Leclanché SA: Leclanché perçoit une seconde tranche de 720 000 CHF de la facilité de prêt convertible d'un montant maximum de 39 millions de CHF auprès de Yorkville Advisors



04.06.2020 / 07:00 CET/CEST

Leclanché perçoit une seconde tranche de 720 000 CHF de la facilité de prêt convertible d'un montant maximum de 39 millions de CHF auprès de Yorkville Advisors

- Une première tranche de CHF 2,9 millions a été obtenue en février 2020 dans le cadre de la facilité de prêt convertible avec Yorkville Advisors

- La deuxième tranche de CHF 720 000 servira à financer le fonctionnement et l'expansion de la société



YVERDON-LES-BAINS, Suisse et MOUNTAINSIDE, N.J., le 4 juin 2020 - Leclanché SA (SIX : LECN), l'un des leaders mondiaux du stockage de l'énergie, a perçu la seconde tranche de la facilité de prêt convertible d'un montant maximum de 39 millions de francs suisses signée en février 2020 avec Yorkville Advisors Global, LP, une société d'investissement américaine basée dans le New Jersey qui offre des financements par emprunt et par actions à des entreprises mondiales, de petite taille et de microcapitalisation. Cette deuxième tranche sera utilisée pour les opérations et l'expansion de la société.

Hubert Angleys, CFO de Leclanché, a déclaré : « Nous avons exprimé en février dernier à quel point nous étions heureux de nous associer à Yorkville Advisors dans le cadre de cet arrangement financier novateur qui permet d'atteindre plusieurs objectifs clés et de soutenir le plan de croissance de la société annoncé précédemment. Ce deuxième tirage confirme l'attrait de cet instrument pour notre investisseur et jette les bases d'une relation à long terme avec Yorkville Advisors. Ce financement supplémentaire, continuera à soutenir la mise en ?uvre de notre plan d'affaires à forte croissance ainsi que l'accord de partenariat stratégique avec Eneris annoncé le 2 juin 2020. »

Pour plus d'informations, écrivez à info@leclanche.com ou rendez-vous sur le site www.leclanche.com.

À propos de Leclanché

Leclanché SA, dont le siège social se trouve en Suisse, est l'un des principaux fournisseurs de solutions de stockage d'énergie de haute qualité conçues pour accélérer nos progrès vers un avenir énergétique propre. L'histoire et l'héritage de Leclanché s'enracinent dans plus de 100 ans d'innovation en matière de batteries et de stockage d'énergie et la société est un fournisseur de confiance de solutions de stockage d'énergie dans le monde entier. Ceci, combiné à la culture de l'Entreprise en matière d'ingénierie allemande, de précision et de qualité suisse, fait de Leclanché le partenaire de choix des innovateurs, des entreprises établies et des gouvernements qui sont à l'avant-garde des changements positifs dans la façon dont l'énergie est produite, distribuée et consommée à travers le monde. La transition énergétique est principalement tirée par les changements dans la gestion de nos réseaux électriques et l'électrification des transports, et ces deux marchés finaux constituent l'épine dorsale de notre stratégie et de notre modèle économique. Leclanché est au c?ur de la convergence de l'électrification des transports et de l'évolution du réseau de distribution. Leclanché est la seule entreprise de stockage d'énergie pure play cotée au monde, organisée en trois business units: solutions de stockage stationnaires, solutions e-Transport et systèmes de batteries spécialisées. Leclanché est cotée à la Bourse suisse (SIX : LECN).

SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9

À propos de Yorkville Advisors

Établie à Mountainside, dans l'État du New Jersey, Yorkville Advisors est une entreprise d'investissement expérimentée qui contribue à la création d'une valeur ajoutée pour les actionnaires en proposant du capital-développement et d'acquisition à des émetteurs à faible et très faible capitalisation dans le monde entier. Fort d'un bilan solide et d'un large mandat d'investissement sur de multiples secteurs et régions, Yorkville Advisors est souvent le seul investisseur dans une mobilisation de capitaux, ce qui permet une stratégie de sortie maîtrisée et méthodique.

Les partenaires Yorkville Advisors ont des dizaines d'années d'expérience dans la mise en place d'investissements dédiés aux entreprises à faible et très faible capitalisation et comprennent parfaitement la volatilité propre au secteur. L'entreprise adapte ses investissements aux besoins uniques de chaque émetteur en collaborant directement avec les dirigeants pour mettre en ?uvre la solution de financement appropriée. Depuis sa création en 2001, Yorkville Advisors a réalisé plus de 700 investissements d'entreprises pour un total de plus de 4 milliards USD en valeur dans plus de 20 pays.

Clause de non-responsabilité

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives relatives aux activités de Leclanché, qui peuvent être identifiées par des termes tels que « stratégique », « propose », « introduire », « sera », « planifié », « prévu », « attendu », « engagement », « attend », « prévoit », « établi », « prépare », « plans », « estimations », « objectifs », « serait », « potentiel », « attente », « estimation », « proposition » ou expressions similaires, ou par des discussions explicites ou implicites concernant la montée en puissance de la capacité de production de Leclanché, les applications potentielles des produits existants, ou les revenus futurs potentiels de ces produits, ou les ventes ou bénéfices futurs potentiels de Leclanché ou d'une de ses unités commerciales. Vous ne devez pas vous fier indûment à ces déclarations. Ces énoncés prospectifs reflètent les opinions actuelles de Leclanché à l'égard d'événements futurs et comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés. Il n'y a aucune garantie que les produits de Leclanché atteindront des niveaux de revenus particuliers. Rien ne garantit non plus que Leclanché, ou l'une quelconque de ses unités d'affaires, obtiendra des résultats financiers particuliers.

Contacts Leclanché

Média Suisse /Europe :

Thierry Meyer

T : +41 (0) 79 785 35 81

E-mail : tme@dynamicsgroup.ch Média Amérique du Nord:

Rick Anderson

T: +1-718-986-1596



Henry Feintuch

T: +1-212-808-4901

E-mail: leclanche@feintuchpr.com