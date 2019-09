EQS Group-Ad-hoc: Leclanché SA / Mot-clé(s) : Rapport intermédiaire

Leclanché publie ses résultats semestriels. Tiré par la demande mondiale de solutions de stockage d'énergie, le solide carnet de commande croît et dépasse les CHF 100 millions

- Le carnet de commandes de Leclanché dépasse désormais les CHF 100 millions

- Les retards dans le financement des projets et une phase de démarrage de certains projets plus longue que prévu, entraînent d'importants reports de chiffre d'affaires

- Un bon de commande de 57 millions de dollars US est attendu d'ici la fin de l'année pour le projet solaire et stockage à Saint-Christophe-et-Niévès

- L'un des plus grands constructeurs mondiaux de trains choisit Leclanché comme fournisseur pour les six prochaines années, avec des volumes attendus supérieurs à 90 MWh pour les trois premières années

- D'importantes entrées de commandes dans l'activité e-Transport et la livraison d'un important projet de stockage d'énergie stationnaire viennent valider la stratégie de la Société

- Le Conseil d'Administration annonce une réorganisation stratégique de la Société, les trois unités d'affaires fonctionnant en tant qu'unités indépendantes à partir de 2020 afin de pouvoir attirer leurs propres investisseurs

YVERDON-LES-BAINS, Suisse, le 26 septembre 2019 - Leclanché SA (SIX : LECN), l'un des leaders mondiaux du stockage d'énergie, annonce aujourd'hui un chiffre d'affaires semestriel de 7,0 millions de CHF pour le semestre clôturé au 30 juin 2019. Le chiffre d'affaires en retrait par rapport aux attentes s'explique par des retards dans le financement de la société, par le lancement tardif du projet solaire + stockage à Saint-Christophe-et-Niévès, par le décalage de la facturation des frais de licence à la JV Exide/Leclanché en Inde et par les retards de production occasionnés par la revue complète des processus de production de cellules au cours du mois d'août. La livraison de certain contrats en cours devrait bénéficier au chiffre d'affaires du second semestre 2019 et en 2020.

Les charges d'exploitation (OPEX), y compris le coût des ventes, se sont élevées à CHF 35,6 millions pour la période. La perte d'EBITDA pour la période est de CHF 28,6 millions.

Les résultats semestriels contrastent avec les nombreuses avancées effectuées dans les domaines opérationnels et commerciaux dans les trois unités d'affaires de la Société - le stockage stationnaire, les solutions de transport électrique et les systèmes de batteries spécialisées. Leclanché confirme ainsi sa position de leader mondial dans la fourniture de solutions de stockage d'énergie intégrées. Les commandes fermes enregistrées au 31 juin 2019 s'élèvent à CHF 100 millions, et Leclanché continue de gagner des contrats dans le monde entier dans les trois unités d'affaires.

Malgré de nombreux succès commerciaux, la performance de la Société au cours du premier semestre 2019 a confirmé qu'elle opère selon un modèle avec des besoins en capital importants et qu'à ce stade de son développement, il est encore difficile d'assurer une croissance régulière et linéaire des revenus, étant donné la nature projet des activités de la Société.

Un important fonds d'investissement américain, confirmera à Leclanché, par l'intermédiaire d'une société de gestion projet, une commande de 57 millions de dollars US pour le contrat clé en main d'EPC à St-Christophe-et-Niévés, une fois la procédure de due diligence finalisée avec succès. La Société prévoit de comptabiliser une partie du chiffre d'affaires de ce projet au cours du second semestre 2019 et la majorité en 2020.

Un carnet de commandes solide et en croissance: Le carnet de commandes incluant le projet de Saint-Christophe-et-Niévès, dépasse désormais les CHF 100 million .

Unité d'affaires



Tous les chiffres en CHF millions Montant du carnet de commandes pour livraison en 2019-2020 Projets de développement qualifiés, en date du 2 septembre 2019, pour livraison en 2020-2023 Stationary Storage 70 38 eTransport Solutions 45 123 Specialty Battery Systems 5 5 Total 120 166

Réduction des coûts. Dans le domaine de la R&D en électrochimie, nous nous sommes surtout concentrés sur la réduction des coûts et nous sommes confiant de pouvoir atteindre d'ici 2020 une réduction de 55% des coûts de production de cellules, grâce à l'innovation et à l'ingénierie. Avec le développement réussi de la cathode 6-2-2 et l'introduction de nouvelles cellules G-NMC 55 Ah de 200 Wh, les cellules Leclanché sont parmi les meilleures de l'industrie en termes de densité énergétique.

Mesures de précaution en matière de qualité et de sécurité. À la suite de problèmes qui ont affecté un de ses fournisseurs, Leclanché a pris des mesures préventives et proactives en procédant à un examen complet de ses procédés de fabrication de cellules afin de s'assurer que les normes les plus élevées de qualité et de sécurité soient respectées. La production de cellules a dû être arrêtée pendant quatre semaines et a repris la troisième semaine du mois d'août.

Le point sur le financement. En avril 2019, la Société a signé avec FEFAM[1] un prêt de CHF 35 millions pour financer son fonds de roulement. En outre, Leclanché dispose encore d'un montant d'environ CHF 34 millions à recouvrer d'ici la fin de l'année, y compris les revenus de licence de la joint-venture en Inde, les créances commerciales liées à des projets déjà livrés ainsi que le financement partiel du projet stationnaire à Saint-Christophe-et-Niévès.

De plus, nous travaillons à la mise en place de nouvelles facilités de crédit qui renforceront au cours des prochains mois la capacité de la Société de financer sa croissance.

Réorganisation stratégique du modèle opérationnel de la Société. Après près de quatre ans de mise en ?uvre du plan de croissance annoncé en 2015, le Conseil d'Administration de Leclanché a décidé de réorganiser son modèle opérationnel, les unités d'affaires actuelles ayant atteint une taille critique en termes de personnel, de chiffre d'affaires et de contrats clients.

Les nouvelles unités d'affaires fonctionneront de manière indépendante avec leur propre compte d'exploitation à partir de 2020. La Société a l'intention d'ouvrir le capital de ces unités afin de rechercher des actionnaires stratégiques à long terme qui fourniront le capital nécessaire à leur croissance et au développement de leurs activités. Les actionnaires existants auront la possibilité d'investir dans ces unités à des conditions préférentielles basées sur leur Fair Market Value (FMV).

Le point sur l'activité commerciale

1. L'unité d'affaires e-Transport Solutions, qui sert les flottes de véhicules commerciaux, y compris les navires, les trains, les autobus et les taxis, est présente sur un marché en augmentation rapide qui devrait croître de 37 % par année pour atteindre 6 GWh.

Maintien de notre leadership dans l'e-Marine. Dans le domaine de l'e-Marine, la valeur combinée des commandes à livrer en 2019-2021 dépasse CHF 35 millions. Celles-ci couvrent un large éventail de navires, y compris les ferries pour passagers et les navires utilisés pour le transport de fret, de pétrole et de gaz. Parmi les projets clés dont la livraison a été confirmée, mentionnons les suivants :

- Yara, Norvège: "Yara Birkeland", le premier navire ravitailleur électrique autonome au monde. Batterie Leclanché de 6,7 MWh. Livraison au 1er trimestre 2020.

- Grimaldi, Chine/Italie: 3 ferries avec chacun une batterie de 5,1 MWh, livraison en 2020. Les 6 ferries restants seront livrés en 2020 et 2021.

- Damen, Canada/Pays-Bas: 2 ferries avec batteries de 1,9 et 4,6 MWh, livraison en décembre 2019. Navires en construction.

- Hyseas III, Ecosse: pack de batteries pour le premier navire hybride à hydrogène au monde. Livraison en 2019.

- Wasaline, Finlande: contrat récent pour la fourniture d'un pack de batteries de 2,2 MWh. Lancement du projet en 2020. Livraison en mai 2021.

- Awilco, Singapour: Projet 1 plate-forme de forage en construction, batterie de 1,9 MWh, avec 2 autres projets devant être attribués avant fin 2019.

Outre les ordres d'achat susmentionnés, le portefeuille de projets e-Marine attribués à Leclanché qui sont en cours de finalisation pour livraison entre 2020 et 2023, dépasse CHF 50 millions.

Activité e-Véhicules Utilitaires. Leclanché a livré des packs de batteries pour toute une gamme de véhicules électriques, y compris des autobus, des trains, des camions, des véhicules tout-terrain et des véhicules aéroportuaires. Parmi les projets clés, mentionnons :

- Ashok Leyland, Inde, par l'entremise d'un contrat-cadre d'approvisionnement avec Sun Mobility: Livraison de packs de batteries pour 40 bus électriques. Volume prévu de 60 MWh au cours des trois prochaines années.

- Skoda Electric, Europe: Phase test des modules Leclanché au cours du mois d'octobre. Pipeline de 25 MWh sur les trois prochaines années.

- L'un des plus grands fabricants de trains au monde a sélectionné Leclanché comme fournisseur attitré pour les six prochaines années. Le volume des projets prévus dépasse 93 MWh pour les trois premières années et 180 MWh pour les trois années suivantes. Une annonce officielle sera faite au cours des prochaines semaines.

- L'un des plus grands constructeurs mondiaux de véhicules de chantier: Livraison de packs de batteries pour pelles mécaniques entièrement électriques de deuxième génération. Pipeline de 40 MWh en Europe et 40 MWh en Inde au cours des trois prochaines années.

- Hydro (Allemagne): tractopropulseur d'avion, un véhicule d'assistance au sol 100 % sans émissions. Les batteries Leclanché seront exposées dans les véhicules au salon Inter-Airport Europe en octobre 2019. Projets prévus de 14 MWh sur les trois prochaines années.

- Camion électrique hybride en Californie, Etats-Unis: Livraison de packs prototypes. Programme de développement à long terme avec des piles à hydrogène et une batterie Leclanché au titanate de lithium. Pipeline de 10 MWh sur les quatre prochaines années.

La valeur du pipeline de projets actuellement en cours d'expérimentation, de certification, de négociation finale ou de contractualisation, avec des livraisons entre 2020 et 2023, est supérieure à CHF 115 millions et dépasse 250 MWh.

2. Nexcharge, joint-venture de Leclanché avec Exide Industries Limited en Inde, l'usine de construction de modules devrait être opérationnelle d'ici la fin 2019. Nexcharge est actuellement en négociation avec d'importants constructeurs indiens d'autobus et de voitures électriques.

3. L'unité d'affaires Stationary Storage se concentre sur l'intégration des énergies renouvelables et la stabilisation du réseau, un marché qui connaît une croissance annuelle de 48 % pour atteindre 4,2 GWh dans les cinq ans. Leclanché a continué de se focaliser sur les logiciels, les services d'ingénierie et l'intégration de systèmes, qui alimentent la croissance de cette activité.

Le 7 août 2019, la Société a annoncé la signature d'un accord avec l'entreprise publique St. Kitts Electric Company (SKELEC) pour la livraison du plus grand projet de production solaire et de stockage d'énergie jamais construit dans les Caraïbes. Cette centrale d'énergie solaire de 35,6 MW et cette installation de stockage de batterie de 44,2 MWh, proposés avec le logiciel de gestion de l'énergie (EMS) à la pointe de la technologie de Leclanché, constitue le premier système d'énergie solaire à l'échelle du mégawatt, stabilisé par un système de stockage de batterie lithium, utilisé pour fournir une véritable alimentation de base à une compagnie d'électricité sur une île des Caraïbes. Il s'agit également d'un projet réplicable sur d'autres installations du même type dans un environnement insulaire. Il fournira aux résidents de cette fédération de deux îles des Caraïbes une source d'énergie propre fiable et renouvelable avec des économies de coûts fixes par rapport au système actuel de production d'électricité utilisant des générateurs diesel. Le projet permettra à Leclanché de dégager la marge attendue.

4. L'unité d'affaires Specialty Battery Systems comprend des packs de batteries sur mesure pour la robotique, la défense et les applications médicales. Leclanché estime que son marché potentiel connaîtra une croissance annuelle de 20 % pour atteindre 0,5 GWh d'ici cinq ans. La société a livré des packs de batteries pour des clients qui ont passé un grand nombre de commandes, y compris des véhicules robotisés à guidage automatique (AGV) pour des entrepôts de stockage et des robots pour des sous-marins civils et militaires. Les principaux clients sont Armasuisse, RUAG, Safran et ECA. Le carnet de commandes actuel dépasse les CHF 10 millions avec des livraisons en 2020 et 2021.

5. Perspectives d'avenir. La Société dispose d'un carnet de commandes de plus de CHF 100 millions et accélère ses livraisons dans tous les domaines. L'accent est mis sur la maximisation du chiffre d'affaires 2019 et la réalisation d'une bonne année 2020. Les principales conditions qui permettront d'augmenter le chiffre d'affaires de 2019 sont les suivantes :

- Les commandes pour les systèmes clés du projet de Saint-Christophe-et-Niévès ont été envoyés aux fournisseurs. Nous attendons toujours de leur part une confirmation de la date de livraison du matériel;

- Suite à l'arrêt de la production de cellules au cours du mois d'août, nous travaillons avec nos clients pour reprogrammer certaines livraisons afin de permettre la comptabilisation du chiffre d'affaires correspondant en 2019.

Compte tenu de ces contraintes, la Société ne fournira aucune indication pour 2019 pour le moment.

États financiers

1. Compte de résultat

Tous les chiffres en kCHF 30-Jun-19 30-Jun-18 Produits d'exploitation 7,021 22,297 Charges d'exploitation -35,607 -44,038 Perte EBITDA -28,586 -21,741 -407% -98% Perte opérationnelle -31,371 -23,199 Produits et charges financiers -2,234 -1,993 Impôt sur le revenu -49 29 Perte nette -33,654 -25,163

L'importante perte d'EBITDA au premier semestre 2019 peut être attribuée en grande partie à un faible niveau de chiffre d'affaires qui provient d'un décalage dans le financement de la Société, de l'impact négatif de l'arrêt de production de cellules pour des raisons de sécurité, du retard dans le lancement du projet à St-Christophe-et-Niévés et au décalage de facturation des frais de licence de la joint-venture indienne.

Au-delà de l'impact direct du faible chiffre d'affaires, la perte d'EBITDA s'explique principalement par l'augmentation des charges de personnel nécessaires à la réalisation des projets en cours dans les deux principales unités d'affaires et par la sous-utilisation de l'usine de Willstätt, que nous estimons à CHF 4,4 millions (CHF 3.8 millions pour le premier semestre 2018), réduisant notre perte d'EBITDA "normalisée" à CHF 24,2 millions.

La Société a enregistré CHF 2,5 millions de charges financières dues aux intérêts sur la dette de Leclanché envers FEFAM et CHF 2,8 millions d'amortissements, qui font partie de la perte nette de 33,7 millions pour la période.

2. Bilan

Les principales évolutions constatées au bilan par rapport au 31 décembre 2018 sont les suivantes :

- Ajustements liés à l'adoption de la norme IFRS 16, qui nous oblige à comptabiliser au bilan les engagements au titre des contrats de location et le droit d'utiliser les actifs loués. L'impact est d'environ CHF 6 millions d'engagements supplémentaires au passif ainsi qu'un actif supplémentaire du même montant ;

- Acquisition d'un logiciel de gestion de l'énergie (EMS) pour un montant de CHF 2,1 millions;

- Réduction des liquidités et des créances à recevoir liées à des contrats, pour un montant total de CHF 8,8 millions;

- Réduction de la dette de la Société de CHF 17 millions;

- Augmentation du capital-actions en mai 2019 reflétant la conversion en fonds propres d'une dette de CHF 36 millions.



Pour plus de détails, veuillez consulter notre rapport semestriel 2019, accessible à l'adresse suivante : https://www.leclanche.com/investor-relations/financial-reports/

Lien vers le Webcast du 26 Septembre 2019 à 9h00 CET : https://webcasts.eqs.com/leclanche20190926

A propos de Leclanché

Leclanché SA, dont le siège social se trouve en Suisse, est l'un des principaux fournisseurs de solutions de stockage d'énergie de haute qualité conçues pour accélérer nos progrès vers un avenir énergétique propre. L'histoire et l'héritage de Leclanché s'enracinent dans plus de 100 ans d'innovation en matière de batteries et de stockage d'énergie et la société est un fournisseur de confiance de solutions de stockage d'énergie dans le monde entier. Ceci, combiné à la culture de l'entreprise en matière d'ingénierie allemande, de précision et de qualité suisse, fait de Leclanché le partenaire de choix des perturbateurs, des entreprises établies et des gouvernements qui sont à l'avant-garde des changements positifs dans la façon dont l'énergie est produite, distribuée et consommée à travers le monde. La transition énergétique est principalement tirée par les changements dans la gestion de nos réseaux électriques et l'électrification des transports, et ces deux marchés finaux constituent l'épine dorsale de notre stratégie et de notre modèle économique. Leclanché est au c?ur de la convergence de l'électrification des transports et de l'évolution du réseau de distribution. Leclanché est la seule entreprise de stockage d'énergie pure play cotée au monde, organisée en trois business units : solutions de stockage stationnaires, solutions e-Transport et systèmes de batteries spécialisées. Leclanché est cotée à la Bourse suisse (SIX : LECN).

SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9

Clause de non-responsabilité

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives relatives aux activités de Leclanché, qui peuvent être identifiées par des termes tels que « stratégique », « propose », « introduire », « sera », « planifié », « prévu », « attendu », « engagement », « attend », « prévoit », « établi », « prépare », « plans », « estimations », « objectifs », « serait », « potentiel », « attente », « estimation », « proposition » ou expressions similaires, ou par des discussions explicites ou implicites concernant la montée en puissance de la capacité de production de Leclanché, les applications potentielles des produits existants, ou les revenus futurs potentiels de ces produits, ou les ventes ou bénéfices futurs potentiels de Leclanché ou d'une de ses unités commerciales. Vous ne devez pas vous fier indûment à ces déclarations. Ces énoncés prospectifs reflètent les opinions actuelles de Leclanché à l'égard d'événements futurs et comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés. Il n'y a aucune garantie que les produits de Leclanché atteindront des niveaux de revenus particuliers. Rien ne garantit non plus que Leclanché, ou l'une quelconque de ses unités d'affaires, obtiendra des résultats financiers particuliers.

[1] FEFAM signifie : AM INVESTMENT SCA, SICAV-SIF - Compartiment Liquid Assets, ainsi que FINEXIS EQUITY FUND - Renewable Energy Compartiment, FINEXIS EQUITY FUND - Multi Asset Strategy Compartiment, FINEXIS EQUITY FUND - E Money Strategies (également appelé Energy Storage Invest) et, tous ces fonds étant globalement le principal actionnaire de Leclanché, ci-après dénommés "FEFAM".