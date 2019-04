Leclanché creuse sa perte en 2018, ventes presque triplées

Genève (awp) - Leclanché a creusé ses pertes mais enregistré les meilleures ventes depuis 22 ans l'année dernière. Le spécialiste vaudois du stockage d'énergie a subi une perte nette de 50,7 millions de francs suisses, contre 38,5 millions douze mois plus tôt. Le chiffre d'affaires a été multiplié par 2,7 à 48,7 millions.

Au niveau opérationnel (Ebitda), le débours s'élève à 39,1 millions de francs suisses, contre 31,1 millions en 2017, a annoncé vendredi le groupe basé à Yverdon. Leclanché relève que les pertes opérationnelles "se stabilisent" et devraient être conformes aux normes de l'industrie en 2020. Leclanché a recruté une centaine d'employés lors de l'exercice écoulé.

Les capacités de production ont été mieux utilisées et le taux de rebus s'est réduit. "Cette situation améliorera la compétitivité à long terme", souligne l'entreprise.

Leclanché a obtenu une ligne de crédit supplémentaire et restructuré son bilan, les échéances de la dette à court terme ayant été prolongées jusqu'à fin 2020. "Le carnet de commandes est solide pour 2020, de quoi permettre des marges plus élevées et des sources de revenus récurrentes", relève encore la société.

op/al