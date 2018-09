EQS Group-Ad-hoc: Leclanché SA / Mot-clé(s) : Autres/Autres

Leclanché SA:Leclanché sélectionné par EV Network au Royaume-Uni comme partenaire de choix pour le développement des stations de recharge ultra-rapides pour véhicules électriques



12.09.2018 / 06:55 CET/CEST

Publication d'un communiqué ad hoc en vertu de l'article 53 du RC

Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur.





COMMUNIQUE DE PRESSE

Leclanché sélectionné par EV Network au Royaume-Uni comme partenaire de choix pour le développement des stations de recharge ultra-rapides pour véhicules électriques

Yverdon-les-Bains, Suisse, et Birmingham, Royaume-Uni, Le 12 septembre 2018: Leclanché SA (SIX LECN), l'un des leaders mondiaux de solutions de stockage d'énergie, a été choisi comme partenaire de choix de The EV Network (EVN) pour un projet innovant basé au Royaume-Uni. EVN, entreprise pionnière de développement de stations de recharge pour véhicules électriques (EV) au Royaume-Uni, a annoncé aujourd'hui son intention de développer des stations de recharge ultra-rapides pour les VE à travers le Royaume-Uni lors du sommet britannique Zero Emissions Vehicle Summit, dont le premier ministre Theresa May a été la vedette.

Les stations de recharge d'EVN, qui suivent le format existant des stations-service, disposeront de stations de recharge dans tout le pays, offrant ainsi aux automobilistes des capacités de charge ultra-rapides. La disponibilité accrue des bornes de recharge rapide augmentera le taux d'adoption des VE. L'accès aux bornes de recharge et la vitesse à laquelle les voitures peuvent être rechargées sont au c?ur du modèle EV Network. Au cours des 12 derniers mois, The EV Network s'est assuré des emplacements de premier ordre à travers le Royaume-Uni et a signé des partenariats stratégiques avec des sociétés de premier plan, notamment des opérateurs de stations de charge EV de premier plan comme ESB et Leclanché S.A. EVN prévoit de reproduire ce modèle à l'extérieur du Royaume-Uni dès 2019.

Le ministre britannique du Commerce international, Liam Fox, a declaré:

« Le Royaume-Uni est déjà un leader mondial dans la technologie des véhicules électriques et le partenariat entre EV Network et Leclanché va renforcer la position du Royaume-Uni dans ce secteur passionnant. Mon département de l'économie internationale travaille en étroite collaboration avec les investisseurs mondiaux pour maintenir la position du Royaume-Uni en tant que première destination d'investissement en Europe, et cette initiative est un exemple de la façon dont les partenaires internationaux peuvent s'unir pour répondre aux besoins de la Grande-Bretagne ».

Anil Srivastava, CEO de Leclanché, a déclaré: «Le Royaume-Uni possède l'un des marchés des VE les plus avancés du monde et continuera à montrer la voie grâce aux politiques mises en place par le gouvernement britannique pour soutenir la décarbonisation du système de transport britannique. Notre partenariat avec EV Network pour fournir des solutions de stockage de batteries à travers le Royaume-Uni est une étape importante pour aider à accélérer la transition du Royaume-Uni vers un transport plus propre. »

« Sur la base de l'annonce de ce partenariat très intéressant avec EVN, Leclanché a hâte de faire d'autres annonces en temps voulu concernant notre expansion sur le marché britannique alors que nous continuons à faire des progrès importants avec des partenaires stratégiques basés au Royaume-Uni qui sont également extrêmement engagés dans l'électrification du transport. »

Reza Shaybani, co-fondateur de The EV Network, a déclaré : «Nous sommes ravis d'annoncer le lancement d'EVN au Royaume-Uni. L'infrastructure actuelle de chargement des VE n'est pas prête pour l'adoption massive des VE dont nous allons être témoins au cours des 10 à 20 prochaines années. Ce que nous devons faire, c'est essayer de nous rapprocher le plus possible du modèle de station-service auquel les consommateurs se sont habitués et de le reproduire pour la recharge des VE. En plus d'offrir aux consommateurs un endroit pratique pour recharger leur voiture, la vitesse de recharge sera la plus rapide disponible grâce à notre partenariat exclusif avec des leaders technologiques clés, dont Leclanché, le leader mondial des batteries et du stockage d'énergie, dont les solutions de recharge de transport de premier ordre sont adoptées dans les transports maritimes, grand public, bus et autres transports publics du monde entier. Dans le cadre de nos plans futurs, nous établirons également un centre d'excellence pour la recharge des VE au Royaume-Uni, afin de partager nos connaissances et notre expertise dans ce secteur. »

* * * * *

À propos de Leclanché

L'entreprise suisse Leclanché SA (SIX: LECN) est l'un des principaux fournisseurs de solutions de stockage d'énergie de qualité, conçues pour accélérer notre progrès vers une énergie propre.

L'histoire et l'héritage de Leclanché sont enracinés dans plus d'un siècle d'innovation en matière de stockage d'énergie et de batteries, et la Société est un fournisseur globalement reconnu de solutions de stockage d'énergie. Couplés à la culture de la Société, qui marie ingénierie allemande et précision et qualité suisses, ces atouts continuent de faire de Leclanché le partenaire de choix des acteurs de la disruption, des sociétés établies et des gouvernements qui se posent en pionniers des changements positifs de la production, de la distribution et de la consommation d'énergie dans le monde.

La transition énergétique passe avant tout par la transformation de la gestion de nos réseaux d'électricité et par l'électrification du transport, deux marchés finaux qui forment l'épine dorsale de notre stratégie et de notre modèle d'affaires. Leclanché est au c?ur de la convergence entre l'électrification du transport et les changements du réseau de distribution. Leclanché est la seule société cotée au monde exclusivement dédiée au stockage d'énergie, organisée en trois unités d'affaires : les solutions de stockage stationnaire, les solutions d'e-transport et les systèmes spéciaux de batteries. Leclanché est coté à la Bourse suisse (SIX : LECN)

SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9

A propos de The EV Network

The EV Network développe l'infrastructure nécessaire pour construire un réseau de stations de recharge de VE où toutes les marques et tous les modèles de VE peuvent se recharger. L'utilisation de sources d'énergie 100 % renouvelables, le stockage de batteries et les technologies intelligentes nous permettront de charger les VE dans les plus brefs délais, offrant ainsi une solution de mobilité véritablement VERTE. Le réseau EV Network fournit une solution clé en main aux opérateurs de recharge de VE par le biais d'une gamme de services, contribuant ainsi à placer votre entreprise à la pointe de l'e-mobilité. Pour un aperçu plus détaillé de ce que nous pouvons vous offrir, jetez un coup d'?il sur notre site Web.

Dénégation de responsabilité

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives liées aux activités de Leclanché qui peuvent être identifiées par le recours à des termes tels que «stratégique», «propose», «lancer», «souhaite», «planifié», «attendu», «engagement», «s'attend à», «décide», «prépare», «prévoit», «estime», «vise à», «va», «potentiel», «espère», «estimé», «proposition» ou des expressions similaires ou par des discussions exprimées ou implicites concernant l'extension de la capacité de production de Leclanché, des applications potentielles pour des produits existants ou par rapport à de futures ventes potentielles provenant de tels produits ou de futures ventes ou de futurs revenus potentiels de Leclanché ou de l'une quelconque de ses unités commerciales.

Vous ne devez pas vous fier sous forme inconsidérée à ces déclarations. De telles déclarations sur l'avenir reflètent les positions actuelles de Leclanché par rapport à des événements futurs et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels soient matériellement différents de quelconques résultats, performances ou réalisations futures exprimées ou implicites sous-jacentes à de telles déclarations. Aucune garantie ne peut être donnée que les produits de Leclanché vont dégager des niveaux spécifiques de revenus. Il ne peut pas non plus être garanti que Leclanché ou l'une quelconque de ces unités commerciales va dégager un résultat financier quelconque.

* * * *

Note:

Les plans du gouvernement britannique pour que le Royaume-Uni devienne le leader mondial dans le domaine des technologies à faibles émissions, annoncés le 11 septembre lors du Sommet sur les véhicules à émissions nulles (Zero Emissions Vehicle Summit), sont consultables à l'adresse suivante :

https://www.gov.uk/government/news/pm-unveils-plans-for-uk-to-become-world-leader-in-low-emission-tech

Contacts Leclanché:

Europe/Monde:

Desirée Maghoo

T: +44 (0) 7775 522 740

E-mail: dmaghoo@questorconsulting.com

Laure Lagrange

T:+44 (0)7768 698 731

E-mail: llagrange@questorconsulting.com

Suisse:

Thierry Meyer

T: +41 (0)79 785 35 81

E-mail: tme@dynamicsgroup.ch

Thomas Balmer

T: +41 (0) 79 703 87 28

E-mail: tba@dynamicsgroup.ch

Etats-Unis et Canada:

Rick Anderson

T: +1 (718) 986-1596

Henry Feintuch

T: +1 (212) 808-4901

E-mail: leclanche@feintuchpr.com

Contact The EV Network:

Poppy Mence

The EV Network

E: Poppy@theevnetwork.com

W: www.theevnetwork.com