembre 2018: Leclanché SA (SIX: LECN), l'un des leaders mondiaux des solutions de stockage d'énergie, annonce aujourd'hui ses résultats semestriels au 30 juin 2018.

Le chiffre d'affaires de Leclanché au 30 juin 2018 a plus que doublé d'une année sur l'autre à CHF 22,3 millions, de CHF 10,6 millions, ce qui est conforme à l'estimation précédemment faite par la Société de doubler son chiffre d'affaires pour l'exercice 2018.

Hors éléments exceptionnels, les pertes d'EBITDA de la période sont en baisse à périmètre constant en pourcentage du chiffre d'affaires.



Chiffres clés

(en millions de CHF)

H1 2018 H1 2017 Chiffre d'affaires 22,297 10,634 EBITDA -22,788 -9,532 EBITDA normalisé[1] -17,074 -9,532 Marge EBITDA normalisée -77% -89%





Nous prévoyons que la perte EBITDA de fin d'exercice diminuera en pourcentage du chiffre d'affaires. La plupart des grands projets en construction devraient être achevés ou presque d'ici la fin de l'année et contribueront à l'amélioration de la rentabilité de la Société en fin d'exercice.

Au cours de la même période, les stocks ont augmenté de CHF 12,3 millions à CHF 23,1 millions, reflétant la croissance de la demande pour les solutions de stockage d'énergie de Leclanché et l'ampleur des projets en construction.

Les autres charges d'exploitation ont augmenté en raison de coûts non récurrents. Les frais de personnel ont augmenté de 10%, reflétant le recrutement de plus de 45 personnes pour accroître la production et réaliser les projets à grande échelle que la Société réalise.



Anil Srivastava, CEO de Leclanché, a déclaré:

« Au premier semestre 2018, nous avons lancé la joint venture (JV) avec Exide Industries, complété l'acquisition d'EMS, consolidé notre dette et obtenu un programme de financement qui nous permettra d'atteindre un EBITDA positif en 2020. Cela nous place dans une position forte pour tirer parti des énormes opportunités offertes par les marchés en forte croissance des solutions de transport électrique et de stockage d'énergie fixe.

2018 est une année de transition pour Leclanché alors que nous mettons en ?uvre notre stratégie de croissance annoncée. Grâce aux investissements importants réalisés au cours des trois dernières années dans le cadre du Plan de croissance annoncé en 2015, l'équipe de Leclanché démontre aujourd'hui sa solide capacité à réaliser des projets marquants d'envergure.

Nous sommes sur la bonne voie pour atteindre l'objectif de 100 MWh de projets de stockage stationnaire en exploitation d'ici fin 2018, et achever les tests de batteries de bus électriques en Inde avec Sun Mobility, un intégrateur de systèmes pour véhicules électriques leader en Inde, et en Europe avec Skoda Electric.

Nous avons remporté des projets totalisant plus de 300 MWh pour des livraisons jusqu'en 2019, y compris des contrats-cadres d'approvisionnement dans le domaine du transport électrique qui prévoient plus de 150 MWh de livraisons annuelles récurrentes. Nous sommes particulièrement encouragés par la tendance à l'électrification rapide du marché maritime et nous nous attendons à de nombreux gains de projets à court terme dans ce segment de marché.

Nous confirmons notre objectif de doubler notre chiffre d'affaires pour l'année 2018.

Nous avons recruté des personnes clés, en particulier des leaders de l'industrie automobile, qui nous permettront de mener à bien nos projets et d'atténuer les risques d'exécution évidents durant cette phase importante de croissance pour Leclanché. Notre solide carnet de commandes et notre portefeuille de projets qualifiés renforcent notre confiance pour 2019 et au-delà. Nous n'avons jamais été dans une meilleure position commerciale et opérationnelle que maintenant.»

Situation de la capitalisation



Au premier semestre 2018, Leclanché a obtenu un important programme de financement qui finance entièrement le plan d'affaires jusqu'en 2020, date à laquelle la Société prévoit un EBITDA positif.



FEFAM[2], le principal actionnaire de la Société, a engagé un montant total de 75 millions de CHF de fonds propres et 50 millions de CHF supplémentaires au titre d'une facilité de fusion et acquisition pour financer des acquisitions et des coentreprises sur les marchés du transport électronique et du stockage sur réseau fixe. A ce jour, CHF 7,6 millions ont été prélevés sur la facilité M&A pour financer la JV avec Exide Industries en Inde et l'acquisition d'EMS. En juin 2018, Leclanché a également converti CHF 16,5 millions de sa dette en fonds propres après que FEFAM a reçu l'autorisation de la Commission des OPA de convertir ce montant en fonds propres. Leclanché et FEFAM sont également en train de finaliser la conversion de CHF 53,4 millions supplémentaires d'ici au 1er trimestre 2019, sous réserve de l'approbation de la Commission des OPA.

Cette conversion réduira la dette actuelle de la Société de 75 % et permettra de faire face dans une très large mesure aux risques de continuité d'exploitation évoqués à la section 5 des états financiers condensés intermédiaires 2018. En juillet 2018, Leclanché a commencé à simplifier sa structure de dette et à consolider sa dette auprès de FEFAM, qui s'est récemment engagée à prolonger la maturité de sa dette jusqu'au 31 mars 2020.



Ce programme de financement consolide le bilan de Leclanché et lui donne suffisamment de puissance financière pour mener à bien les projets d'envergure en cours et tirer pleinement parti des opportunités offertes par les marchés en forte croissance des solutions de transport électronique et de stockage d'énergie fixe.



Faits saillants de l'exercice sous revue

- Acquisition de la suite logicielle EMS d'IDI Inc.



Le 27 août 2018, Leclanché a finalisé l'acquisition d'une suite complète de logiciels avancés de gestion de l'énergie (EMS) d'IDI Inc, une société basée dans l'Indiana, USA. La suite complète offre une flexibilité pour de multiples applications et capte les marges de produits clés pour l'activité de stockage stationnaire. On s'attend à ce que EMS augmente la marge des solutions stationnaires de 3,5 points de pourcentage en moyenne ou de 20 % en moyenne pour un projet typique.

- Joint Venture avec Exide Industries Limited, Inde

La création et l'enregistrement de l'entreprise commune en sont aux dernières étapes. L'usine et le siège social ont été loués à Prantij, à l'extérieur de la ville de Gandhinagar, dans l'État du Gujarat en Inde. Des dirigeants clés ont été embauchés pour commencer l'exploitation d'ici la fin d'octobre 2018.



Unité d'affaires de stockage stationnaire

- Installation de stockage de Cremzow, Bradenburg, Allemagne

Le fonds commun de créances (Special Purpose Vehicle, SPV) du projet est détenu à 90 % par Enel Green Power Germany (EGP), l'opérateur éolien allemand ENERTRAG AG détenant pour sa part 10% du SPV. Leclanché est l'entrepreneur clé en main pour l'ingénierie, l'approvisionnement et la construction (EPC), qui dirige l'intégration entre les batteries et les systèmes de conversion d'énergie et avec le logiciel de gestion d'énergie. La première unité de 2MW/3.2MWh a été mise en service par Leclanché en avril 2018. EGP a signé un accord pour acquérir cette unité auprès de Leclanché pour 1,8 million d'euros.

La deuxième tranche des travaux de construction a commencé. Le projet devrait être achevé d'ici la fin de 2018. Une fois achevée, l'installation de stockage de Cremzow aura une capacité opérationnelle finale totale de 22 MW / 34,8 MWh et fournira des services de régulation de fréquence au marché allemand de la réserve primaire de contrôle (PCR) pour stabiliser rapidement le réseau.

- SWB Brême, Allemagne

Le projet SWB a franchi l'étape de la mise en service - la date d'exploitation commerciale - avec un système de régulation de fréquence de 15MWh. D'autres essais sont en cours chez les clients.

- NRStor, Oakville, Ontario, Canada

Leclanché a livré un système de 4MWh à ce client commercial et industriel (C&I) pour réduire ses frais d'ajustement globaux. Ce projet «derrière le compteur» a obtenu l'approbation d'exploitation commerciale et est actuellement en exploitation. L'approbation complète est attendue d'ici octobre 2018.

- Marengo, Illinois, USA

Le projet Marengo de Leclanché est un système de marché PJM de 20MW/ 19.5MWh, situé à Marengo, Illinois, Etats-Unis. L'achèvement mécanique sera réalisé en septembre 2018, la date d'exploitation commerciale (DCO) étant prévue pour octobre 2018 et l'approbation finale en novembre 2018.

- IESO Basin 1 & Basin 2, Ontario, Canada

Leclanché livre un système de stockage en batterie de 13,8 MWh pour les services auxiliaires du réseau. Les deux projets adjacents de 6,9 MWh situés près du centre-ville de Toronto fourniront divers services auxiliaires pour soutenir la stabilisation et la résilience du réseau. Le bassin 1 obtiendra la date d'exploitation commerciale en octobre 2018 et le bassin 2 franchira la même étape en novembre 2018.

- Canadian Solar, Ottawa, Canada

La fourniture de Leclanché comprend un système de stockage d'énergie sur batterie de 2,75 MWh, un logiciel de gestion de l'énergie et son intégration. L'achèvement mécanique est prévu pour septembre 2018, avec la date d'exploitation commerciale et l'approbation finale dans le délai prévu de 2018.

- NRStor, Ingersoll, Ontario, Canada

Leclanché livrera un système C&I de 1,4 MWh à ce client afin de réduire ses frais d'ajustement globaux. La mise en service commercial est prévue pour décembre 2018 et l'approbation finale suivra en janvier 2019.

- NRStor, Woodbridge, Ontario, Canada

Leclanché livrera un système C&I de 4MWh pour réduire les frais d'ajustement globaux pour ce client C&I. Le jalon de la date d'exploitation commerciale sera atteint en février 2019 et l'approbation finale en mars 2019.

Unité d'affaires de l'e-Transport

- Sun Mobility, Inde

En février 2018, Leclanché a signé un contrat-cadre d'approvisionnement pluriannuel avec Sun Mobility, un important intégrateur de systèmes pour véhicules électriques en Inde. L'entente comprend le développement conjoint de batteries interchangeables pour les autobus électriques, les véhicules commerciaux électriques et les pousse-pousse à propulsion électrique. L'accord prévoit la livraison de modules et de packs de batteries dont le volume annuel récurrent est compris entre 90 et 150 MWh, sous réserve que les essais pilotes en cours soient menés à bien.

Leclanché a livré des modules de batterie pour dix autobus électriques et des cellules de batterie pour les pousse-pousse à 3 roues. Le processus d'homologation des autobus électriques est en cours, y compris sur piste routière. Le processus devrait être achevé d'ici la fin de l'année 2018.

- Kongsberg Maritime, Norvège

En mai 2018, Leclanché a signé un accord de partenariat stratégique à long terme avec Kongsberg Maritime pour fournir des solutions de batteries que l'on trouve dans pratiquement tous les navires modernes. Kongsberg Maritime intègre ces packs de batteries à ses solutions avancées de groupes motopropulseurs et à sa suite logicielle étendue pour offrir une véritable proposition de valeur à guichet unique aux clients maritimes du monde entier.

Kongsberg Maritime a choisi le Marine Battery Rack System de Leclanché pour 12 navires et plates-formes offshore, pour un total de plus de 50MWh.

Le premier projet exécuté conjointement sera Yara Birkeland, le premier porte-conteneurs autonome et électrique au monde commandé par YARA. En remplaçant 40 000 trajets par an, Yara Birkeland réduira les émissions de NOx et de CO2 et améliorera la sécurité routière, tout en réduisant les émissions de bruit et de poussière.

- Skoda Electric, République tchèque

L'accord de développement et d'approvisionnement commun signé entre Skoda Electric et Leclanché en mai 2017 a conduit à la création d'un concept de batteries modulaires pouvant alimenter tout bus et véhicule utilitaire. La conception est maintenant terminée et les batteries sont en construction pour être placées dans le premier véhicule à passer l'homologation. En décembre 2018, le premier bus électrique avec solution commune Skoda Leclanché devrait entrer en service commercial régulier. Une fois le premier autobus mis en service avec succès, nous prévoyons que le partenariat livrera 500 véhicules électriques, soit une moyenne de 100 MWh, sur quatre ans, conformément à l'entente.

Résultats financiers

Pour plus de détails, veuillez vous référer au rapport semestriel 2018 qui est disponible en format pdf sur le site Internet de la Société : http://www.leclanche.com/investor-relations/financial-reports-publications/interim-reports/



À propos de Leclanché

L'entreprise suisse Leclanché SA (SIX: LECN) est l'un des principaux fournisseurs de solutions de stockage d'énergie de qualité, conçues pour accélérer notre progrès vers une énergie propre.

L'histoire et l'héritage de Leclanché sont enracinés dans plus d'un siècle d'innovation en matière de stockage d'énergie et de batteries, et la Société est un fournisseur globalement reconnu de solutions de stockage d'énergie. Couplés à la culture de la Société, qui marie ingénierie allemande et précision et qualité suisses, ces atouts continuent de faire de Leclanché le partenaire de choix des acteurs de la disruption, des sociétés établies et des gouvernements qui se posent en pionniers des changements positifs de la production, de la distribution et de la consommation d'énergie dans le monde.

La transition énergétique passe avant tout par la transformation de la gestion de nos réseaux d'électricité et par l'électrification du transport, deux marchés finaux qui forment l'épine dorsale de notre stratégie et de notre modèle d'affaires. Leclanché est au c?ur de la convergence entre l'électrification du transport et les changements du réseau de distribution. Leclanché est la seule société cotée au monde exclusivement dédiée au stockage d'énergie, organisée en trois unités d'affaires : les solutions de stockage stationnaire, les solutions d'e-transport et les systèmes spéciaux de batteries. Leclanché est coté à la Bourse suisse (SIX : LECN)

SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9

Dénégation de responsabilité

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives liées aux activités de Leclanché qui peuvent être identifiées par le recours à des termes tels que «stratégique», «propose», «lancer», «souhaite», «planifié», «attendu», «engagement», «s'attend à», «décide», «prépare», «prévoit», «estime», «vise à», «va», «potentiel», «espère», «estimé», «proposition» ou des expressions similaires ou par des discussions exprimées ou implicites concernant l'extension de la capacité de production de Leclanché, des applications potentielles pour des produits existants ou par rapport à de futures ventes potentielles provenant de tels produits ou de futures ventes ou de futurs revenus potentiels de Leclanché ou de l'une quelconque de ses unités commerciales.

Vous ne devez pas vous fier sous forme inconsidérée à ces déclarations. De telles déclarations sur l'avenir reflètent les positions actuelles de Leclanché par rapport à des événements futurs et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels soient matériellement différents de quelconques résultats, performances ou réalisations futures exprimées ou implicites sous-jacentes à de telles déclarations. Aucune garantie ne peut être donnée que les produits de Leclanché vont dégager des niveaux spécifiques de revenus. Il ne peut pas non plus être garanti que Leclanché ou l'une quelconque de ces unités commerciales va dégager un résultat financier quelconque.

[1] Hors éléments exceptionnels et non-récurrents

[2] FEFAM signifie: AM INVESTMENT SCA, SICAV-SIF - Liquid Assets Sub-Fund, conjointement avec FINEXIS EQUITY FUND - Renewable Energy Sub-Fund, FINEXIS EQUITY FUND - Multi Asset Strategy Sub-Fund, FINEXIS EQUITY FUND - E Money Strategies Sub-Fund (égalememt appelé Energy Storage Invest) et, l'ensemble de ces fonds étant globalement les principaux actionnaire de Leclanché, ci-après dénommés "FEFAM".