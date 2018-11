Leclanché SA: Leclanché sélectionné par KONGSBERG pour alimenter la croissance rapide de l'industrie maritime électrique et hybride avec des solutions de stockage d'énergie

EQS Group-Ad-hoc: Leclanché SA / Mot-clé(s) : Contrat/Entrées des commandes

Leclanché sélectionné par KONGSBERG pour alimenter la croissance rapide de l'industrie maritime électrique et hybride avec des solutions de stockage d'énergie

Yverdon-les-Bains, Suisse, Kongsberg, Norvège, le 12 novembre 2018 : Kongsberg Maritime, leader mondial des technologies maritimes, a choisi Leclanché, l'un des leaders mondiaux des solutions de stockage, comme partenaire de batteries et fournisseur de solutions sur mesure de stockage d'énergie pour l'industrie maritime. Ce partenariat contribue à la nouvelle génération de solutions de propulsion hybrides de KONGSBERG, dont l'objectif est d'améliorer l'efficacité et de réduire l'impact environnemental du transport, grâce à de nouvelles constructions de navires de dernière génération, autonomes et avec équipage.

Les batteries Leclanché feront partie intégrante des solutions hybrides de KONGBSERG. Grâce à ce partenariat, Leclanché livrera l'un des plus gros systèmes de batteries marines à ce jour, pour 9 navires totalisant 45MWh de batteries. Les systèmes seront construits sur le site de Leclanché en Suisse, avec les cellules fabriquées dans l'usine de Leclanché à Willstätt en Allemagne.

- Le premier projet exécuté conjointement sera Yara Birkeland, le premier porte-conteneurs autonome et électrique zéro émission au monde commandé par YARA, l'un des leaders mondiaux de l'engrais et fournisseur de solutions environnementales. En remplaçant 40 000 trajets de camions par année, Yara Birkeland éliminera les émissions de NOx et de CO2 et améliorera la sécurité routière, tout en réduisant les émissions de bruit et de poussière causées actuellement par les camions dans une zone urbaine à forte densité de population. https://www.youtube.com/watch?v=tFH595gytSE

- Le deuxième projet concerne les navires connus sous le nom de Grimaldi Green 5e generation (GG5G). Grimaldi est l'un des plus grands opérateurs mondiaux de navires roll-on/roll-off (Ro-Ro) et roll-on/roll-off passagers (Ro-Pax). Le système de propulsion hybride livré par Kongsberg comprend la fourniture et l'intégration de générateurs d'arbres, de variateurs de fréquence, de systèmes de gestion de l'énergie et de systèmes de batteries Leclanché. Le GG5G sera le premier d'une nouvelle série de navires Ro-Ro hybrides utilisant des combustibles fossiles pendant la navigation, avec des batteries assurant une fonction d'économie aux heures de pointe et de l'électricité au port.

Le nouveau partenariat avec KONGSBERG souligne la stratégie de Leclanché de dépasser le statut de producteur de cellules « pure play » pour être un fournisseur de systèmes intégrés verticalement sur des marchés en croissance comme la marine marchande et le transport de flottes. Leclanché a investi très tôt dans le développement d'un système de batteries certifié DNV-GL pour les applications marines. Il est ainsi le premier fournisseur de batteries à se conformer entièrement à la réglementation rigoureuse de 2015 actuellement en vigueur. DNV GL est un registre international accrédité et une société de classification pour les navires maritimes dont le siège social se trouve à Høvik, Norvège.

Frode Kaland, Executive Vice-President Supply Chain de Kongsberg Maritime, a déclaré: «La capacité de Leclanché à couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur, depuis la conception et la production de piles au lithium en Europe jusqu'aux systèmes complets de batteries certifiés pour des applications marines, en passant par notre technologie hybride propriétaire, nous positionne comme un fournisseur unique et unifié de solutions d'électrification qui permettront de réduire les dépenses opérationnelles tout en assurant la durabilité environnementale pour tous types de navires.»

Anil Srivastava, CEO de Leclanché, a déclaré: «Le partenariat entre Kongsberg Maritime, l'un des premiers fournisseurs mondiaux de solutions d'électrification pour l'industrie maritime, et Leclanché a le potentiel de changer la donne car il apporte des solutions à faibles émissions et à émissions nulles, au marché important et en forte croissance de la marine électrique et hybride. L'accent mis par Leclanché sur le secteur maritime est une composante essentielle de la priorité que nous mettons sur l'électrification des flottes et le secteur maritime est parfaitement adapté à la fois à nos systèmes supérieurs de batteries et à notre approche de partenariat pour fournir des solutions antipollution. Nous assistons à un changement de paradigme dans l'industrie maritime en faveur de l'énergie électrique, et des partenariats avec des leaders mondiaux de l'industrie tels que KONGSBERG démontrent une fois de plus que le moment est venu pour Leclanché. »



À propos de Kongsberg

KONGSBERG (OSE-ticker : KOG) est un groupe international basé sur le savoir, qui fournit des systèmes et des solutions de haute technologie à des clients de l'industrie pétrolière et gazière, de la marine marchande, de la défense et de l'aéronautique et spatiale. KONGSBERG emploie 7 000 personnes dans plus de 25 pays et a dégagé un chiffre d'affaires total de 14,5 milliards NOK en 2017. Suivez-nous sur Twitter : @kongsbergasa. kongsberg.com

Kongsberg Maritime (KM) est la plus grande division de KONGSBERG et un leader mondial dans le développement et la livraison de concepts de navires intégrés pour les navires marchands traditionnels et les navires de pêche, ainsi que pour les navires offshore et de recherche et les installations offshore.

L'industrie maritime entre dans une nouvelle ère et Kongsberg Maritime est à l'avant-garde de ces changements.

Contact Kongsberg :

Gunvor Hatling Midtbø

T : + 47 99214209

E-mail : ghm@konsgberg.com



À propos de Leclanché

L'entreprise suisse Leclanché SA (SIX : LECN) est l'un des principaux fournisseurs de solutions de stockage d'énergie de qualité, conçues pour accélérer notre progrès vers une énergie propre.

L'histoire et l'héritage de Leclanché sont enracinés dans plus d'un siècle d'innovation en matière de stockage d'énergie et de batteries. La société est un grand fournisseur international de solutions de stockage d'énergie qui, combinées à la tradition suisse de précision et à une ingénierie de pointe, continuent de faire de Leclanché le partenaire de choix des sociétés établies, des entreprises novatrices et des gouvernements qui explorent les évolutions positives de la production, de la distribution et de la consommation d'énergie dans le monde.

La transition énergétique passe avant tout par la transformation de nos réseaux d'électricité et par les progrès de tous les types de véhicules électriques, deux marchés finaux qui forment l'épine dorsale de notre stratégie et de notre modèle d'affaires. L'entreprise est au c?ur de la convergence entre l'électrification du transport et l'évolution du réseau de distribution. Leclanché, inscrite à la Bourse suisse, est la seule société cotée au monde exclusivement dédiée au stockage d'énergie.

SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9



