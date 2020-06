EQS Group-Ad-hoc: Leclanché SA / Mot-clé(s) : Autres/Coopération

Leclanché annonce un changement au sein de son Conseil d'Administration



08.06.2020 / 06:55 CET/CEST

Leclanché annonce un changement au sein de son Conseil d'Administration

- M. David Anthony Ishag ne se présente pas à la réélection comme membre du Conseil d'Administration lors de la prochaine Assemblée Générale Annuelle

- Le Conseil d'Administration proposera l'élection de M. Christophe Manset comme nouveau membre du Conseil d'Administration



YVERDON-LES-BAINS, Suisse, le 8 juin 2020 - Leclanché SA (SIX : LECN), un des principaux fournisseurs de solutions de stockage d'énergie dans le monde, a annoncé que M. David Anthony Ishag ne se représente pas comme membre du Conseil d'Administration lors de la prochaine Assemblée Générale Annuelle (AGA). Le Conseil d'Administration proposera à M. Christophe Manset d'être élu comme nouveau membre du Conseil d'Administration.

M. Manset a plus de 10 ans d'expérience dans le secteur de la gestion d'actifs au Luxembourg. M. Manset est associé chez LEVeL et s'occupe plus particulièrement des fonds d'investissement alternatifs réglementés par l'autorité de surveillance luxembourgeoise. Il possède une expertise particulière dans les domaines de la règlementation, de la gestion des risques, de l'audit, de la gouvernance d'entreprise et de l'organisation interne. Il a commencé sa carrière chez EY en 2009 en tant que responsable de l'audit chargé de la préparation et de la conduite des missions d'audit, avec un accent particulier sur les questions complexes requérant des compétences spécifiques. En 2016, M. Manset a rejoint NN Investment Partners Luxembourg S.A. (NN), un gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs. Chez NN, il était responsable des projets ayant un impact sur la gamme de fonds NN Luxembourg et notamment le lancement de nouveaux outils d'investissement. M. Manset est titulaire d'une maîtrise en économie de HEC - Université de Liège.

M. Manset a été présenté au Conseil d'Administration par FEFAM[1] pour remplacer M. David Anthony Ishag qui ne se représente pas.



Stefan Mueller, Président du Conseil d'Administration de Leclanché, a déclaré : « David Anthony Ishag a été une personne importante pour Leclanché. Il a investi beaucoup de temps, de « c?ur » et de passion dans la Société. Ayant une très bonne compréhension du produit et du marché, bien que venant d'un milieu différent, il a aidé à développer différentes stratégies pour l'Entreprise. Il a présenté Leclanché à de nombreux investisseurs potentiels et partenaires stratégiques représentant très bien notre actionnaire majoritaire tout en soutenant la direction. David a une vision et la capacité de communiquer avec passion pour les piles. Enfin, David a contribué à la conclusion de l'accord de partenariat avec le groupe Eneris que nous avons annoncé le 1er juin 2020. Je tiens à le remercier au nom de Leclanché et du Conseil d'Administration pour tout ce qu'il a apporté à cette entreprise et je lui souhaite tout le succès possible pour l'avenir.



M. Manset apporterait au Conseil d'Administration de Leclanché une expérience dans le domaine financier et sur les sujets concernant les fonds d'investissement. En tant que conseiller de FEFAM et basé au Luxembourg, il permettrait à la Société de renforcer encore ses relations avec son actionnaire majoritaire ».

Pour plus d'informations, écrivez à info@leclanche.com ou rendez-vous sur le site www.leclanche.com.

À propos de Leclanché

Leclanché SA, dont le siège social se trouve en Suisse, est l'un des principaux fournisseurs de solutions de stockage d'énergie de haute qualité conçues pour accélérer nos progrès vers un avenir énergétique propre. L'histoire et l'héritage de Leclanché s'enracinent dans plus de 100 ans d'innovation en matière de batteries et de stockage d'énergie et la société est un fournisseur de confiance de solutions de stockage d'énergie dans le monde entier. Ceci, combiné à la culture de l'Entreprise en matière d'ingénierie allemande, de précision et de qualité suisse, fait de Leclanché le partenaire de choix des perturbateurs, des entreprises établies et des gouvernements qui sont à l'avant-garde des changements positifs dans la façon dont l'énergie est produite, distribuée et consommée à travers le monde. La transition énergétique est principalement tirée par les changements dans la gestion de nos réseaux électriques et l'électrification des transports, et ces deux marchés finaux constituent l'épine dorsale de notre stratégie et de notre modèle économique. Leclanché est au c?ur de la convergence de l'électrification des transports et de l'évolution du réseau de distribution. Leclanché est la seule entreprise de stockage d'énergie pure play cotée au monde, organisée en trois business units: solutions de stockage stationnaires, solutions e-Transport et systèmes de batteries spécialisées. Leclanché est cotée à la Bourse suisse (SIX : LECN).

SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9

Clause de non-responsabilité

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives relatives aux activités de Leclanché, qui peuvent être identifiées par des termes tels que « stratégique », « propose », « introduire », « sera », « planifié », « prévu », « attendu », « engagement », « attend », « prévoit », « établi », « prépare », « plans », « estimations », « objectifs », « serait », « potentiel », « attente », « estimation », « proposition » ou expressions similaires, ou par des discussions explicites ou implicites concernant la montée en puissance de la capacité de production de Leclanché, les applications potentielles des produits existants, ou les revenus futurs potentiels de ces produits, ou les ventes ou bénéfices futurs potentiels de Leclanché ou d'une de ses unités commerciales. Vous ne devez pas vous fier indûment à ces déclarations. Ces énoncés prospectifs reflètent les opinions actuelles de Leclanché à l'égard d'événements futurs et comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés. Il n'y a aucune garantie que les produits de Leclanché atteindront des niveaux de revenus particuliers. Rien ne garantit non plus que Leclanché, ou l'une quelconque de ses unités d'affaires, obtiendra des résultats financiers particuliers.



[1] FEFAM signifie : AM INVESTMENT SCA, SICAV-SIF - Sub-Fund Illiquid Assets, ainsi que FINEXIS EQUITY FUND - Renewable Energy Compartiment, FINEXIS EQUITY FUND - Multi Asset Strategy Compartiment, FINEXIS EQUITY FUND - E Money Strategies (également appelé Energy Storage Invest) et, tous ces fonds étant globalement le principal actionnaire de Leclanché, ci-après dénommés "FEFAM".