Leclanché s'associe avec Kongsberg dans la mobilité marine

Zurich (awp) - Le développeur de solutions de stockage et de redistribution électrique Leclanché a été sélectionné par le groupe d'ingénierie norvégien Kongsberg en qualité de partenaire et fournisseur de dispositifs pour le transport maritime. Le produits du groupe yverdonnois seront intégrés dans la dernière génération de solutions hybrides, destinée à améliorer l'efficacité énergétique et réduire l'impact environnemental des navires.

Le contrat prévoit la livraison d'équipements pour neuf vaisseaux et représentent une capacité cumulée de 45 MWh. Les cellules seront produites sur le site de Willstätt, en Allemagne, et assemblée à Yverdon-les-Bains.

Le communiqué publié lundi ne mentionne pas les retombées financières escomptées de ce nouveau partenariat.

jh/vj