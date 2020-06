EQS Group-Ad-hoc: Leclanché SA / Mot-clé(s) : Assemblée générale

Leclanché conclut son Assemblée Générale Ordinaire Annuelle



30.06.2020 / 19:15 CET/CEST

Leclanché conclut son Assemblée Générale Ordinaire Annuelle - La conversion de la dette en capital renforce considérablement le bilan - Les grands projets de solutions stationnaires et la solide réserve de commandes de transport électrique constituent une échelle critique qui met la société sur la voie de la rentabilité - Christophe Manset rejoint le Conseil d'Administration YVERDON-LES-BAINS, Suisse, le 30 juin 2020 - Leclanché SA (SIX : LECN), un des principaux fournisseurs de solutions de stockage d'énergie, a annoncé aujourd'hui que les actionnaires de la Société ont approuvé toutes les propositions du Conseil d'Administration, sauf deux, lors de son Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de 2020. L'événement s'est tenu aujourd'hui par le biais d'une réunion diffusée en direct sur Internet à cause de la pandémie Covid-19. La conversion en capital de 50,9 millions de francs suisses de la dette contractée auprès de FEFAM[1], principal actionnaire de la Société, a été approuvée par les actionnaires. Cette mesure de restructuration réduira le niveau d'endettement de la Société à 15,3 millions de francs suisses. Le renforcement du bilan devrait entraîner une augmentation de l'intérêt des investisseurs pour la Société en cette période de forte croissance du carnet de commandes de Leclanché dans le secteur en pleine expansion des transports électriques. Le Conseil d'Administration regrette que les résolutions visant à renouveler la période d'exercice du capital autorisé et à augmenter le capital conditionnel au nombre maximum possible d'actions n'aient pas été approuvées par la majorité des actionnaires. Le Conseil d'Administration note qu'il dispose encore d'environ 76 millions d'actions autorisées pouvant être exercées jusqu'au 8 mai 2021 et d'environ 43 millions d'actions conditionnelles. Le Conseil d'Administration examinera les options disponibles afin de garantir la disponibilité du capital de croissance nécessaire.



La Société est heureuse d'annoncer que M. Christophe Manset a été élu au Conseil d'Administration. M. Manset a plus de 10 ans d'expérience dans le secteur de la gestion d'actifs au Luxembourg. En tant que collaborateur de LEVeL, spécialisé dans les fonds d'investissement alternatifs réglementés par l'autorité de surveillance luxembourgeoise, il apporte au Conseil d'Administration de Leclanché une expérience avérée dans le domaine financier et dans les questions relatives aux fonds d'investissement. M. Manset est conseiller auprès de FEFAM, l'actionnaire majoritaire de Leclanché, basée à Luxembourg, ce qui permettra à la société de renforcer encore ses relations avec FEFAM. La société a fourni une mise à jour de la situation du Covid-19 qui l'empêche de fournir des orientations pour l'année 2020. En moyenne, la capacité de production a été réduite de près d'un tiers pendant la période de fermeture et près de 11 millions de francs suisses d'activité ont été reportés.



Perspectives commerciales Dans son discours aux actionnaires, Anil Srivastava, PDG de Leclanché, a souligné les progrès de la Société dans la mise en ?uvre du plan de croissance annoncé en 2015. En 2019, Leclanché a réalisé une croissance significative dans de nombreux domaines de ses activités. L'activité de transport électrique devrait être multipliée par six à dix en 2020, avec un carnet de commandes de 90 millions de francs suisses pour livraison entre 2020 et 2022. - Leclanché est reconnu parmi les leaders du marché de l'électrification marine, offrant des systèmes de batteries intégrés uniques ainsi qu'une infrastructure de charge pour le marché portuaire. - La seconde activité de Leclanché dans le domaine des véhicules électriques de flotte montre une croissance rapide alimentée par des revenus commerciaux de plus de 100 millions d'euros au cours des cinq prochaines années avec Bombardier Transportation. La Société est maintenant bien placée pour aborder plus de 40 % du marché de l'électrification des trains entre le partenariat stratégique avec Bombardier et sa récente victoire d'un nouveau projet ferroviaire avec un autre grand fournisseur de trains. - En outre, M. Srivastava a fait état d'un élan significatif sur le marché de l'électrification des camions, tirant parti du succès de la société avec Toyota Motor North America ainsi que des possibilités prometteuses de modernisation des parcs de bus et de camions. L'activité Solutions Stationnaires de Leclanché a poursuivi sa croissance avec un cumul de 100 MWh de projets mis en service, souligné par l'annonce d'un modèle Build-Own-Operate pour l'Energie en tant que service, y compris le projet très médiatisé de Saint Christophe et Niévès. Leclanché a pu atteindre ses objectifs de croissance grâce au soutien constant et régulier de tous ses actionnaires, en particulier de FEFAM, son principal actionnaire, qui a converti 103 millions de francs suisses de dette en capital depuis mai 2019. Anil Srivastava, PDG de Leclanché, a déclaré : "En 2019, Leclanché a mis en place une organisation compétitive sur de multiples fronts avec des gains commerciaux, l'achèvement de projets et l'amélioration de notre technologie et de notre structure de coûts. Le "nouveau Leclanché" est bien placé pour accélérer sa croissance et sa réussite sur nos marchés, grâce notamment au travail acharné de nos collègues dans le monde entier, à la patience de nos actionnaires et au soutien de nos partenaires commerciaux ainsi que des investisseurs. La réorganisation stratégique en cours mettra la société sur la voie d'une croissance rentable grâce à la structure légère du capital par le biais de la coentreprise avec le Groupe Eneris, à la réduction des frais d'exploitation et des coûts des produits avec le lancement de ses cellules à haute densité énergétique de 210 Wh par kg/ 8000 cycles*, leaders du secteur".



*- à une profondeur de décharge de 80%. Pour plus d'informations, écrivez à info@leclanche.com ou rendez-vous sur le site www.leclanche.com. ***** À propos de Leclanché Leclanché SA, dont le siège social se trouve en Suisse, est l'un des principaux fournisseurs de solutions de stockage d'énergie de haute qualité conçues pour accélérer nos progrès vers un avenir énergétique propre. L'histoire et l'héritage de Leclanché s'enracinent dans plus de 100 ans d'innovation en matière de batteries et de stockage d'énergie et la société est un fournisseur de confiance de solutions de stockage d'énergie dans le monde entier. Ceci, combiné à la culture de l'Entreprise en matière d'ingénierie allemande, de précision et de qualité suisse, fait de Leclanché le partenaire de choix des perturbateurs, des entreprises établies et des gouvernements qui sont à l'avant-garde des changements positifs dans la façon dont l'énergie est produite, distribuée et consommée à travers le monde. La transition énergétique est principalement tirée par les changements dans la gestion de nos réseaux électriques et l'électrification des transports, et ces deux marchés finaux constituent l'épine dorsale de notre stratégie et de notre modèle économique. Leclanché est au c?ur de la convergence de l'électrification des transports et de l'évolution du réseau de distribution. Leclanché est la seule entreprise de stockage d'énergie pure play cotée au monde, organisée en trois business units: solutions de stockage stationnaires, solutions e-Transport et systèmes de batteries spécialisées. Leclanché est cotée à la Bourse suisse (SIX : LECN). SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9 Clause de non-responsabilité Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives relatives aux activités de Leclanché, qui peuvent être identifiées par des termes tels que « stratégique », « propose », « introduire », « sera », « planifié », « prévu », « attendu », « engagement », « attend », « prévoit », « établi », « prépare », « plans », « estimations », « objectifs », « serait », « potentiel », « attente », « estimation », « proposition » ou expressions similaires, ou par des discussions explicites ou implicites concernant la montée en puissance de la capacité de production de Leclanché, les applications potentielles des produits existants, ou les revenus futurs potentiels de ces produits, ou les ventes ou bénéfices futurs potentiels de Leclanché ou d'une de ses unités commerciales. Vous ne devez pas vous fier indûment à ces déclarations. Ces énoncés prospectifs reflètent les opinions actuelles de Leclanché à l'égard d'événements futurs et comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés. Il n'y a aucune garantie que les produits de Leclanché atteindront des niveaux de revenus particuliers. Rien ne garantit non plus que Leclanché, ou l'une quelconque de ses unités d'affaires, obtiendra des résultats financiers particuliers.

