Leclanché SA: Les actionnaires de Leclanché approuvent toutes les propositions du Conseil d'Administration lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire.

Les actionnaires de Leclanché approuvent toutes les propositions du Conseil d'Administration lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire.

L'approbation de la conversion d'une dette en capitaux propres place Leclanché dans une situation financière plus solide.

Stefan Müller élu Président du Conseil d'administration.

Axel Maschka rejoint le Conseil d'administration.





YVERDON-LES-BAINS, Suisse, le 11 décembre 2018 : Leclanché SA (SIX: LECN), l'un des leaders mondiaux des solutions de stockage d'énergie, annonce aujourd'hui que les actionnaires de la Société ont approuvé l'ensemble des propositions du Conseil d'Administration lors de son Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) de 2018 qui s'est tenue ce jour à Yverdon-les-Bains.

Les actionnaires ont approuvé l'ensemble des résolutions de la Société, notamment la conversion d'une partie des dettes en fonds propres et la modification partielle des statuts. Suite à la conversion par FEFAM de sa dette de CHF 54'691'996.50 en fonds propres, le niveau d'endettement de la société est réduit de 65% à environ CHF 30 millions.

Ces deux résolutions améliorent le bilan de Leclanché SA. La combinaison du financement annoncé en juin, composé de CHF 75 millions et d'une facilité supplémentaire de CHF 50 millions pour financer des acquisitions et des joint-ventures, place Leclanché dans une position financière solide pour l'année à venir.



La Société souhaite la bienvenue à M. Stefan Müller[1] en tant que Président du Conseil d'Administration de Leclanché, en remplacement de M. Jim Atack qui a démissionné comme annoncé précédemment, et de M. Axel Joachim Maschka[2] qui rejoint le Conseil d'Administration.

Anil Srivastava, Directeur Général de Leclanché, a fait le point durant l'AGE sur les affaires de la Société - en particulier sur la croissance rapide de l'activité e-Transport (flottes de véhicules commerciaux tels que bus, taxis et navires) et la réalisation de plus de 100 MWh de projets de stockage fixe dans le monde. Un carnet de commandes qui se remplit soutient le seuil de rentabilité attendu en 2020, l'activité e-Transport nécessitant plus d'un million de cellules en 2019 et plus de 3 millions de cellules en 2020. Grâce à cette croissance rapide, la Société prévoit de tripler sa capacité de production et d'assemblage en Allemagne et en Suisse.

Le Conseil d'Administration de la Société poursuit ses discussions avec des investisseurs stratégiques, y compris l'examen d'une émission de droits.

Anil Srivastava, CEO de Leclanché, a dit : « J'aimerais remercier tous les actionnaires pour leur soutien continu et pour leur approbation de toutes les propositions du Conseil. Nous sommes très heureux d'accueillir M. Stefan Müller à la présidence de notre Conseil d'Administration. Ayant siégé au Conseil d'Administration de Leclanché pendant 20 ans, M. Müller a une excellente connaissance de la Société et nous comptons sur sa contribution pour aider la Société au cours de sa prochaine phase de croissance en tant que premier fournisseur européen de solutions de stockage d'énergie.

J'aimerais également souhaiter la bienvenue à M. Maschka au Conseil d'Administration. M. Maschka apporte une expérience internationale significative et pertinente dans un secteur des transports en pleine évolution vers l'électrification, alors que Leclanché continue à fournir des solutions de stockage d'énergie meilleures et plus rapides pour cette industrie. »



Stefan Muller - Président du Conseil d'Administration - Biographie

M. Stefan A. Müller est de nationalité suisse, né en 1954. Depuis 1987, M. Müller a occupé plusieurs postes de direction en tant que directeur général et membre du conseil d'administration de sociétés industrielles et financières. Il a été CEO de Reuge SA, de Dreieck Industrie Leasing Ltd / Fortis Lease Switzerland Ltd, Lausanne de septembre 2003 à juillet 2010, et vice-président du Conseil d'administration de Fortis Lease Switzerland Ltd et Fortis Lease Real Estate Switzerland Ltd, Lausanne. De 2011 à 2014, il a été membre du Conseil d'administration de Unigamma AG, Zurich, Asset Management et Président de Unigamma Immobilien AG, Zurich. Depuis 2009, il est administrateur des Blanchisseries Générales SA à Chailly/Yverdon-les-Bains. De 2011 à 2016, il a été administrateur et CEO de g2e glass2energy sa, Villaz-St-Pierre, et depuis 2012 président de Clean Cooling Systems SA, Yverdon-les-Bains. Depuis 1998, il est membre du conseil d'administration de la Société et en a été le président de 2005 à mars 2010. Il est titulaire d'une maîtrise ès arts/lic.oec. HSG de l'Université de Saint-Gall (HSG).

Axel Maschka - Membre du Conseil d'Administration - Biographie

M. Axel Maschka est né à Stuttgart, en Allemagne, en 1966. Après avoir obtenu son diplôme d'ingénieur électricien à l'Université de Stuttgart. M. Maschka a commencé sa carrière chez Daimler-Benz en 1992 et a ensuite passé trois ans chez Booz Allen & Hamilton, société de conseil en management. Il a rejoint l'équipementier automobile Bosch en 2001 où il a acquis une expérience en management international à Paris, Tokyo et Bangalore. En 2008, il est nommé Directeur Général de la BU Systèmes Moteurs de Continental AG.

M. Maschka a ensuite fondé AMA-Advisors, une société de services professionnels axée sur l'amélioration du rendement des fournisseurs automobiles. En 2012, il a rejoint Volvo Car Corporation en tant que Senior Vice President Purchasing et membre de l'équipe de direction.

En janvier 2014, M. Maschka rejoint Valeo en tant que Senior Vice President, Sales & Business Development et membre du Directoire, où il dirige les équipes commerciales mondiales et le Business Development couvrant le Japon, la Chine, la Corée, l'Amérique du Nord et du Sud, l'Inde, l'ASEAN, l'Iran, la Russie et l'Europe. Au cours de son mandat chez Valeo, M. Maschka s'est concentré sur les voitures électriques connectées et autonomes.



À propos de Leclanché



L'entreprise suisse Leclanché SA (SIX : LECN) est l'un des principaux fournisseurs de solutions de stockage d'énergie de qualité, conçues pour accélérer notre progrès vers une énergie propre.

L'histoire et l'héritage de Leclanché sont enracinés dans plus d'un siècle d'innovation en matière de stockage d'énergie et de batteries. La société est un grand fournisseur international de solutions de stockage d'énergie qui, combinées à la tradition suisse de précision et à une ingénierie de pointe, continuent de faire de Leclanché le partenaire de choix des acteurs innovants, des entreprises établies et des gouvernements qui sont à l'avant-garde des changements positifs en matière de production, distribution et consommation énergétique dans le monde.

La transition énergétique passe avant tout par la transformation de nos réseaux d'électricité et par les progrès de tous les types de véhicules électriques, deux marchés finaux qui forment l'épine dorsale de notre stratégie et de notre modèle d'affaires. L'entreprise est au c?ur de la convergence entre l'électrification du transport et l'évolution du réseau de distribution. Leclanché, inscrite à la Bourse suisse, est la seule société cotée au monde exclusivement dédiée au stockage d'énergie.

SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9

