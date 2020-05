Leclanché : annonce le report de la publication de son rapport annuel 2019

EQS Group-Ad-hoc: Leclanché SA / Mot-clé(s) : Rapport intermédiaire

YVERDON-LES-BAINS, Suisse, le 1er mai 2020 - Leclanché a demandé et obtenu de SIX Exchange Regulation AG une prolongation du délai réglementaire concernant la publication de son rapport annuel 2019, du 30 avril 2020 au 15 juin 2020.

Leclanché a rencontré plusieurs obstacles lors de la finalisation de son rapport annuel 2019, notamment :

- La substitution tardive d'une conversion de la dette en capital afin de remédier à une situation de surendettement avant la finalisation des états financiers 2019 par une subordination du même montant de dette envers FEFAM[1] ainsi que les négociations visant à obtenir des engagements de la part d'investisseurs potentiels, ont empêché Leclanché de finaliser la déclaration de continuité d'exploitation de son rapport annuel 2019 et ont retardé plusieurs tâches d'audit.

- La situation Covid-19 a considérablement ralenti le travail d'audit chez Leclanché, car les employés impliqués dans la préparation des états financiers devaient travailler à domicile (ce qui a compliqué l'accès à certaines informations) et avaient une charge de travail supplémentaire dans la situation Covid-19, empêchant ainsi la finalisation des indicateurs financiers clés de la Société.

La Société travaille assidument pour clôturer les points restants en suspens avec ses auditeurs et son Conseil d'Administration et reste confiante dans le fait qu'elle pourra publier son rapport annuel 2019 avant ou le 15 juin 2020.

Dans sa décision du 29 avril 2020, SIX Exchange Regulation AG a demandé à Leclanché d'insérer l'extrait ci-dessous dans ce communiqué de presse :

« La demande d'exemption de Leclanché SA (émetteur) du 24 avril 2020 visant à obtenir une prolongation du délai de publication de son rapport annuel 2019 et de dépôt de ce rapport auprès de SIX Exchange Regulation AG jusqu'au 15 juin 2020 au plus tard est accordée sous la réserve suivante (lit. a) et aux conditions suivantes (lit. b) :

a. SIX Exchange Regulation AG se réserve le droit de suspendre le négoce des actions nominatives de l'émetteur si son rapport de gestion 2019 n'est pas publié conformément aux dispositions sur la publicité ad hoc (art. 53 du Règlement de cotation [RC] en relation avec la Directive sur la publicité ad hoc [DAH]) et s'il n'est pas déposé auprès de SIX Exchange Regulation AG au plus tard le lundi 15 juin 2020 à 23h59 CET.

b. Leclanché SA est tenue de publier un avis conformément aux dispositions sur la publicité ad hoc (art. 53 LR en relation avec la DAH) concernant cette décision jusqu'au lundi 4 mai 2020, 7h30 CET, au plus tard. L'avis doit contenir :

- la publication intégrale du de l'al. I. de la présente décision, placée en évidence ;

- les motifs de la demande de prolongation du délai de publication du rapport annuel 2019 de l'émetteur et de dépôt de ce rapport auprès de SIX Exchange Regulation AG.

c. Leclanché SA est tenue de publier un avis conformément aux dispositions sur la publicité ad hoc (art. 53 LR en relation avec la DAH) concernant cette décision jusqu'au lundi 18 mai 2020, 7h30 CET, au plus tard. L'avis doit contenir les indicateurs clés de l'exercice 2019, non audités tels que le chiffre d'affaires net, l'EBITDA, l'EBIT, le total du bilan, les fonds propres, etc. ».

Pour plus d'informations, écrivez à info@leclanche.com ou rendez-vous sur le site www.leclanche.com.

[1] FEFAM signifie : AM INVESTMENT SCA, SICAV-SIF - Sub-Fund Illiquid Assets, ainsi que FINEXIS EQUITY FUND - Renewable Energy Compartiment, FINEXIS EQUITY FUND - Multi Asset Strategy Compartiment, FINEXIS EQUITY FUND - E Money Strategies (également appelé Energy Storage Invest) et, tous ces fonds étant globalement le principal actionnaire de Leclanché, ci-après dénommés "FEFAM".