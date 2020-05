Leclanché reporte la publication de son rapport annuel 2019

Zurich (awp) - Leclanché a obtenu de l'organe de régulation de la Bourse suisse SIX l'autorisation de reporter la publication de son rapport annuel 2019. La prolongation du délai va jusqu'au 15 juin prochain.

Leclanché a précisé vendredi que l'élaboration du rapport annuel se heurte à divers obstacles. Il s'agit notamment de la prise en compte de la transformation prévue de dettes en fonds propres et de l'acceptation d'investisseurs potentiels. En plus, la crise du coronavirus a entravé sensiblement les travaux d'expertise. Leclanché affirme travailler d'arrache-pied à la résolution des problèmes.

Le règlement de SIX prévoit qu'une société cotée doit publier son rapport annuel de l'exercice écoulé au plus tard jusqu'à fin avril de l'année suivante. SIX Regulation se réserve en conséquence le droit de suspendre la cotation des actions Leclanché au cas où le rapport annuel ne serait pas publié au plus tard lundi 15 juin prochain à minuit. Par ailleurs, Leclanché doit publier au plus tard jusqu'au 18 mai à 07h30, une communication ad hoc avec des chiffres 2019 non audités comme chiffre d'affaires net, Ebitda, Ebit, bénéfice/perte, somme du bilan, fonds propres, etc.

uh/jl/rp