EQS Group-Ad-hoc: Leclanché SA / Mot-clé(s) : Résultat annuel

Leclanché annonce ses résultats financiers pour l'année 2019 et fournit quelques chiffres clés



05.06.2020 / 07:00 CET/CEST

Publication d'un communiqué ad hoc en vertu de l'article 53 du RC

Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur.







Leclanché annonce ses résultats financiers pour l'année 2019 et fournit quelques chiffres clés

La réorganisation stratégique en cours, en partenariat avec le groupe Eneris, ouvre la voie à une croissance rentable

- Résultats audités en ligne avec les résultats préliminaires publiés le 18 mai 2020 ;

- Soutien important du principal actionnaire de la société, FEFAM[1], qui s'est engagé à convertir 50,9 millions de francs suisses de sa dette en fonds propres ;

- Business plan entièrement financé grâce à l'accord de prêt avec le groupe Eneris pour un montant maximum de 43 millions de francs suisses pour financer le fonds de roulement la Société;

- Contrats signés dans le monde entier avec un carnet de commandes global dépassant les 90 millions de francs suisses pour livraisons entre 2020 et 2021 - à l'exclusion du projet de Saint-Christophe et Niévès ;

- Le modèle Build-Own-Operate (BOO) pour le projet Saint-Christophe et Niévès génèrera des résultats positifs pendant 20 ans et renforcera encore les actifs du bilan de la Société.



YVERDON-LES-BAINS, Suisse, le 5 juin 2020 - Leclanché SA (SIX: LECN) l'un des leaders mondiaux du stockage de l'énergie, annonce aujourd'hui ses résultats pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2019 et prévoit de nouvelles mesures de restructuration financière.

Anil Srivastava, Directeur Général de Leclanché a déclaré : « Nous remercions notre principal actionnaire, FEFAM, d'avoir confirmé son engagement à convertir 50,9 millions de francs suisses de sa dette en fonds propres bien avant l'échéance de décembre 2021. Cette conversion permettra à la société d'économiser d'importantes liquidités grâce au non-paiement des intérêts et améliorera considérablement son bilan.

Afin de lancer la très rentable ligne d'activité « Build-Own-Operate » (BOO), le projet Saint-Christophe et Niévès est passé d'un contrat clé en main traditionnel à un modèle BOO. Bien que Leclanché construise toujours le projet en tant que contractant EPC, il n'y aura pas de reconnaissance de chiffre d'affaires dans le cadre du modèle BOO. Cette exigence comptable entraînera une réduction de plus de 55 millions de francs suisses de chiffre d'affaires en 2020. Ce changement technique sera plus que compensé par chiffre d'affaires moyen d'environ 9 millions de francs suisses par an et un EBITDA positif de plus de 5 millions de francs suisses par an pendant une période de 20 ans dans le cadre de l'accord d'achat d'électricité signé avec SKELEC, le service public d'électricité de Saint-Christophe et Niévès. D'autres projets suivront chaque année, ajoutant un EBITDA positif récurrent ».

Le chiffre d'affaires consolidés pour l'exercice 2019 s'élève à 16,3 millions de francs suisses, contre 48,7 millions en 2018 ; la perte EBITDA pour l'année s'élève à (67,9) francs suisses, contre une perte de (39,1) millions l'année précédente ; la perte nette pour l'année s'élève à (83,4) millions de francs suisses, contre (50,7) millions en 2018.

La diminution du chiffre d'affaires de 2019 est principalement due (i) aux retards dans le financement du projet de Saint-Christophe-et-Niévès, (ii) aux retards dans le financement de la croissance de la Société, qui ont affecté la finalisation de plusieurs projets et les investissements dans une augmentation de la capacité de production de l'usine de cellules de Leclanché à Willstätt, en Allemagne. Les raisons susmentionnées ont eu un impact négatif sur le chiffre d'affaires de 2019 d'environ 50 millions de francs suisses.

Le total du bilan s'est élevé à 73,1 millions de CHF contre 87,3 millions de CHF en 2018, cette baisse provenant essentiellement d'une réduction des autres créances, des actifs des contrats et de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. En outre, Leclanché SA, l'entité juridique suisse, se trouvait dans une situation de fonds propres négatifs au 31 décembre 2019 pour un montant de 2,1 millions de francs suisses. Leclanché a remédié à cette situation de surendettement en obtenant une postposition de 29,8 millions de francs suisses sur la dette fournie par FEFAM, l'actionnaire majoritaire de Leclanché, qui s'est ensuite engagé à convertir en fonds propres 50,9 millions de francs suisses de cette même dette.

Anil Srivastava, Directeur Général de Leclanché, a déclaré : « Nous remercions tous nos actionnaires pour leurs investissements importants et patients depuis fin 2006 dans le développement de notre activité de stockage d'énergie basée sur des batteries et des systèmes au lithium en interne.

Les incertitudes économiques restent élevées en raison du virus COVID-19. Tout en respectant les recommandations sanitaires locales dans tous les pays où nous opérons, nous avons dû réduire la production au cours des derniers mois. Jusqu'à présent, nous n'avons eu aucun report ou annulation de commandes. Nous prendrons toutes les mesures nécessaires en fonction de l'évolution de la situation ».



Malgré les difficultés dues au Covid-19, nous sommes convaincus que la Société est sur la bonne voie pour assurer une croissance durable et rentable grâce à:

- L'accès à une capacité de production de près de 1 GWh prévu en Allemagne d'ici le premier trimestre 2022 et à 1,4 GWh supplémentaire d'ici la fin de l'année 2024 en Pologne grâce à l'accord de partenariat récemment annoncé avec le groupe Eneris ;

- L'introduction des nouvelles cellules G-NMC 60Ah, 210 Wh/kg et 420 Wh/litre, en production à partir d'avril de cette année, Leclanché a assuré son positionnement parmi les meilleurs de l'industrie en termes de densité énergétique et de nombre de cycles. Ces nouvelles cellules, associées aux modules M3 de nouvelle génération qui seront opérationnels début 2021, permettent de réduire le coût du kWh de plus de 25% sur la période 2018-2019. Avec trois équipes de production prévues au quatrième trimestre 2020, l'entreprise est prête à réaliser une marge brute positive dans son activité de transport électrique.

Pour plus de détails, veuillez vous référer au rapport annuel complet 2019 qui est accessible sur le site web de la Société.



Pour plus d'informations, écrivez à info@leclanche.com ou rendez-vous sur le site www.leclanche.com.

À propos de Leclanché

Leclanché SA, dont le siège social se trouve en Suisse, est l'un des principaux fournisseurs de solutions de stockage d'énergie de haute qualité conçues pour accélérer nos progrès vers un avenir énergétique propre. L'histoire et l'héritage de Leclanché s'enracinent dans plus de 100 ans d'innovation en matière de batteries et de stockage d'énergie et la société est un fournisseur de confiance de solutions de stockage d'énergie dans le monde entier. Ceci, combiné à la culture de l'entreprise en matière d'ingénierie allemande, de précision et de qualité suisse, fait de Leclanché le partenaire de choix des innovateurs, des entreprises établies et des gouvernements qui sont à l'avant-garde des changements positifs dans la façon dont l'énergie est produite, distribuée et consommée à travers le monde. La transition énergétique est principalement tirée par les changements dans la gestion de nos réseaux électriques et l'électrification des transports, et ces deux marchés finaux constituent l'épine dorsale de notre stratégie et de notre modèle économique. Leclanché est au c?ur de la convergence de l'électrification des transports et de l'évolution du réseau de distribution. Leclanché est la seule entreprise de stockage d'énergie pure play cotée au monde, organisée en trois business units: solutions de stockage stationnaires, solutions e-Transport et systèmes de batteries spécialisées. Leclanché est cotée à la Bourse suisse (SIX : LECN).

SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9

Clause de non-responsabilité

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives relatives aux activités de Leclanché, qui peuvent être identifiées par des termes tels que « stratégique », « propose », « introduire », « sera », « planifié », « prévu », « attendu », « engagement », « attend », « prévoit », « établi », « prépare », « plans », « estimations », « objectifs », « serait », « potentiel », « attente », « estimation », « proposition » ou expressions similaires, ou par des discussions explicites ou implicites concernant la montée en puissance de la capacité de production de Leclanché, les applications potentielles des produits existants, ou les revenus futurs potentiels de ces produits, ou les ventes ou bénéfices futurs potentiels de Leclanché ou d'une de ses unités commerciales. Vous ne devez pas vous fier indûment à ces déclarations. Ces énoncés prospectifs reflètent les opinions actuelles de Leclanché à l'égard d'événements futurs et comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés. Il n'y a aucune garantie que les produits de Leclanché atteindront des niveaux de revenus particuliers. Rien ne garantit non plus que Leclanché, ou l'une quelconque de ses unités d'affaires, obtiendra des résultats financiers particuliers.

Contacts Leclanché

Média Suisse /Europe :

Thierry Meyer

T : +41 (0) 79 785 35 81

E-mail : tme@dynamicsgroup.ch Média Amérique du Nord:

Rick Anderson

T: +1-718-986-1596



Henry Feintuch

T: +1-212-808-4901

E-mail: leclanche@feintuchpr.com

Média Allemagne :

Christoph Miller

T : +49 (0) 711 947 670

E-mail : leclanche@sympra.de Contacts investisseurs :

Anil Srivastava / Hubert Angleys

T : +41 (0) 24 424 65 00

E-mail : invest.leclanche@leclanche.com

[1] FEFAM signifie : AM INVESTMENT SCA, SICAV-SIF - Sub-Fund Illiquid Assets, ainsi que FINEXIS EQUITY FUND - Renewable Energy Compartiment, FINEXIS EQUITY FUND - Multi Asset Strategy Compartiment, FINEXIS EQUITY FUND - E Money Strategies (également appelé Energy Storage Invest) et, tous ces fonds étant globalement le principal actionnaire de Leclanché, ci-après dénommés "FEFAM".