Leclanché : achève l'installation de 100 MWh de projets dans le monde, y compris des projets phares pouvant être reproduits, qui accélèrent l'intégration des énergies renouvelables dans le réseau électrique.

- Leclanché est bien positionné pour capitaliser sur le marché en forte croissance du stockage d'énergie à grande échelle. Selon Navigant Research[1], il y a eu plus de 1GW de déploiement annuel en 2017, pour atteindre une capacité annuelle de 30GW d'ici 2026.

- Achèvement d'un projet de micro-réseau alimenté par Leclanché sur l'île portugaise de Graciosa, ce qui en fait la seule île au monde alimentée par plus de 70% d'énergies renouvelables.

- La solution de stockage d'énergie développée pour Graciosa est transférable et sera déployée à travers les Açores en partenariat avec HowardScott.

- Achèvement du projet Marengo à Chicago, l'un des plus importants projets de services de régulation liés au réseau sur le marché PJM.



YVERDON-LES-BAINS, Suisse, le 27 décembre 2018: Leclanché SA (SIX : LECN), l'un des leaders mondiaux des solutions de stockage d'énergie, annonce aujourd'hui que la Société a franchi une étape importante dans l'industrie.

Anil Srivastava, CEO de Leclanché, a annoncé lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) de 2018 qui s'est tenue le 11 décembre 2018 que la Société devait réaliser plus de 100MWh de projets de stockage stationnaire dans le monde, y compris :

- Intégration du PV dans le réseau de distribution : EPFL/ Romande Energie, Suisse

- Micro-réseau intégrant l'éolien et le solaire : Graciólica, Graciosa, Portugal

- Réglementation des fréquences et services auxiliaires liés au réseau de distribution d'électricité : Ellwood, Canadian Solar ; Cremzow phase 1, Berlin Allemagne ; Marengo, Chicago États-Unis ; Basin 1&2, Toronto Canada ; SWB, Allemagne ; S4Energy, Pays-Bas

- Client commercial et industriel : NRStor Monarch, Ontario, Canada

Ce jalon important a été atteint.



Anil Srivastava, CEO de Leclanché a déclaré : "Alors que nous entrons dans l'année 2019, nous sommes ravis d'annoncer cette étape importante et de souligner à nos employés, partenaires et autres parties prenantes qu'une opportunité unique se présente aujourd'hui pour Leclanché.

La croissance de la demande pour les solutions de stockage stationnaires de Leclanché visant à accélérer l'intégration des énergies renouvelables dans notre réseau et la demande pour nos solutions de stockage allant du réseau aux véhicules électriques promettent de faire de 2019 une année importante pour la Société.

Nous sommes ravis que nos solutions de stockage d'énergie aient contribué à assainir l'approvisionnement énergétique de Graciosa en intégrant plus de 70 % d'énergie renouvelable dans le réseau de l'île. Ce projet témoigne de notre capacité à réduire notre dépendance à l'égard des combustibles polluants, en l'occurrence le diesel, et à accroître considérablement l'intégration des énergies renouvelables dans l'approvisionnement en électricité dés AUJOURD'HUI.

Le système de stockage d'énergie de Leclanché à base de piles au titanate de lithium (LTO) a été choisi pour alimenter ce projet phare. Les caractéristiques de performance à longue durée de vie des cellules LTO sont au c?ur de ce projet de micro-réseau, car elles maximisent l'intégration de l'énergie éolienne, sont capables de résister aux milliers de microcycles et aux contraintes sur le système de batteries, et leur longue durée de vie soutient l'accord d'achat d'électricité (PPA) à long terme pour ce projet.

Cet accomplissement est remarquable pour les habitants de Graciosa et la solution de stockage d'énergie peut être reproduite sur d'autres îles. Avec notre partenaire HowardScott, nous sommes impatients de déployer cette solution de stockage d'énergie innovante à travers les Açores.

Les services publics, les constructeurs automobiles, les exploitants de parcs automobiles, les sociétés d'infrastructure à charge rapide et les applications d'IA ont besoin de solutions de stockage d'énergie plus intelligentes, plus rapides et plus écologiques dès aujourd'hui. Nos solutions complètes basées sur notre propre technologie cellulaire avancée, couplée à notre savoir-faire allant du réseau aux véhicules électriques, nous rendent uniques, et font de nous un partenaire de choix."

Dom Hughes, directeur de Graciólica, a déclaré : "La réalisation du projet Graciólica a nécessité des investisseurs patients ainsi que les efforts collectifs d'une grande équipe d'ingénieurs talentueux venant du monde entier, y compris de notre client, EDA, et de notre propre équipe située sur place. Tractebel a coordonné le projet en 2018, en collaboration avec Greensmith Energy, fournisseur de la technologie et de la solution de micro-réseau hybride, et Leclanché, fournisseur du système de batteries. La plate-forme de contrôle GEMS de Greensmith est au c?ur de l'exploitation de l'usine. Graciólica fournira de l'énergie 100% propre dans les conditions souhaitées, ainsi que des services entièrement automatisés de formation de réseau à EDA".

A propos de Leclanché



Leclanché SA, dont le siège social est situé en Suisse, est un fournisseur leader de solutions de stockage d'énergie de haute qualité conçues pour accélérer nos progrès vers un avenir énergétique propre. L'histoire et l'héritage de Leclanché s'enracinent dans plus de 100 ans d'innovation en matière de batteries et de stockage d'énergie et la société est un fournisseur de confiance de solutions de stockage d'énergie dans le monde entier. Ceci, combiné à la culture de l'entreprise en matière d'ingénierie allemande, de précision et de qualité suisse, fait de Leclanché le partenaire de choix des disrupteurs, entreprises établies et gouvernements qui sont à l'avant-garde des changements positifs en matière de production, distribution et consommation énergétique dans le monde. La transition énergétique est principalement tirée par les changements dans la gestion de nos réseaux électriques et l'électrification des transports, et ces deux marchés finaux constituent l'épine dorsale de notre stratégie et de notre modèle économique. Leclanché est au c?ur de la convergence de l'électrification des transports et de l'évolution du réseau de distribution. Leclanché est la seule entreprise de stockage d'énergie pure play cotée au monde, organisée en trois business units : solutions de stockage stationnaires, solutions de transport électronique et systèmes de batteries spécialisées. Leclanché est coté à la Bourse suisse (SIX: LECN).

