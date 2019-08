Leclanché: projet de production et de stockage d'énergie solaire aux Caraïbes

Zurich (awp) - Leclanché et le gouvernement de Saint-Christophe-et-Niévès ont signé un accord pour construire le plus grand projet de production et de stockage d'énergie solaire dans les Caraïbes. Les détails financiers de l'accord ne sont pas révélés dans le communiqué de mercredi soir de l'entreprise d'Yverdon-les-Bains.

Concrètement, Leclanché et l'entreprise publique St. Kitts Electric Company seront chargées de la réalisation du projet. La centrale de 35,6 MV et l'installation de stockage de batteries de 44,2 MWh seront construites sur l'île de Saint-Christophe. Une fois en fonction, le système fournira 25 à 30% des besoins actuels du pays en matière de production d'électricité. Le début des travaux est prévu pour octobre prochain et l'achèvement en septembre 2020.

rp