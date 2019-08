EQS Group-Ad-hoc: Leclanché SA / Mot-clé(s) : Accord

Leclanché et le gouvernement de Saint-Christophe-et-Niévès signent un accord pour construire le plus grand projet de production et de stockage d'énergie solaire des Caraïbes



Le système de stockage d'énergie solaire photovoltaïque et de batteries au lithium-ion entièrement intégré fournira une énergie propre et fiable aux résidents de Saint-Christophe-et-Niévès



BASSETERRE, Saint-Christophe-et-Niévès ; DALLAS, Etats-Unis, et YVERDON-LES-BAINS, Suisse, le 7 août 2019 - Le plus grand projet de production d'énergie solaire et de stockage d'énergie jamais construit dans les Caraïbes a été annoncé par le gouvernement de Saint-Christophe-et-Niévès, l'entreprise publique St. Kitts Electric Company (SKELEC) et Leclanché SA (SIX : LECN), l'une des principales sociétés mondiales de stockage d'énergie.

Ian Patches Liburd, ministre de l'Infrastructure publique, des Postes, du Développement urbain et des Transports de Saint-Christophe-et-Niévès a déclaré : « Nous sommes prêts à lancer ce projet essentiel d'énergie solaire+stockage, un élément clé de notre politique d'énergie renouvelable, qui est crucial pour le développement futur de notre pays. »



La centrale solaire de 35,6 MW et l'installation de stockage de batteries de 44,2 MWh seront construites sur un terrain fourni par le gouvernement dans la vallée de Basseterre, à proximité de la ville de Basseterre et de l'actuelle centrale électrique SKELEC sur l'île de Saint-Christophe. Elles fourniront aux habitants des deux îles de la Fédération une source d'énergie propre, fiable et renouvelable, à un coût fixe inférieur à celui du système actuel alimenté au diesel. Le système fournira entre 25 et 30 % des besoins actuels du pays en matière de production d'électricité, permettant ainsi de réduire la capacité de production au diesel dans les mêmes proportions.

« Le projet de stockage solaire contribuera à renforcer la situation financière de SKELEC au cours des vingt prochaines années, grâce à une réduction significative de sa facture de diesel », a déclaré M. Liburd. « Les économies de carburant attendues de l'installation du parc solaire seront bénéfiques à la demande énergétique de la Fédération, et représentent aussi la solution la plus viable pour assurer l'avenir financier de SKELEC. »



Leclanché sera l'entrepreneur principal en ingénierie, approvisionnement et construction pour l'installation du système solaire photovoltaïque (PV) et du système de stockage d'énergie sur batteries (BESS).

« Nous tenons à remercier le premier ministre Timothy Harris, le ministre de l'Infrastructure publique Ian Patches Liburd, le gouvernement de Saint-Christophe-et-Niévès, le conseil d'administration et l'équipe de direction de SKELEC pour leur vision, leur coopération et leurs efforts exceptionnels lors de la phase de développement de ce projet », a déclaré Anil Srivastava, CEO de Leclanché. « Ce projet est le premier dans lequel un système d'énergie solaire d'une puissance de plusieurs mégawatts, complété par un système de stockage d'énergie utilisant des batteries au lithium à la pointe de la technologie, peut être utilisé pour fournir une véritable source d'électricité à un service public sur une île des Caraïbes. Il envoie un signal fort aux autres pays des Caraïbes, et à ceux du monde entier, sur l'existence d'une alternative à l'énergie diesel, plus propre, plus rentable et durable. »



Le ministre Liburd a ajouté : « Nous sommes heureux de nous associer à Leclanché, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de stockage d'énergie, dans le cadre de ce projet important pour les citoyens de Saint-Christophe-et-Niévès. Le projet de stockage sur batteries de l'énergie solaire représente un pas de géant dans les efforts déployés par le gouvernement pour assurer un avenir énergétique propre, sûr et financièrement abordable pour notre pays. Ce projet offre de nombreux avantages à nos résidents, nos entreprises et aux millions de touristes qui visitent Saint-Christophe-et-Niévès chaque année. »



Le gouvernement a récemment approuvé l'attribution d'un terrain pour le site du projet qui fera l'objet d'un bail entre le gouvernement de Saint-Christophe-et-Niévès et la société de gestion du projet. SKELEC et Leclanché ont déjà conclu un contrat d'achat d'électricité (PPA) d'une durée de vingt ans qui garantit que le système fournira la capacité électrique essentielle pour Saint-Christophe pendant de nombreuses années.

Leclanché a créé une société de gestion du projet pour Saint-Christophe avec son partenaire local Solrid, afin de financer, construire et exploiter l'installation. Une fois le projet de production et de stockage d'énergie terminé et livré, Leclanché sera responsable de la gestion de toutes les opérations de l'installation, de sa garantie et de sa maintenance.

« Le leadership de SKELEC dans ce projet de production et de stockage d'énergie solaire est remarquable à bien des égards », a déclaré Timothy Sylvester Harris, Premier Ministre de Saint-Christophe-et-Niévès. « Ce projet est un exemple de la réflexion et des actions audacieuses entreprises par notre service public d'électricité pour assurer une alimentation électrique fiable et un environnement plus propre et plus durable pour nos citoyens et nos touristes. »



« Ce projet ne générera aucun coût supplémentaire pour les citoyens de Saint-Christophe-et-Niévès », a souligné Bryan Urban, vice-président exécutif et directeur de l'activité Stationnaire de Leclanché. « Il est entièrement payé sur vingt ans grâce aux économies générées par le passage à une énergie solaire propre et fiable. »



Le premier coup de pioche de ce projet est prévu pour la mi-octobre 2019 avec un achèvement des travaux en septembre 2020.

Pour plus d'informations, écrivez à info@leclanche.com ou visitez le site www.leclanche.com

A propos de Leclanché

Leclanché SA, dont le siège social se trouve en Suisse, est l'un des principaux fournisseurs de solutions de stockage d'énergie de haute qualité conçues pour accélérer nos progrès vers un avenir énergétique propre. L'histoire et l'héritage de Leclanché s'enracinent dans plus de 100 ans d'innovation en matière de batteries et de stockage d'énergie et la société est un fournisseur de confiance de solutions de stockage d'énergie dans le monde entier. Ceci, combiné à la culture de l'entreprise en matière d'ingénierie allemande, de précision et de qualité suisse, fait de Leclanché le partenaire de choix des perturbateurs, des entreprises établies et des gouvernements qui sont à l'avant-garde des changements positifs dans la façon dont l'énergie est produite, distribuée et consommée à travers le monde. La transition énergétique est principalement tirée par les changements dans la gestion de nos réseaux électriques et l'électrification des transports, et ces deux marchés finaux constituent l'épine dorsale de notre stratégie et de notre modèle économique. Leclanché est au c?ur de la convergence de l'électrification des transports et de l'évolution du réseau de distribution. Leclanché est la seule entreprise de stockage d'énergie pure play cotée au monde, organisée en trois business units : solutions de stockage stationnaires, solutions e-Transport et systèmes de batteries spécialisées. Leclanché est cotée à la Bourse suisse (SIX : LECN).

